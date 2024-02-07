РУСАДА постановило, что нет доказательств от Валиевой, что дедушка, готовивший десерт, существует

Сторона Валиевой не доказала, что дед, фигурирующий в допинг-деле, существует.

Об этом сообщается в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ранее CAS объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой с 25 декабря 2021 года – дня, когда фигуристка сдала положительную пробу на триметазидин.

На слушаниях назвала клубничный десерт от дедушки (отца бывшего партнера ее матери Геннадия Соловьева) вариантом попадания допинга в организм.

Российское антидопинговое агентство ( ) в результате расследования постановило, что нет никаких доказательств от Валиевой, что Геннадий Соловьев вообще существует.