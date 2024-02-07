СКА обратился в судейский департамент КХЛ по поводу хита против Толчинского в матче с «Авангардом»: «Несколько миллиметров, и Сергей мог стать инвалидом»

Теги Авангард СКА травмы Виктор Гашилов КХЛ Сергей Толчинский Матч ТВ Здоровье Никита Холодилин Сергей Юдаков Хоккей

СКА обратился в судейский департамент КХЛ по поводу эпизода с Сергеем Толчинским.

Клуб обратился с просьбой рассмотреть эпизод, в котором форвард «Авангарда» Никита Холодилин совершил силовой прием против нападающего СКА Сергея Толчинского, сообщает «Матч ТВ».

Омская команда обыграла петербуржскую со счетом 9:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Во втором периоде Холодилин провел силовой прием на Толчинском, после чего подрался с Алексом Гальченюком. 

Толчинский в итоге покинул лед. Главные судьи матча Виктор Гашилов и Сергей Юдаков дали по 2 минуты штрафа Холодилину и Гальченюку за драку.

«Когда Толчинского выносили со льда, он был без сознания. Игрок ничего не помнил в тот момент, находился в шоковом состоянии.

Повезло, что он избежал серьезной травмы и может после этого вообще играть в хоккей. Несколько миллиметров, и Сергей мог стать инвалидом», – сообщили в петербургском клубе. 

«Зачем убивать игроков на льду?» Толчинский получил травму, а СКА обвинил в этом тренера «Авангарда» 🧐

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85 комментариев
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А игрокам СКА не противно играть за этот клуб? Понятно , что деньги не пахнут, но тут явно как-то не по-пацански.)))
Вроде и сериал все посмотрели))))) А все равно попахивает чем-то от этой команды.
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+115
Письмо ветеранов будет?)
+62
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Может ещё папе пожалуешься?
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Так, ветераны Путину уже пишут или нет? Уже полдня прошло, за что они только деньги получают!
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Убили, шрам на всю жизнь
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Во первых, здоровья Толчи.
Во вторых, только откровенно предвзятый человек увидит в этом эпизоде не то что грубость, а нарушение правил.
В третьих, если вы такие правильные, где ваши комментарии по поводу толчка на борт Спунера? Там даже штрафа не было.
P.S. Проигрывать нужно достойно
+26
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+25
Да как ни взгляни на этот эпизод всё было в пределах правил
+24
0
+24
Ответ Snow11
А игрокам СКА не противно играть за этот клуб? Понятно , что деньги не пахнут, но тут явно как-то не по-пацански.))) Вроде и сериал все посмотрели))))) А все равно попахивает чем-то от этой команды.
попробуй скажи что-нибудь против сына правой руки президента страны)
+23
-1
+22
Ротенберга видели плачущего в кремле...
+21
0
+21
Ответ korolevi
Убили, шрам на всю жизнь
Инфаркт микарда, вот такой рубец!
+20
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тюфяк этот Толчинский.
+22
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+18
Чет Рома превращает клуб в истеричку. Хотелось бы понимания, что истерит Ротенберг, а не сам клуб. До Ромы таких соплей не было.
+13
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Мы пацаны, нас воспитала улица, дали отпор албанцам. Алло, полиция? У нас украли коллекцию розовых дилдо
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Пока так называемые ветераны позорного клуба будут черкать письмо, Кравец реально мог бы обратиться в прокуратуру для дачи юридической оценки клевете от 800матчевого.
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а Путину и в Спортлото написали?
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+9
один силовой приéм, сломал всю систему разом. уроки сольфеджио, слéзы на глазах у албанцев, просмотренные сериалы вперемешку с играми, - всé зря. вот так время и реальность, не щадят будущих гениев тренерского цеха.
помним. скорбим.
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Как вообще посмел этот авангард обыграть великий ска во главе которого лучший тренер всех веков и народов!! Непорядок, надо наверно ветеранам еще одно письмо писать!!!
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Секундочку, там судьи даже нарушения правил не увидели, так как Толчинский катался настолько на расслабоне у борта, что вчерашний юниор Холодилин даже без разгона а двигаясь рядом в борьбе за шайбу, без толчка на борт, просто пресанул бывшего одноклубника, ну а тот уже поплатился за свою раскованность и повредился будучи впечатанным в борт. СКА хочет предложить запретить борьбу у бортов? То что Холодилин спустя пару секунд ещё и Гальченюка уложил в нокдаун, который первый набросился на молодого, вот за это его и посадили на 2 минуты вместе с агрессором "за грубость". Стоит отметить что у СКА на льду был Никишин, но тот видимо разок уже получив недавно по зубам растерял в себе бойцовскую уверенность и больше не бычит а тихонько кружил в сторонке и помогал вытаскивать подбитых партнёров с площадки...
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ради пущего эффекту решили толча придержать на один матч)) как удобно что следующий барыс)))
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Обиделся посмотрите на него 🤡
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Ответ Ыжык
А он тут причем?
Хотя бы притом, что играет за этот позорный клуб.
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+6
Тут надо не в судейский департамент КХЛ обращаться. А писать заявление в полицию прокуратуру и фсб. Это же получается вопиющий случай - пред очами всей страны пытались убить человека! Надо поднимать общественные организации, хокееветеранские. Кожевников и Назаров не должны молчать! Надо бить в набат! Если не сейчас то когда? Когда этот вопиющий случай окончательно спустят на тормозах? Тренер Йозе-Роман-Морино должен принять волевое решение идти до конца!!
+6
0
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Еще позабавило " Игрок ничего не помнил в тот момент")))))
"Вспомнить все"- с А. Шварцнегером)))))
П.пец какие фигуристы! У нас девчонки в фигурке мужественнее себя ведут
+6
0
+6
Цирк с понями. Вот под какое конкретно правило этот эпизод хотят подвести в СКА?! Толчок на борт - нет, атака игрока не владеющего шайбой - мало вероятно, Толчинский расстался с шайбой когда Холодилин уже заходил на силовой. У Авангарда больше шансов по эпизодам Зинченко-Спунер - толчок на борт и Никишин- Шарипзянов когда Никишин чуть не прыжке бил коленом.
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Я согласен что хит опасный, но по правилам все легально.
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+5
Тогда надо и Кравцу обратиться в ответ на дан призыв убивать.
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Ответ Данил Габдуллин
тюфяк этот Толчинский.
А он тут причем?
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-1
+4
Ответ Джон Псина
а Путину и в Спортлото написали?
Скоро ветераны СКА проснутся и напишут в Следственный комитет, Ген.прокуратуру и копию президенту.
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0
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Это в чистом виде давление на судейский корпус. Сейчас, конечно, замнут, но в ПО могут взять, да и свистнуть. Пытаются психологически воздействовать
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СКА пожаловался в СК.
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