СКА обратился в судейский департамент КХЛ по поводу хита против Толчинского в матче с «Авангардом»: «Несколько миллиметров, и Сергей мог стать инвалидом»
СКА обратился в судейский департамент КХЛ по поводу эпизода с Сергеем Толчинским.
Клуб обратился с просьбой рассмотреть эпизод, в котором форвард «Авангарда» Никита Холодилин совершил силовой прием против нападающего СКА Сергея Толчинского, сообщает «Матч ТВ».
Омская команда обыграла петербуржскую со счетом 9:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Во втором периоде Холодилин провел силовой прием на Толчинском, после чего подрался с Алексом Гальченюком.
Толчинский в итоге покинул лед. Главные судьи матча Виктор Гашилов и Сергей Юдаков дали по 2 минуты штрафа Холодилину и Гальченюку за драку.
«Когда Толчинского выносили со льда, он был без сознания. Игрок ничего не помнил в тот момент, находился в шоковом состоянии.
Повезло, что он избежал серьезной травмы и может после этого вообще играть в хоккей. Несколько миллиметров, и Сергей мог стать инвалидом», – сообщили в петербургском клубе.
«Зачем убивать игроков на льду?» Толчинский получил травму, а СКА обвинил в этом тренера «Авангарда» 🧐
Вроде и сериал все посмотрели))))) А все равно попахивает чем-то от этой команды.
Во вторых, только откровенно предвзятый человек увидит в этом эпизоде не то что грубость, а нарушение правил.
В третьих, если вы такие правильные, где ваши комментарии по поводу толчка на борт Спунера? Там даже штрафа не было.
P.S. Проигрывать нужно достойно
помним. скорбим.
"Вспомнить все"- с А. Шварцнегером)))))
П.пец какие фигуристы! У нас девчонки в фигурке мужественнее себя ведут