Проба B Валиевой дала положительный результат на триметазидин
Проба B Камилы Валиевой дала положительный результат на триметазидин.
Об этом сообщается в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS).
Ранее CAS объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой с 25 декабря 2021 года – дня, когда фигуристка сдала положительную пробу на триметазидин.
Это вещество обнаружили и в пробе B, вскрытой в марте 2022-го.
Справедливое наказание.
Но на вскрытие идут, когда уверены в чистоте. Итак, это в общем-то подтверждает, что никто не знал источник. А подозрения на лабораторию связаны с датой оповещения, их не могло не быть