Проба B Валиевой дала положительный результат на триметазидин

Проба B Камилы Валиевой дала положительный результат на триметазидин.

Об этом сообщается в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ранее CAS объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой с 25 декабря 2021 года – дня, когда фигуристка сдала положительную пробу на триметазидин.

Это вещество обнаружили и в пробе B, вскрытой в марте 2022-го.