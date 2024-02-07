СКА обратился в судейский департамент КХЛ по поводу хита против Толчинского в матче с «Авангардом»: «Несколько миллиметров, и Сергей мог стать инвалидом»

СКА обратился в судейский департамент КХЛ по поводу эпизода с Сергеем Толчинским.

Клуб обратился с просьбой рассмотреть эпизод, в котором форвард «Авангарда» совершил силовой прием против нападающего СКА Сергея Толчинского, сообщает «Матч ТВ».

Омская команда обыграла петербуржскую со счетом 9:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Во втором периоде Холодилин провел силовой прием на Толчинском, после чего подрался с Алексом Гальченюком.

Толчинский в итоге покинул лед. Главные судьи матча Виктор Гашилов и Сергей Юдаков дали по 2 минуты штрафа Холодилину и Гальченюку за драку.

«Когда Толчинского выносили со льда, он был без сознания. Игрок ничего не помнил в тот момент, находился в шоковом состоянии.

Повезло, что он избежал серьезной травмы и может после этого вообще играть в хоккей. Несколько миллиметров, и Сергей мог стать инвалидом», – сообщили в петербургском клубе.

«Зачем убивать игроков на льду?» Толчинский получил травму, а СКА обвинил в этом тренера «Авангарда» 🧐