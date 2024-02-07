Первенство России среди юниоров. Федотов, Угожаев, Лукин, Карартынян, Лазарев, Рамзенков представят произвольные программы
7 февраля на первенстве России юниоры покажут произвольные программы.
Первенство России среди юниоров-2024
Саранск
Юноши
Произвольная программа
Начало – 13:15 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Кирилл Ноздреватых
2. Никита Сарновский
3. Тимофей Шелковников
4. Герман Ленков
5. Максим Автушенко
Вторая разминка
6. Илья Строганов
7. Михаил Тихонов
8. Кирилл Кропылев
9. Вадим Воронов
10. Андрей Коцин
11. Макар Пузин
Третья разминка
12. Иван Рамзенков
13. Лев Лазарев
14. Эдуард Карартынян
15. Марк Лукин
16. Николай Угожаев
17. Арсений Федотов
Положение после короткой программы
1. Арсений Федотов – 87,78
2. Николай Угожаев – 83,83
3. Марк Лукин – 80,49
4. Эдуард Карартынян – 80,13
5. Лев Лазарев – 79,03
6. Иван Рамзенков – 76,93
7. Макар Пузин – 75,73
8. Андрей Коцин – 75,12
9. Вадим Воронов – 74,49
10. Кирилл Кропылев – 73,96
Ваши комменты говорят сами за себя
Он, якобы, тренер только чемпионов.
Остальное - не царское дело.
Чемпионов у него в принципе нет, так чего ему являться?
А вот они, мои ручечки..)