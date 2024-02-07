Удаление форварда «Барсы» Роке осталось в силе. В RFEF заявили, что доказательств явной ошибки судьи нет
Дисциплинарный комитет RFEF оставил в силе удаление Витора Роке.
Нападающего «Барселоны» удалили на 72-й минуте матча Ла Лиги с «Алавесом» (3:1) после второй желтой карточки – главный судья Хуан Мартинес Мунуэра посчитал, что Роке сыграл грубо, зацепив ногу совершавшего подкат защитника Рафы Марина. Первое предупреждение Роке получил на 67-й минуте за столкновение с защитником Науэлем Тенальей.
«Барселона» подала апелляцию на вторую желтую карточку Роке. Сегодня Королевская испанская футбольная федерация опубликовала решение дисциплинарного комитета по этому вопросу.
Удаление Роке осталось в силе. Он пропустит один матч Ла Лиги и выплатит штраф в размере 600 евро. На «Барсу» наложен штраф в размере 350 евро.
«Комитет считает, что изображения, предоставленные клубом, не доказывают наличие явной и очевидной ошибки. При этом наличие контакта очевидно («в лучшем случае происходит трение», – признает заявитель).
Другими словами: нет сомнений в том, что игрок, получивший удаление, выполнил действие, указанное в протоколе. Повторный просмотр изображений не позволил комитету сделать вывод о том, что действие осуществлялось не так, как описал судья. Они не доказывают, что в отчете арбитра есть явная и очевидная ошибка», – сказано в заявлении комитета.
Таким образом, Роке не сыграет против «Гранады» в матче 24-го тура Ла Лиги, который состоится 11 февраля.
Изображение: кадр из трансляции
Ахахах мадридский кабинет как всегда в деле 🤣
Ещё про Барсу что-то смеют заявлять
Самим то не стыдно ?
Сначала Альмерия,потом Мичел,теперь Роке,доколе ? )
И кто кого покупает?
Почему бы Роке не взять пример у своих бразильских товарищей из Реала и начать ныть о расизме? Глядишь, прокатит, отменят дисквал ещё и извиняться всей федерацией начнут
И гоу начнём следующий
ФК Барселону исторически давили в Испании, всё из-за правительства Каталонии, которое всегда хотела независимости, лишь конкретные люди в управлении Испании или Федерации могли поддержать Барселону, открыто почти никто, а вот за Реал всегда была вся Испания и всё правительство.
Прямая помощь государства Реалу, исторически Реалу помогали судьи, и сейчас это есть, прямых доказательств о взятках конечно не будет, потому что они и не нужны, потому что этим процессом не обязательно должен заниматься клуб непосредственно, это делает правительство и сторонники Переса, ( без преувеличений одного из самых влиятельных людей Испании).
И напротив Барселона, клуб выскочка (если можно так сказать), которая была создана Гампером и прошла через много трудностей, чтобы просто быть финансово стабильным, прошли через банкротство в прямом смысле и клуб был спасён в последний момент, а главным врагом этого клуба является Реал Мадрид, клуб, который я только что описал, любимец всей страны и правительства.
Барселона всегда старалась сделать себе имя, стать топ клубом и всемирным брендом и наконец пришёл Кройфф, революционер в прямом смысле, он не только изменил историю Барселоны, но и историю всего футбола, именно он первым начал зарабатывать большие деньги вне футбола, был больше, чем просто футболистом, он был личностью. Плоды его работы принесли самый большой успех для Барсы за всю его историю, эта Барселона под руководством Гваридолы, который идеализировал стиль Кройффа, и как чудо, у него было поколение игроков, которые были лучшими игроками для этого стиля и во главе конечно один из величайших футболистов всех времен Месси (а на мой взгляд величайший). Барселона всегда старалась навязать конкуренцию, были использованы все возможные способы, а взятки судьям или другим лицам, это очевидные на тот момент вещи, просто во главе Барселоны оказался очень плохой руководитель, Бартомеу, который настолько плохо вёл дела, что даже нормальную взятку не смог скрыть, вы думаете, что Реал не делал такие взятки, Юве в Италии, МЮ в Англии, это наше нутро и отрицать это просто глупо, но как говорится, не пойман, не вор.
Барселона это единственная оппозиция Реала во всех смыслах, как в Испании, так и в Европе, так будет всегда, все нынешние проблемы пройдут, будет новый стадион и настанет новая эра Барселоны, как это было в прошлом, но то что никогда не изменится, так это преданность фанатов и всегда будет новое поколение талантов, которые будет соперничать с постоянным "Галактикос Реала".
Это мои мысли, что-то в тексте я упустил и где-то нужны коррективы, но смысл и вся суть понятна всем.
Там с натяжкой можно посчитать первое нарушение за отмашку и дать желтую,но давать за второй эпизод вторую желтую это вообще бред
Сколько пенальти пробивает реал, а сколько Барса и другие клубы?
Плюсом, о статусе Каталонии в стране , почитайте историю и что там происходит сейчас, и как на это смотрит Испании?
Если голова не из опилок, все и так понятно. Тем более нас Россиянам, у нас такой же пример есть Зенит и все остальные.