Проба B Валиевой дала положительный результат на триметазидин

Теги сборная России допинг CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Проба B Камилы Валиевой дала положительный результат на триметазидин.

Об этом сообщается в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ранее CAS объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой с 25 декабря 2021 года – дня, когда фигуристка сдала положительную пробу на триметазидин.

Это вещество обнаружили и в пробе B, вскрытой в марте 2022-го.

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67 комментариев
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Вот так вот. Что теперь скажут фанаты Валиевой, которые не смотря на все аргументы обеляют ее до прозрачности…
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Ответ Ann P
Вот так вот. Что теперь скажут фанаты Валиевой, которые не смотря на все аргументы обеляют ее до прозрачности…
У нас после 2014-го-всех допингистов обеляют,некоторым и должности дают)))
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30 лекарств и добавок... Терминатор какой-то...)
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Если вскрывают пробу Б, а там тот же допинг, то это автоматически максималка, потому что вскрытие пробы Б - это уход в отказ и обвинение лаборатории.
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Она уже знала про пробу Б и катала капюшон?
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Дедушка Камилы очень любил добавлять триметазидин в клубничный десерт для своей любимой внучки, ведь без него блюдо теряло свою изюминку. Бессердечные западные чинуши используют все, чтобы очернить нашу прославленную спортсменку.
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Всегда учили, что пробу Б надо вскрывать если ты на 200 процентов уверен в том, что она будет чистая, иначе тебе кирдык
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Вот и всё.Конец этой истории.Допинг и точка.
Справедливое наказание.
+41
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Получается Лиз не врал...
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Ну тут надо баннеры по всей стране весить. Сразу четырехкратной олимпийской чемпионкой назвать. 99 процентов населения страны один хрен не понимают, о чем речь
+24
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Но это ведь все Байден подстроил, его пирожки
+19
-1
+18
Ответ ezhik38
30 лекарств и добавок... Терминатор какой-то...)
60
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0
+16
Вот всё и встаёт на свои места, допинг был,наказание есть
+16
-1
+15
Что стоит Валиева, как фигуристка без фармы? Самая одаренная?)))))
+21
-6
+15
Хоть кого-нибудь когда-нибудь оправдывали после вскрытия пробы В? Зачем надо было её вскрывать?
+13
-1
+12
а как на за нос водили-и РУСАДа,ФФКР и ЭтериГеоргиевна по пробе Б)))) к Ками вопросов нет-не биться же ей с тренером и врачом....как подставили несовершеннолетнюю, а спортивное сообщество в тряпочку помалкивает,кроме Тарасовой и Москвиной.
+14
-2
+12
С марта 2022 молчали
+13
-1
+12
Наказание соответствует.
+11
-1
+10
По-хорошему надо все призовые допингистки в казну вернуть и пустить, например, на развитие детского спорта, но у наших чиновников - во всем виноваты пиндосы, мы нашу девочку-чемпионку не дадим обижать, она для нас все равно лучшая.
+8
-2
+6
Ответ ezhik38
30 лекарств и добавок... Терминатор какой-то...)
Ну вообще это за год. Там часть препаратов от простуды. Хотя всё равно много, конечно.
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-1
+6
Ну вот и приехали.
+7
-1
+6
не понятно как в такой ситуации ДАК ее оправдал по сути? Ну дал бы 2 года, думаю ИСУ и Вада не стали бы возражать
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0
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Ответ Блинчик
Если вскрывают пробу Б, а там тот же допинг, то это автоматически максималка, потому что вскрытие пробы Б - это уход в отказ и обвинение лаборатории.
Дело государственной важности. Вряд ли Валиева сама принимала решение, вскрывать не вскрывать и что говорить.
+4
0
+4
Ну вот, все понятно теперь. Неужели перспектива двух золотых медалей на ОИ стоила приема этого огромного количества препаратов... а здоровье? Много вопросов к матери, как так... Это же ваш ребенок, а не способ оправдать свои амбиции.
+4
0
+4
Ответ Ann P
Вот так вот. Что теперь скажут фанаты Валиевой, которые не смотря на все аргументы обеляют ее до прозрачности…
Так это было ясно с самого начала. Если А положительная, то и B чаще всего. И никто наличие запрещённого препарата не оспаривал. А вот как он попал к Камиле, это уже вопрос.
+4
0
+4
Ответ ezhik38
30 лекарств и добавок... Терминатор какой-то...)
Оказывается было назначено и употреблено 60 препаратов в течении двух лет!
+4
0
+4
Это, наверно, единственный факт, который удалось почти 2 года скрывать...
Но на вскрытие идут, когда уверены в чистоте. Итак, это в общем-то подтверждает, что никто не знал источник. А подозрения на лабораторию связаны с датой оповещения, их не могло не быть
+5
-2
+3
Ответ Александр Кот
Комментарий скрыт
Начался в колхозе вечер...Норвежцы все по умному оформляют, если наши в этом плане бездари, то нечего на зеркало пинять
+3
0
+3
Ответ Stigmata
ладно Ками, но если история про пирожное - первое, что пришло в голову ее тренерам, у нее не очень умные тренеры
да я не зашищаю никого ,я просто думаю что все это не логично ,ну зачем тренерам так рисковать ,для чего ?? она что бедная прыгать не могла без препаратов или что ?
+4
-2
+2
Дед везде наследил!
+2
0
+2
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