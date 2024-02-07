РУСАДА постановило, что нет доказательств от Валиевой, что дедушка, готовивший десерт, существует
Сторона Валиевой не доказала, что дед, фигурирующий в допинг-деле, существует.
Об этом сообщается в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS).
Ранее CAS объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой с 25 декабря 2021 года – дня, когда фигуристка сдала положительную пробу на триметазидин.
На слушаниях Камила назвала клубничный десерт от дедушки (отца бывшего партнера ее матери Геннадия Соловьева) вариантом попадания допинга в организм.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в результате расследования постановило, что нет никаких доказательств от Валиевой, что Геннадий Соловьев вообще существует.
))) Никогда еще Штирлиц не был так близко к провалу...
Нет? И я не вижу.
А он есть.
Так и на высшем уровне....
Нет, а если серьёзно, я очень надеюсь, что дедушка существует и у него всё хорошо. И неважно, родной он или нет.
Ну в общем, получается, что 4 года абсолютно справедливо выдали, как бы ни было это грустно признавать...
У меня сейчас истерика будет
Ради этого и захожу на спортс)