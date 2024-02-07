Все страны ЕС, кроме Испании, подписали заявление против Суперлиги (Politico)

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Политика Эммануэль Макрон Суперлига Европы Футбол

Страны ЕС выступят против организации Суперлиги.

Ранее стало известно, что правительство Франции и президент Эммануэль Макрон выступят с заявлением против Суперлиги, так как считают, что турнир не основывается на принципах меритократии. С аналогичными заявлениями могут выступить власти Италии и Германии.

По информации Politico, заявление, призывающее «обеспечить связь между ежегодными выступлениями во внутренних турнирах и всеми европейскими соревнованиями» было подписано всеми странами-членами ЕС, за исключением Испании.

Правительство Макрона в настоящее время призывает Европейскую комиссию разработать законопроект, который укрепит указанную выше связь.

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54 комментария
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Очередное доказательство того, что УЕФА аффилирован с государствами и это совместная кормушка по отмыванию денег. Коррупция там гигантских масштабов, которая топит развитие футбола
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А это не вмешательство гос-ва в спортивные дела, или как там это называется?)
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Ответ Владимир Владимир
Очередное доказательство того, что УЕФА аффилирован с государствами и это совместная кормушка по отмыванию денег. Коррупция там гигантских масштабов, которая топит развитие футбола
государства и нацфедерации защищают свои внутренние чемпионаты. что тебя в этом удивляет?
лол, если уж речь о деньгах зашла, то ты договаривай, что лояльные суперлиге клубы получат по миллиарду евро от спонсоров. а лояльных осталось только 2 - Реал и Барса. это банальный шкурный интерес Переса и Лапорты, а не какая не "забота о европейском футболе"
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вот она коррупционная мафия, нам заявляют о прозрачности всего и вся, а на деле держат финансовую кормушку и преследуют демократические начинания. испанцы молодцы!
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Ответ molot p
доказательство? чел, ты в танке живёшь? уефа это ассоциация футбольных правительств, тобишь государственных структур. они ещё национальные сборные вместе играть собирают на всякие разные турниры, может быть слышал? хотя вряд ли))
Друг, ты не понимаешь, что это отдельная структура? Банальный пример - футбольными сборными управляют федерации, причём тут страна? Ты не разбираешься в том, о чем говоришь.
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Ответ TaR
Так а как же это - правительства не имеют право влиять на федерацию и футбол? Или тут тоже «это теперь другое»?
Не могут, если этот самый футбол является частью УЕФА и ФИФА.
А теперь ответь себе на вопрос - А что такое Суперлига?
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Ответ Владимир Владимир
Друг, ты не понимаешь, что это отдельная структура? Банальный пример - футбольными сборными управляют федерации, причём тут страна? Ты не разбираешься в том, о чем говоришь.
а федерации это что? частная лавка дяди ашота? очнись
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Ответ Владимир Владимир
Очередное доказательство того, что УЕФА аффилирован с государствами и это совместная кормушка по отмыванию денег. Коррупция там гигантских масштабов, которая топит развитие футбола
Футбол и так развит, куда его еще развивать? Наооборот один жмот из Мадрида его хочет окончательно угробить со своей мемлигой
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Ответ SaH4r.
Во всю их душат, я думаю Суперлига даже не запустится
Задушить то они как её смогут?
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Термин то какой достали-меритократия.)Наверное немногие его встречали ранее.Если взять ту же Вику то там сам чёрт ногу сломает.Чего собственно они так испугались?)Перес уже каким то Че Геварой выглядит...)
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Ответ Syndycate
А это не вмешательство гос-ва в спортивные дела, или как там это называется?)
Суперлига это не спорт, а коммерция
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Стесняюсь спросить какое нафиг отношение Макрон имеет к суперлиге, спорт вне политики же 🤡
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Помню когда Путин запрещал повышать лимит на легионеров, тут местные эксперты это высмеивали, разве вот это не то же самое практически?)
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Спорт вне политики!!!
Хотя бы Politico постеснялись это печатать
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Ответ Syndycate
А это не вмешательство гос-ва в спортивные дела, или как там это называется?)
Даже журнал, что новость опубликовал, называется Politico. 😊
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Ответ Владимир Владимир
Так это частный бизнес, правильно делают, что защищают свои интересы, потому что УЕФА в наглую оббирает клубы, кидая жалкие подачки. Победитель ЛЧ получает меньше вылетающего из АПЛ клуба, пока бюрократическая машина отмывает кучу бабла среди чинуш. Ни один клуб не может заработать приличных денег, а типа пример для подражания Бавария показала жалкий европейский рекорд в 75 млн плюса - позор. Футбол уже перестал интересовать молодёжь, потому что развлечений стало в сотни раз больше, а в европейском футболе все также ничего не изменилось, побеждают одни и те же, куча мусорных матчей, все в минусе, интерес падает, о чем сто миллиардов экспертов уже давным давно сказали.
УЕФА распределяет доходы между всеми клубами Европы, направляют деньги в детский и юношеский футбол. Ну а Пересу и Лапорте хотелось бы жрать в одну глотку, чтобы выплаты были только им, а остальным известный корень на блюде.
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Ответ molot p
а федерации это что? частная лавка дяди ашота? очнись
Так почему же ФИФА отстраняет сборные от участия турнирах, когда правительства стран вмешиваются в дела футбольных федераций?
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Ответ Владимир Владимир
Очередное доказательство того, что УЕФА аффилирован с государствами и это совместная кормушка по отмыванию денег. Коррупция там гигантских масштабов, которая топит развитие футбола
Аффилирован?..Ты выучил новое модное словцо и решил прхивастнуть, дескать, глядите, иностранные языки знаю!?))
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Ответ Инженер Управляющий
Суперлига это не спорт, а коммерция
а разве не к этому должен стремится спорт? или уефа ради идеи турниры проводит, а не ради бабла?
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Ответ Syndycate
Помню когда Путин запрещал повышать лимит на легионеров, тут местные эксперты это высмеивали, разве вот это не то же самое практически?)
нет, это другое(с)
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Ответ Sundance Neeskens
Ты тоже видимо последний абзац не прочитал и побежал в комментарии.
Чел, правительство ПРИЗЫВАЕТ СОЗДАТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ. Никто не вправе запрещать никому делать этого. Решать будет суд, который, опять же, УЖЕ встал на сторону Суперлиги. Еще раз: это и является свободой, а не то что ты там себе в своей совковой голове выдумал.
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Ответ Родя Раскольников
На каком законодательном уровне? Можешь привести закон, согласно которому деятельность Суперлиги должна быть ограничена в каком-либо виде? Европейский Суд литералли пару недель назад признал Суперлигу легитимной, о чем речь? Т.е огромные многомиллиардные организации, клубы и даже лидеры стран не могут остановить Суперлигу, но свободы нет. Понял.
Ты тоже видимо последний абзац не прочитал и побежал в комментарии.
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Ответ molot p
подписывать заявление тащемта тоже не закон. никто не запрещает клубам выйти из национальной лиги и уефа и делать чё хочешь))
Умник, последний абзац прочитай, заявление лишь первый шаг.
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Ответ Sundance Neeskens
Что-то запрещать на законодательном уровне не является свободой, держу в курсе.
На каком законодательном уровне? Можешь привести закон, согласно которому деятельность Суперлиги должна быть ограничена в каком-либо виде? Европейский Суд литералли пару недель назад признал Суперлигу легитимной, о чем речь?

Т.е огромные многомиллиардные организации, клубы и даже лидеры стран не могут остановить Суперлигу, но свободы нет. Понял.
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Ответ Sundance Neeskens
Что-то запрещать на законодательном уровне не является свободой, держу в курсе.
подписывать заявление тащемта тоже не закон. никто не запрещает клубам выйти из национальной лиги и уефа и делать чё хочешь))
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натуральный евросовок, где уравниловка, принудиловка, следование генеральной линии брюссельского обкома. куда лезет макрон? всех крыс и клопов в париже вывел? а навоз за фермерами убрал?) когда этот геронтофил наконец-то займется внутренними делами франции???)
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Чем дальше в лес, тем чище воздух.
УЕФА боится потерять власть над клубами и бабло, которые клубы вполне способны получать в разы больше, чем в нынешнем положении.
С детства за Суперлигу)))
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и, при необходимости, обязательно ввести законы, запрещающие своим клубам играть вне турниров, под эгидой УЕФА/ФИФА
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Перес в соло нагнул УЕФА...
🤣🤣🤣
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