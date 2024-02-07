Генсек РФС: «УЕФА пытается вернуть Россию, но испытывает давление и не хочет решать вопрос ультимативно»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Максим Митрофанов Азиатская футбольная конфедерация Политика Спорт-Экспресс Футбол

Генсек РФС Максим Митрофанов рассказал о роли ФИФА в ситуации с отстранением России.

«УЕФА наложила блок на участие наших сборных и клубов в международных соревнованиях, но аналогичный блок следом за УЕФА наложила и ФИФА. Поэтому участие РФС в официальных соревнованиях заблокировано на территории всего мира, не только в Европе. Сама по себе смена конфедерации не снимает блока ФИФА – это не «золотой ключик», который гарантированно отмыкает ворота в официальные соревнования. Диалог идет, если бы его не было, и нам бы не удалось добиться начальных шагов со стороны УЕФА по возврату России, то можно было бы подумать по-другому.

УЕФА пытается вернуть российские команды, но испытывает давление от ряда национальных ассоциаций. Пока это давление достаточно ощутимое, УЕФА не хочет решать вопрос ультимативно, доводя до конфликта. Возможно, не готовы к этому. Но поскольку диалог есть, РФС считает правильным в нем участвовать.

Мы благодарны нашим друзьям из Азии, они готовы обсуждать вопрос о нашем вхождении, мы выстраиваем с ними отношения, это сотрудничество важно для нас. Но просто переход в АФК – не гарантия снятия запрета на участие в официальных матчах», – сказал Митрофанов.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Генсек РФС: «В УЕФА со всеми прекрасный диалог, кроме одной ассоциации. В личном общении никто не против нашего возвращения, но в официальной позиции все меняется»

Генсек РФС: «У Чеферина настрой такой: «Россию отпускать не хочу. Это последнее, что я сделаю». Тепло относится»

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19 комментариев
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Всё с вами давно понятно, люди с заплывшими лицами и безвольными подбородками.
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Всем понятно, что пока идёт война ничего не изменится...
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Жили бы сегодняшним днем играли бы уже в Кубке Азии. Ну ждите...
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Они ж понимают, что без команд из РФ их еврокубки - первенства водокачки и не более того
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пока не поменяются политические настроения (а это произойдет как минимум с приходом других властей в центры принятия решения) никакого возвращения не будет. Далее когда политики переобуются, придётся ещё и людей граждан как то переобувать🤔. Всем понятно,что пока идёт война нечего не изменится😓
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В 13 пакете санкций ЕС пригласит Россию на Евровидение
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Карманный клоун Абрамовича из словенской синагоги не УЕФА

УЕФА ничего не теряет из-за отсутствия России

Призовые за победы не уменьшаются
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Митрофанов, ну ты то хоть скажи прямо - политики влияют на решение. Нафига как Чеферин вилкой чефир мешать.

Это понятно что политическое решение. Только формулировка в связи с необеспечением безопасности пустая. Вон Маккаби в Евролиге играл у Валенсии. Там всё прошло как надо.

Поэтому ездят по ушам. Ничего нового.
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Ответ Дмитрий9779
Надо было при отборе вопрос решить с польками и делов-то.
После того, как власти США основательно прошлись по коррупционерам из ФИФА, эти футбольные чинуши даже чихнуть не смеют без одобрения Штатов. Шаг влево, шаг вправо от "линии партии вашингтонского обкома" теперь для них смерти подобен ;)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Коррупционный_скандал_в_ФИФА
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Ответ Вячеслав Припузов
Всем понятно, что пока идёт война ничего не изменится...
Израиль вышел из чата
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Ответ Trash Talking
Жили бы сегодняшним днем играли бы уже в Кубке Азии. Ну ждите...
🤣🤣🤣🤣
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