Все страны ЕС, кроме Испании, подписали заявление против Суперлиги (Politico)
Страны ЕС выступят против организации Суперлиги.
Ранее стало известно, что правительство Франции и президент Эммануэль Макрон выступят с заявлением против Суперлиги, так как считают, что турнир не основывается на принципах меритократии. С аналогичными заявлениями могут выступить власти Италии и Германии.
По информации Politico, заявление, призывающее «обеспечить связь между ежегодными выступлениями во внутренних турнирах и всеми европейскими соревнованиями» было подписано всеми странами-членами ЕС, за исключением Испании.
Правительство Макрона в настоящее время призывает Европейскую комиссию разработать законопроект, который укрепит указанную выше связь.
лол, если уж речь о деньгах зашла, то ты договаривай, что лояльные суперлиге клубы получат по миллиарду евро от спонсоров. а лояльных осталось только 2 - Реал и Барса. это банальный шкурный интерес Переса и Лапорты, а не какая не "забота о европейском футболе"
А теперь ответь себе на вопрос - А что такое Суперлига?
Хотя бы Politico постеснялись это печатать
Т.е огромные многомиллиардные организации, клубы и даже лидеры стран не могут остановить Суперлигу, но свободы нет. Понял.
УЕФА боится потерять власть над клубами и бабло, которые клубы вполне способны получать в разы больше, чем в нынешнем положении.
С детства за Суперлигу)))
🤣🤣🤣