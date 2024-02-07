Мбаппе хочет 120 млн евро подписного бонуса от нового клуба. Контракта пока ни с кем нет (Cadena SER)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе деньги Футбол

Названы условия, которые Килиан Мбаппе выдвигает заинтересованным клубам.

Нападающий хочет быть одним из самых высокооплачиваемых игроков Европы, поэтому просит зарплату в размере 50 миллионов евро до уплаты налогов за сезон, сообщает Cadena SER.

Кроме того, при переходе из «ПСЖ» на правах свободного агента Мбаппе хочет получить подписной бонус в размере 120 млн евро. Третье условие Килиана заключается в том, что в новом клубе он хочет получать большую часть дохода от имиджевых прав.

Отмечается, что Мбаппе еще не подписал контракт ни с одним из клубов, несмотря на сообщения о его договоренности с «Реалом».

На данный момент «ПСЖ» не знает о каких-либо решениях форварда о будущем, поэтому попытается убедить его продлить контракт на условиях, сопоставимых с теми, что были согласованы в 2022 году. Тогда он получил контракт на 72 млн евро в год до уплаты налогов и бонус в 130 млн евро.

Кроме того, в соглашении предусмотрены бонусы за лояльность. Мбаппе уже получил один из них – 70 млн евро. Второй такой бонус составляет 80 млн евро. У Мбаппе с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи есть договоренность о том, что форвард откажется от этого бонуса, если решит сменить клуб этим летом.

В этом сезоне 25-летний нападающий забил 29 голов и сделал 7 результативных передач в 28 матчах за «ПСЖ». Его статистику можно изучить здесь.

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73 комментария
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Жадная черепашка пусть остается в ПСЖ… каким крутым бы он не был игроком, как человек он так себе и его окружение
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-9
+65
Ответ Red_Marlboro_
Мбаппе весь футбольный мир вертит на своём панцире 😃
Ну пока он вертит лишь ПСЖ, ни один другой клуб за него не платил и копейки.
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+29
такое только МЮ осилит))))
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+22
Ответ ErZh
такое только МЮ осилит))))
МЮ даже его превратит во второго Марсьяля
+17
0
+17
Очень хочется, чтобы его никто не купил и он ,как Скрудж, купался в деньгах в особняке где-то под Парижем
+18
-2
+16
Пусть к Арабам едет !
+14
-1
+13
Мне кажется, или акции Мбаппе слегка подупали в последнее время, да он яркий, выдающийся игрок, прирожденный бомбардир с сумасшедшей скоростью, но явно не тот уникум, каким казался ещё тройку лет назад.
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+10
Мбаппе весь футбольный мир вертит на своём панцире 😃
+15
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Никогда я не пойму этих людей. Ты уже денег заработал себе и своим детям на 10 жизней. И дальше играть будешь не за еду. Но всё равно мало 🤷
+11
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Пока не будет достоверной информации от самого Мбаппе, клуба подписавшего его,все это просто домыслы журналистов.
Уже который год пишут это,началось все по новому кругу.
🚨 Фабрицио Романо: Если Килиан Мбаппе перейдет в «Реал Мадрид», то не из-за денег.

Зарплатное предложение намного ниже, чем в 2022 году.
+6
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Ответ Roundabout
Сколько бы ты запросил на его месте, будучи одним из лучших игроков мира?
Ему Реал предлагает 80 млн и 25 чистыми… так еще и 60 на 40 в его пользу права на имидж… он кричал, что это его мечта с детства и бла бла бла … Да и в ПСЖ он не мало уже заработал и если бы игра была за Реал моей мечтой, то деньги бы стояли на втором месте, так их уже достаточно и ему там не копейки предлагают
+9
-4
+5
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Очень хочется, чтобы его никто не купил и он ,как Скрудж, купался в деньгах в особняке где-то под Парижем
Не самый худший исход мягко говоря
+5
-1
+4
Мбаппе хороший футболист, но уже явно заявзал с адекватностью.
+4
0
+4
Реал недоволен, но возражать не станет.
+5
-2
+3
Ответ Угараю_с_вас
Жадная черепашка пусть остается в ПСЖ… каким крутым бы он не был игроком, как человек он так себе и его окружение
Сколько бы ты запросил на его месте, будучи одним из лучших игроков мира?
+11
-8
+3
Губа не дура у товарища.
+7
-4
+3
На продаже футболок потом отобьют))))) 😁
+2
0
+2
А это его уже "в реал 2 раза не зовут" шестой или седьмой раз не зовут?) 😁
+2
0
+2
Сливоглоры устали переобуваться
+2
0
+2
Ответ Артем Гавин
Никогда я не пойму этих людей. Ты уже денег заработал себе и своим детям на 10 жизней. И дальше играть будешь не за еду. Но всё равно мало 🤷
Яхты сейчас дорогие, да и особняки во всем мире хочется иметь.
+3
-1
+2
Реал и без него отлично справляется. Какой смысл переплачивать?
+2
0
+2
Ответ ErZh
такое только МЮ осилит))))
Причём здесь МЮ ?
Он за 130 поедет в Зенит , а за 140 в Ахмат !
Настолько любит футбол человек
+8
-6
+2
Это Мбаппе за два года получил от ПСЖ: 72+72+130+70 = 344 млн. евро. Чума.
+1
0
+1
Копия Раджи, из советского мультика про Золотую Антилопу.
+1
0
+1
Ну, в теории, если 50кк ДО уплаты налого, то это ЗП на уровне Крооса. Думаю адекватные условия, с учетом того, что ПСЖ за него ни копейки не получит.
+1
0
+1
Ответ Иван Булкин
Пусть к Арабам едет !
Он и так у арабов.
+1
0
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Мне кажется это сага будет длится вечно
+1
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Ответ Born is the King
120 млн Мбаппе+ 100 млн агенту+ 100 окружению Перес: мы подписали Мбаппе бесплатно пока другие клубы тратят на игроков
Глоры Реала: Какой бриллиант! Взяли за копейки
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На ремонт не хватает)
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Ответ guizzy
С такими запросами прямой дорогой к арабам. Ни один игрок не стоит того, чтобы вот так жертвовать всей остальной командой. У того же Реала есть более молодые игроки сопоставимого уровня, но куда за более адекватные деньги.
Это что за молодежь такая в Реале, сопоставимого уровня с Мбаппе?
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