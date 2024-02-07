Мбаппе хочет 120 млн евро подписного бонуса от нового клуба. Контракта пока ни с кем нет (Cadena SER)

Названы условия, которые Килиан Мбаппе выдвигает заинтересованным клубам.

Нападающий хочет быть одним из самых высокооплачиваемых игроков Европы, поэтому просит зарплату в размере 50 миллионов евро до уплаты налогов за сезон, сообщает Cadena SER.

Кроме того, при переходе из «ПСЖ» на правах свободного агента Мбаппе хочет получить подписной бонус в размере 120 млн евро. Третье условие заключается в том, что в новом клубе он хочет получать большую часть дохода от имиджевых прав.

Отмечается, что Мбаппе еще не подписал контракт ни с одним из клубов, несмотря на сообщения о его договоренности с « ».

На данный момент « » не знает о каких-либо решениях форварда о будущем, поэтому попытается убедить его продлить контракт на условиях, сопоставимых с теми, что были согласованы в 2022 году. Тогда он получил контракт на 72 млн евро в год до уплаты налогов и бонус в 130 млн евро.

Кроме того, в соглашении предусмотрены бонусы за лояльность. Мбаппе уже получил один из них – 70 млн евро. Второй такой бонус составляет 80 млн евро. У Мбаппе с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи есть договоренность о том, что форвард откажется от этого бонуса, если решит сменить клуб этим летом.

В этом сезоне 25-летний нападающий забил 29 голов и сделал 7 результативных передач в 28 матчах за «ПСЖ». Его статистику можно изучить здесь.