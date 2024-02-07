РУСАДА постановило, что нет доказательств от Валиевой, что дедушка, готовивший десерт, существует

Теги сборная России допинг РУСАДА CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Сторона Валиевой не доказала, что дед, фигурирующий в допинг-деле, существует.

Об этом сообщается в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ранее CAS объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой с 25 декабря 2021 года – дня, когда фигуристка сдала положительную пробу на триметазидин.

На слушаниях Камила назвала клубничный десерт от дедушки (отца бывшего партнера ее матери Геннадия Соловьева) вариантом попадания допинга в организм.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в результате расследования постановило, что нет никаких доказательств от Валиевой, что Геннадий Соловьев вообще существует.

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188 комментариев
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Ахахахахахахазахп, кричу чайкой. В голос просто. Превратили слушание в цирк
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-2
+122
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 это самое смешное, что я читал за последнее время)))
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+85
А ведь по-человечески просили не публиковать мотивировочную часть, ну что за люди....
+82
-11
+71
Ну а потом говорят о каком-то политическом решении. Девочку слили, чтобы спасти свои задницы, но она наверное была на это согласна, хз
+74
-5
+69
"нет никаких доказательств от Валиевой, что Геннадий Соловьев вообще существует."

))) Никогда еще Штирлиц не был так близко к провалу...
+58
0
+58
Видишь деда?
Нет? И я не вижу.
А он есть.

Так и на высшем уровне....
+51
-1
+50
Дедушка Шрёдингера.

Нет, а если серьёзно, я очень надеюсь, что дедушка существует и у него всё хорошо. И неважно, родной он или нет.
+40
-4
+36
Ответ Максим Трофимов
Ну а потом говорят о каком-то политическом решении. Девочку слили, чтобы спасти свои задницы, но она наверное была на это согласна, хз
ну, ради справедливости, скорее всего девочка с ее мамой знали , что принимают запрещенку и были согласны на это. Поэтому бан вполне заслуженный. Другое - это лишь верхушка айсберга, и, с вероятностью 100%, системная вещь. Надо ворошить это осиное гнездо , но никто этого делать не намерен.
+45
-10
+35
Ну это уже совсем за гранью понимания...
+34
0
+34
Дед есть? А если найду?
+32
0
+32
Боже, какие у нас защитники сказочные ..... Защищенное лицо не могли защитить, просто нет слов, один мат ... ... ...
+28
0
+28
Ответ Максим Трофимов
Ну а потом говорят о каком-то политическом решении. Девочку слили, чтобы спасти свои задницы, но она наверное была на это согласна, хз
Как будто ее кто-то спрашивал
+27
-1
+26
Ответ Александр Кот
Комментарий скрыт
Даже в РУСАДА пробрались, ну что ты будешь делать
+25
0
+25
Ответ imaxim
Ахахахахахахазахп, кричу чайкой. В голос просто. Превратили слушание в цирк
там все еще хуже, типа этот Соловьёв несмотря на проблемы с сердцем и 4 приступа, каждый день по два часа добирался до Валиевой, чтобы отвезти ее до хрустального. При этом Валиева жила в 200 метрах от Хрустального 🤣🤣
+28
-3
+25
Ответ Остап Бендер
А ведь по-человечески просили не публиковать мотивировочную часть, ну что за люди....
Наверное прогнивший запад виноват. Ну вообще позор это все конечно, никакой политики там нет, наши просто сели в лужу абсолютную по линии защиты. Любой человек с мозгами, и то б поинтереснее версии продумал
+26
-1
+25
Таааак, стоп. Так был ли дедушка?! Если он существует, общается с внучкой, готовит ей десерты, то что мешало Камиле познакомить его с представителями РУСАДА? Всё страньше и страньше.
Ну в общем, получается, что 4 года абсолютно справедливо выдали, как бы ни было это грустно признавать...
+25
-1
+24
Ответ Sat397
Боже, какие у нас защитники сказочные ..... Защищенное лицо не могли защитить, просто нет слов, один мат ... ... ...
Защищённое лицо это Тутберидзе
+28
-5
+23
Нет дедушки - нет проблемы. Этому "дедушке" повезло как Скрипалю что ещё жив остался.
+22
0
+22
🤣🤣🤣ахахахаха
У меня сейчас истерика будет
+18
0
+18
Васильич существует и он готовит десерт
+18
-1
+17
Какая-то жесть. Несуществующий дед, который отец бывшего партнера её матери. Как всё сложно)
+17
0
+17
Ну вот поэтому они и не хотели, чтобы мотивировку публиковали))
+17
0
+17
"Сторона Валиевой не доказала, что дед, фигурирующий в допинг-деле, существует."
Ради этого и захожу на спортс)
+15
0
+15
ха-ха. Куда дели деда ироды ))))))). Вот это анекдот ). В мемы однозначно
+15
0
+15
В торопях придумали версию с дедушкой, которого по мнению РУСАДА возможно и не существует. После таких версий защиты неудивительно почему Валиевой дали 4 года дисквалификации.
+14
0
+14
Какой-то позор на всю нашу голову. Нет, они реально надеялись там что-то выиграть в суде??? Дол..бы.
+15
-2
+13
Дед уже давно сделал пластическую операцию и живет по соседству с Родченковым
+15
-2
+13
Дед Валиевой странный предмет,вроде бы есть а вроде и нет.Разные оправдания допинга были,но несуществующих родственников в качестве доказательства еще никто не додумался представить.
+12
0
+12
9 февраля 2022 года была представлена видеозапись с речью дедушки на слушаниях. И кто там был, Безруков?! Странно всё это.
+13
-1
+12
Нет слов...
+11
0
+11
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