Все страны ЕС, кроме Испании, подписали заявление против Суперлиги (Politico)

Страны ЕС выступят против организации Суперлиги.

Ранее стало известно, что правительство Франции и президент Эммануэль Макрон выступят с заявлением против , так как считают, что турнир не основывается на принципах меритократии. С аналогичными заявлениями могут выступить власти Италии и Германии.

По информации Politico, заявление, призывающее «обеспечить связь между ежегодными выступлениями во внутренних турнирах и всеми европейскими соревнованиями» было подписано всеми странами-членами ЕС, за исключением .

Правительство Макрона в настоящее время призывает Европейскую комиссию разработать законопроект, который укрепит указанную выше связь.