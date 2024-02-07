Удаление форварда «Барсы» Роке осталось в силе. В RFEF заявили, что доказательств явной ошибки судьи нет

Дисциплинарный комитет RFEF оставил в силе удаление Витора Роке.

Нападающего «Барселоны» удалили на 72-й минуте матча Ла Лиги с « » (3:1) после второй желтой карточки – главный судья посчитал, что Роке сыграл грубо, зацепив ногу совершавшего подкат защитника Рафы Марина. Первое предупреждение Роке получил на 67-й минуте за столкновение с защитником Науэлем Тенальей.

« » подала апелляцию на вторую желтую карточку Роке. Сегодня Королевская испанская футбольная федерация опубликовала решение дисциплинарного комитета по этому вопросу.

Удаление Роке осталось в силе. Он пропустит один матч и выплатит штраф в размере 600 евро. На «Барсу» наложен штраф в размере 350 евро.

«Комитет считает, что изображения, предоставленные клубом, не доказывают наличие явной и очевидной ошибки. При этом наличие контакта очевидно («в лучшем случае происходит трение», – признает заявитель).

Другими словами: нет сомнений в том, что игрок, получивший удаление, выполнил действие, указанное в протоколе. Повторный просмотр изображений не позволил комитету сделать вывод о том, что действие осуществлялось не так, как описал судья. Они не доказывают, что в отчете арбитра есть явная и очевидная ошибка», – сказано в заявлении комитета.

Таким образом, Роке не сыграет против «Гранады» в матче 24-го тура Ла Лиги, который состоится 11 февраля.

Изображение: кадр из трансляции