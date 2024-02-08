Клопп не возглавит «Барселону», несмотря на интерес Лапорты. Тренер будет отдыхать год (Catalunya Ràdio)
Юрген Клопп не возглавит «Барселону».
Ранее стало известно, что по окончании сезона Клопп покинет пост главного тренера «Ливерпуля», а Хави уйдет с аналогичной должности в «Барселоне». Сообщалось, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта мечтает назначить немецкого специалиста.
По информации Catalunya Ràdio, назначение Клоппа в «Барселону» исключено – он решил взять год отдыха, и ни звонок Лапорты, ни приглашение от другого клуба не заставят его передумать.
Тем не менее, было бы очень интересно на это посмотреть. Тем более Лапорте при отсутствии спортивных успехов и возможностей подписания дорогих футболистов, нужна звезда ради маркетинга, и Клопп мог бы ею стать.