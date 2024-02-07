Первенство России среди юниоров. Федотов, Угожаев, Лукин, Карартынян, Лазарев, Рамзенков представят произвольные программы

Теги сборная России результаты чемпионат России среди юниоров мужское катание Марк Лукин Арсений Федотов Максим Автушенко Никита Сарновский Николай Угожаев Лев Лазарев Эдуард Карартынян Макар Пузин Иван Рамзенков Михаил Тихонов Вадим Воронов Илья Строганов Тимофей Шелковников Кирилл Кропылев Андрей Коцин Кирилл Ноздреватых Герман Ленков Фигурное катание

7 февраля на первенстве России юниоры покажут произвольные программы.

Первенство России среди юниоров-2024

Саранск

Юноши

Произвольная программа

Начало – 13:15 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Кирилл Ноздреватых

2. Никита Сарновский

3. Тимофей Шелковников

4. Герман Ленков

5. Максим Автушенко

Вторая разминка

6. Илья Строганов

7. Михаил Тихонов

8. Кирилл Кропылев

9. Вадим Воронов

10. Андрей Коцин

11. Макар Пузин

Третья разминка

12. Иван Рамзенков

13. Лев Лазарев

14. Эдуард Карартынян

15. Марк Лукин

16. Николай Угожаев

17. Арсений Федотов

Положение после короткой программы

1. Арсений Федотов – 87,78

2. Николай Угожаев – 83,83

3. Марк Лукин – 80,49

4. Эдуард Карартынян – 80,13

5. Лев Лазарев – 79,03

6. Иван Рамзенков – 76,93

7. Макар Пузин – 75,73

8. Андрей Коцин – 75,12

9. Вадим Воронов – 74,49

10. Кирилл Кропылев – 73,96

Расписание первенства России среди юниоров в Саранске

101 комментарий
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Соревнования конечно главное сейчас, но меня не покидает любопытство, что все-таки произошло между Колей Колесниковым и Соколовской, что его сняли с первенства России и решением какого-то тренерского совета, наверное ЦСКА, сняли с главного старта года. Даже если он решил перейти в другую школу, все равно , причем тут соревнования? Все равно он бы выступал за ЦСКА. А парень , судя по прыжковому турниру , был очень неплохо подготовлен и отношения на этом турнире были очень теплые между Соколовской и Колесниковым. Так что могло произойти за столь короткий срок? И главное, где теперь "всплывет" один из самых талантливых юниоров" России? Сплошные загадки.
+17
-1
+16
шта???? это Никита столько получил ?????? тоесть можно просто криво-косо прыгать прыжки и при ноль хореографии столько набирать ?? ну хотя бы чисто откатал бы ,хотя бы впечатление другое было бы ,а тут за такое столько баллов...мда
+15
-2
+13
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
А зачем Вас держать?
Ваши комменты говорят сами за себя
+17
-5
+12
Ответ umma
шта???? это Никита столько получил ?????? тоесть можно просто криво-косо прыгать прыжки и при ноль хореографии столько набирать ?? ну хотя бы чисто откатал бы ,хотя бы впечатление другое было бы ,а тут за такое столько баллов...мда
У Никиты полное отсутствие компонентов, второй оценкой можно ноль ставить.
+10
0
+10
Автушенко силы на программу распределяет, будто калории считает - не дай бог лишнее движение сделает.
+10
0
+10
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Арсению все сделать, что задумано. Если Лёва опять выдаст свой убойный контент, то вполне может победить. Ждём битвы титанов-юниоров.
Вот насчет победы , это вы слишком загнули. Во первых разница между ними, титанами, почти 9 баллов, учитывая , что Лев получает компоненты практически всегда на 2 балла меньше, а на один точно, а это уже 10 - 11 баллов. Ну и последнее, Арсений освоил два новых и самых дорогих прыжка, лутц и флип и вряд-ли он их специально тренировал для прыжкового турнира, скорее всего для использования в программе и от этого контент Арсения становится даже превосходящим и прилично превосходящим т.к. у него два трикселя , а у Левы только один. Теперь только одна задача, все что задумано и тренировано , воплотить в реальность. Обоим ребятам , да и остальным тоже, чистых прокатов и пусть победит сильнейший.
+10
-1
+9
Ходил тут ходил. Но ходил успешно))
+8
0
+8
Ответ Lena_SP
Чего-то Плюща не видно, "Тутберидзе не приехала", а Плющ ментально присутствует!
Плющ присутствует только когда есть надежды на золото.
Он, якобы, тренер только чемпионов.
Остальное - не царское дело.
Чемпионов у него в принципе нет, так чего ему являться?
+11
-3
+8
Ох, ТАТ, "с хорошими, с плохими руками, этот вообще без рук")
+8
0
+8
Сарновский копирует поведение Плющенко в кике? Кринж. Что за гоп-стайл😁
+7
0
+7
Лукин, вчера очень впечатлил👍 Неожиданно. Удачи в ПП. А я, конечно, за Арсения и Льва. Такие чудесные пупсики🤣🙏😍
+8
-1
+7
Сарновского надо запереть в хореографическом зале. Прыгает прекрасно, а все остальное....
+8
-1
+7
Ну неужели никто с парнями в АП не занимается хореографией...
+7
0
+7
Чего-то Плюща не видно, "Тутберидзе не приехала", а Плющ ментально присутствует!
+8
-1
+7
Ответ Ирина2001
неужели ушел от соколовской
если б заболел или травма, наверно так и сказали бы.. а тут тренерским советом не допущен на ПР.. как это? и почему все такие ревностные защитники прав детей в нашем ФК молчат? лапидарности всякие..
+9
-3
+6
Ответ Любитель_ФК
Соревнования конечно главное сейчас, но меня не покидает любопытство, что все-таки произошло между Колей Колесниковым и Соколовской, что его сняли с первенства России и решением какого-то тренерского совета, наверное ЦСКА, сняли с главного старта года. Даже если он решил перейти в другую школу, все равно , причем тут соревнования? Все равно он бы выступал за ЦСКА. А парень , судя по прыжковому турниру , был очень неплохо подготовлен и отношения на этом турнире были очень теплые между Соколовской и Колесниковым. Так что могло произойти за столь короткий срок? И главное, где теперь "всплывет" один из самых талантливых юниоров" России? Сплошные загадки.
К Соколовской в последнее время много вопросов. После фильма "о семье" сплошные странности. То Самоделкину выгнали, то парни развалились, причём все, теперь Коля, хотя на прыжковом был хорош.
+6
0
+6
А где программа у Никиты, хорео ноль. От прыжка к прыжку, как на разминке....
+8
-2
+6
Автушенко уснул уже на льду..
А вот они, мои ручечки..)
+7
-1
+6
" Этот без рук".... ТАТ как всегда, выдает перлы...
+7
-1
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Ответ наталья Головченко
Лукин, вчера очень впечатлил👍 Неожиданно. Удачи в ПП. А я, конечно, за Арсения и Льва. Такие чудесные пупсики🤣🙏😍
Лукину надо было просто отвлечься от шоу и тренироваться.
+6
-1
+5
Как же Никите тяжело. Это страдание а не катание, ну вообще ничего нет кроме прыжков, вот совсем.
+6
-1
+5
Ответ Мороженко
Посмотрите сколько следующему поставили. это не много)
Второй хотя бы ехал, а не пешком шел между прыжками
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Удачи Арсению и Лёве! Ване остаться в шестёрке.
+5
0
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Мальчикам удачи, главное чтобы без травм!
+5
0
+5
Лёва, полагаю, на пьедестал поднимется. Вот шансы Марка удержаться в призовой тройке не самые очевидные, но в сборную отберётся, что будет для него и Буцаевой хорошим результатом. Ване Рамзенкову сохранить свою шестую позицию, а по возможности и улучшить.
+5
0
+5
А что всё-таки с Колесниковым случилось?
+5
0
+5
Криво-косо всё у Сарновского.. ещё и за вращения 4-й уровень..
+7
-3
+4
Сарновский более менее откопался, но видно, что не в форме. Ну и традиционно для себя медленно и деревянно
+5
-1
+4
Сегодня было здорово, всем мальчикам спасибо. Удачи завтра, и гладкого льда.
+4
0
+4
Очень и очень небрежное исполнение. Ничего не меняется.
+5
-1
+4
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