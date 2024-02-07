Генсек РФС: «УЕФА пытается вернуть Россию, но испытывает давление и не хочет решать вопрос ультимативно»
Генсек РФС Максим Митрофанов рассказал о роли ФИФА в ситуации с отстранением России.
«УЕФА наложила блок на участие наших сборных и клубов в международных соревнованиях, но аналогичный блок следом за УЕФА наложила и ФИФА. Поэтому участие РФС в официальных соревнованиях заблокировано на территории всего мира, не только в Европе. Сама по себе смена конфедерации не снимает блока ФИФА – это не «золотой ключик», который гарантированно отмыкает ворота в официальные соревнования. Диалог идет, если бы его не было, и нам бы не удалось добиться начальных шагов со стороны УЕФА по возврату России, то можно было бы подумать по-другому.
УЕФА пытается вернуть российские команды, но испытывает давление от ряда национальных ассоциаций. Пока это давление достаточно ощутимое, УЕФА не хочет решать вопрос ультимативно, доводя до конфликта. Возможно, не готовы к этому. Но поскольку диалог есть, РФС считает правильным в нем участвовать.
Мы благодарны нашим друзьям из Азии, они готовы обсуждать вопрос о нашем вхождении, мы выстраиваем с ними отношения, это сотрудничество важно для нас. Но просто переход в АФК – не гарантия снятия запрета на участие в официальных матчах», – сказал Митрофанов.
Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
Генсек РФС: «В УЕФА со всеми прекрасный диалог, кроме одной ассоциации. В личном общении никто не против нашего возвращения, но в официальной позиции все меняется»
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Это понятно что политическое решение. Только формулировка в связи с необеспечением безопасности пустая. Вон Маккаби в Евролиге играл у Валенсии. Там всё прошло как надо.
Поэтому ездят по ушам. Ничего нового.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коррупционный_скандал_в_ФИФА