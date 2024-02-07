Удаление форварда «Барсы» Роке осталось в силе. В RFEF заявили, что доказательств явной ошибки судьи нет

Теги Барселона Ла Лига судьи Алавес Федерация футбола Испании Гранада Хуан Мартинес Мунуэра Витор Роке Футбол

Дисциплинарный комитет RFEF оставил в силе удаление Витора Роке.

Нападающего «Барселоны» удалили на 72-й минуте матча Ла Лиги с «Алавесом» (3:1) после второй желтой карточки – главный судья Хуан Мартинес Мунуэра посчитал, что Роке сыграл грубо, зацепив ногу совершавшего подкат защитника Рафы Марина. Первое предупреждение Роке получил на 67-й минуте за столкновение с защитником Науэлем Тенальей.

«Барселона» подала апелляцию на вторую желтую карточку Роке. Сегодня Королевская испанская футбольная федерация опубликовала решение дисциплинарного комитета по этому вопросу.

Удаление Роке осталось в силе. Он пропустит один матч Ла Лиги и выплатит штраф в размере 600 евро. На «Барсу» наложен штраф в размере 350 евро.

«Комитет считает, что изображения, предоставленные клубом, не доказывают наличие явной и очевидной ошибки. При этом наличие контакта очевидно («в лучшем случае происходит трение», – признает заявитель).

Другими словами: нет сомнений в том, что игрок, получивший удаление, выполнил действие, указанное в протоколе. Повторный просмотр изображений не позволил комитету сделать вывод о том, что действие осуществлялось не так, как описал судья. Они не доказывают, что в отчете арбитра есть явная и очевидная ошибка», – сказано в заявлении комитета.

Таким образом, Роке не сыграет против «Гранады» в матче 24-го тура Ла Лиги, который состоится 11 февраля.

Изображение: кадр из трансляции

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86 комментариев
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Кто то сомневался ?
Ахахах мадридский кабинет как всегда в деле 🤣

Ещё про Барсу что-то смеют заявлять
Самим то не стыдно ?
Сначала Альмерия,потом Мичел,теперь Роке,доколе ? )
+129
-58
+71
Ла Лига Переса ! При поддержке ВАРеал
+79
-28
+51
В очередной раз выставили себя клоунами . Кто жалуется на судей РФПЛ, посмотрит,что творят судьи в ЛаЛиге.
+53
-9
+44
🤡🤡🤡
+48
-9
+39
То есть Винисиусу, который откровенно втащил игроку соперника за это ничего не было, а Роке, который чуть задел игрока, и то потому что тот сам летел ногой вперед, его удалили.
И кто кого покупает?
+42
-7
+35
В ла лиге дисквалификации только за удары в лицо и прыжки прямыми ногами отменяют, мы же знаем)
+32
-3
+29
Ответ Влад Аронофски
да ну хватит Перес. Зачем ты заставил Роке сфолить?
Роке убирал ногу, там фолил скорее игрок Алавеса, катясь прямой ногой в ногу.
+32
-4
+28
Левее удаления сложно придумать. Штош, Гранаду обязаны побеждать и без Роке. Главное, чтоб это не сказалось на его игровом настрое

Почему бы Роке не взять пример у своих бразильских товарищей из Реала и начать ныть о расизме? Глядишь, прокатит, отменят дисквал ещё и извиняться всей федерацией начнут
+29
-6
+23
После этих слов появилось явное доказательство того, что Реал должен выиграть Ла Лигу благодаря каким-то неведомым силам.
+33
-12
+21
В смысле нет доказательств? В протоколе фол был описан как безрассудный, коим он и в помине не являлся. Этого уже хватает, чтобы отменить карточку.
+27
-7
+20
Ответ Dimagger
В очередной раз выставили себя клоунами . Кто жалуется на судей РФПЛ, посмотрит,что творят судьи в ЛаЛиге.
Я вообще не смотрю РПЛ, но смотрю АПЛ, Примеру, Бундеслигу, Серию А. И +- нормально судят только в Бундеслиге. Допустим судейских скандалов в Примере больше и по этому я не должен жаловаться, что в АПЛ слепые судьи? Не вижу логики в твоих словах.
+17
0
+17
Ответ Tristan...
Левее удаления сложно придумать. Штош, Гранаду обязаны побеждать и без Роке. Главное, чтоб это не сказалось на его игровом настрое Почему бы Роке не взять пример у своих бразильских товарищей из Реала и начать ныть о расизме? Глядишь, прокатит, отменят дисквал ещё и извиняться всей федерацией начнут
Расизм работает только в сторону вини остальные недостаточно черные
+23
-6
+17
Подарите Мадриду чемпионство уже за этот сезон
И гоу начнём следующий
+23
-9
+14
Я пришел к выводу, что даже если Барселона платила Негрейре за подкуп судей (хотя уже и прокуратура Испании не нашла доказательств и закрыло дело), то я никак не перестану болеть за этот клуб и все победы которые мы взяли за тот период никак не будут затронуты.
ФК Барселону исторически давили в Испании, всё из-за правительства Каталонии, которое всегда хотела независимости, лишь конкретные люди в управлении Испании или Федерации могли поддержать Барселону, открыто почти никто, а вот за Реал всегда была вся Испания и всё правительство.
Прямая помощь государства Реалу, исторически Реалу помогали судьи, и сейчас это есть, прямых доказательств о взятках конечно не будет, потому что они и не нужны, потому что этим процессом не обязательно должен заниматься клуб непосредственно, это делает правительство и сторонники Переса, ( без преувеличений одного из самых влиятельных людей Испании).
И напротив Барселона, клуб выскочка (если можно так сказать), которая была создана Гампером и прошла через много трудностей, чтобы просто быть финансово стабильным, прошли через банкротство в прямом смысле и клуб был спасён в последний момент, а главным врагом этого клуба является Реал Мадрид, клуб, который я только что описал, любимец всей страны и правительства.
Барселона всегда старалась сделать себе имя, стать топ клубом и всемирным брендом и наконец пришёл Кройфф, революционер в прямом смысле, он не только изменил историю Барселоны, но и историю всего футбола, именно он первым начал зарабатывать большие деньги вне футбола, был больше, чем просто футболистом, он был личностью. Плоды его работы принесли самый большой успех для Барсы за всю его историю, эта Барселона под руководством Гваридолы, который идеализировал стиль Кройффа, и как чудо, у него было поколение игроков, которые были лучшими игроками для этого стиля и во главе конечно один из величайших футболистов всех времен Месси (а на мой взгляд величайший). Барселона всегда старалась навязать конкуренцию, были использованы все возможные способы, а взятки судьям или другим лицам, это очевидные на тот момент вещи, просто во главе Барселоны оказался очень плохой руководитель, Бартомеу, который настолько плохо вёл дела, что даже нормальную взятку не смог скрыть, вы думаете, что Реал не делал такие взятки, Юве в Италии, МЮ в Англии, это наше нутро и отрицать это просто глупо, но как говорится, не пойман, не вор.
Барселона это единственная оппозиция Реала во всех смыслах, как в Испании, так и в Европе, так будет всегда, все нынешние проблемы пройдут, будет новый стадион и настанет новая эра Барселоны, как это было в прошлом, но то что никогда не изменится, так это преданность фанатов и всегда будет новое поколение талантов, которые будет соперничать с постоянным "Галактикос Реала".
Это мои мысли, что-то в тексте я упустил и где-то нужны коррективы, но смысл и вся суть понятна всем.
+16
-3
+13
Позорище конечно. Если ещё с первой жёлтой можно было согласиться,то со второй вообще беспредел.
+14
-2
+12
Ответ Fan of Sport
Я пришел к выводу, что даже если Барселона платила Негрейре за подкуп судей (хотя уже и прокуратура Испании не нашла доказательств и закрыло дело), то я никак не перестану болеть за этот клуб и все победы которые мы взяли за тот период никак не будут затронуты. ФК Барселону исторически давили в Испании, всё из-за правительства Каталонии, которое всегда хотела независимости, лишь конкретные люди в управлении Испании или Федерации могли поддержать Барселону, открыто почти никто, а вот за Реал всегда была вся Испания и всё правительство. Прямая помощь государства Реалу, исторически Реалу помогали судьи, и сейчас это есть, прямых доказательств о взятках конечно не будет, потому что они и не нужны, потому что этим процессом не обязательно должен заниматься клуб непосредственно, это делает правительство и сторонники Переса, ( без преувеличений одного из самых влиятельных людей Испании). И напротив Барселона, клуб выскочка (если можно так сказать), которая была создана Гампером и прошла через много трудностей, чтобы просто быть финансово стабильным, прошли через банкротство в прямом смысле и клуб был спасён в последний момент, а главным врагом этого клуба является Реал Мадрид, клуб, который я только что описал, любимец всей страны и правительства. Барселона всегда старалась сделать себе имя, стать топ клубом и всемирным брендом и наконец пришёл Кройфф, революционер в прямом смысле, он не только изменил историю Барселоны, но и историю всего футбола, именно он первым начал зарабатывать большие деньги вне футбола, был больше, чем просто футболистом, он был личностью. Плоды его работы принесли самый большой успех для Барсы за всю его историю, эта Барселона под руководством Гваридолы, который идеализировал стиль Кройффа, и как чудо, у него было поколение игроков, которые были лучшими игроками для этого стиля и во главе конечно один из величайших футболистов всех времен Месси (а на мой взгляд величайший). Барселона всегда старалась навязать конкуренцию, были использованы все возможные способы, а взятки судьям или другим лицам, это очевидные на тот момент вещи, просто во главе Барселоны оказался очень плохой руководитель, Бартомеу, который настолько плохо вёл дела, что даже нормальную взятку не смог скрыть, вы думаете, что Реал не делал такие взятки, Юве в Италии, МЮ в Англии, это наше нутро и отрицать это просто глупо, но как говорится, не пойман, не вор. Барселона это единственная оппозиция Реала во всех смыслах, как в Испании, так и в Европе, так будет всегда, все нынешние проблемы пройдут, будет новый стадион и настанет новая эра Барселоны, как это было в прошлом, но то что никогда не изменится, так это преданность фанатов и всегда будет новое поколение талантов, которые будет соперничать с постоянным "Галактикос Реала". Это мои мысли, что-то в тексте я упустил и где-то нужны коррективы, но смысл и вся суть понятна всем.
Сдаётся мне, что и Негрейре Барса платила, чтоб их не так сильно гнобили доставшие всех своим произволом промадридские судейки. Да и то по решениям арбитров в ту пору что-то не видно, чтоб это сильно помогало.
+10
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+9
Ибо чего он это забил в двух матчах подряд! Раззабивался, ишь ты!
+9
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+7
за подкат игрока соперника получит красную дискву и штраф это классика.Роке виноват в том , что не убрал ноги. А что , это подло , не давать совершить грубый подкат сопернику
+9
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+7
Ответ Сикарио
))))))))) Логично, два явных нарушения на карточки.
Что ты несешь,боже мой🤦‍♂️
Там с натяжкой можно посчитать первое нарушение за отмашку и дать желтую,но давать за второй эпизод вторую желтую это вообще бред
+6
-1
+5
Ответ Red_Marlboro_
Кто то сомневался ? Ахахах мадридский кабинет как всегда в деле 🤣 Ещё про Барсу что-то смеют заявлять Самим то не стыдно ? Сначала Альмерия,потом Мичел,теперь Роке,доколе ? )
Какая выгода Реалу, что Роке не сыграет с Гранадой🙈
+8
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+4
Ответ Homo Faber
Испанская ЭСК, как и российская, отчаянно не хочет признавать ошибки своих подопечных. Печально.
Ну почему же. Отменили удаление Винисиуса, ударившего соперника в лицо. Сократили дисквалификацию Начо, нанесшего травму сопернику.
+5
-2
+3
Реал Вардрид
+6
-3
+3
Испанская ЭСК, как и российская, отчаянно не хочет признавать ошибки своих подопечных. Печально.
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0
+2
Интересно, если бы не удалили бы, все бы орали, что там красная ? 🤨🤔
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0
+2
Ответ f0rmoceft
Есть адекватные фаны у Барсы? Парочку вроде помню... Чего вы снова на Реал накинулись? Это вообще не связанные ситуации. Жёлтые карточки крайне редко отменяют, контакт там был, явной и очевидной ошибки там нет. Барса играет с Гранадой, а не с Реалом или Атлетико, чтобы ныть, что Роке не будет. Давно пора понять, что дело в самих судьях. С одной и другой стороны можно привести по 20-30 случаев, если не больше. Будьте адекватнее, этот срач уже надоел порядком.
А у Реала есть таковые? Я вот редко таких встречаю, обычно все такие же лицемеры, как вот вы, мсье.
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У Барсы хоть одну апелляцию одобрили?Что то не припомню
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на этом фото синий летит прямой ногой в Роке, надо было ещё увернуться успеть (что он и сделал)
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Ответ Eden Hazard
Вы уже определитесь в своем кайфе, дорогие товарищи. То Тебас гасит Переса за Суперлигу, то Ла Лига уже принадлежит Пересу и он гасит Барсу. То ли за то что они тоже в Суперлиге, а Перес хочет быть главнюком, то ли за то что это просто Барса... А то пока у вас что то типа Если вдруг посыпал град Это Перес виноват
Все уже давно определено, Перес рулит в Ла лиге как ему угодно, от вара, до судей в поле, которые открыто признаются в любви к реалу, да что там судьи-Тебас, глава лиги сказал, что он фанат клуба)
Сколько пенальти пробивает реал, а сколько Барса и другие клубы?
Плюсом, о статусе Каталонии в стране , почитайте историю и что там происходит сейчас, и как на это смотрит Испании?
Если голова не из опилок, все и так понятно. Тем более нас Россиянам, у нас такой же пример есть Зенит и все остальные.
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Ответ Футбол_это_жизнь
Подарите Мадриду чемпионство уже за этот сезон И гоу начнём следующий
Не не, надо досмотреть. А вдруг Жирона их обыграет в следующем туре. Пока отрыв не существенный даже за счёт RFEF
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похоже , реалу в этом сезоне очень трудно будет не выиграть ла лигу.
+6
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