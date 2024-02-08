Клопп не возглавит «Барселону», несмотря на интерес Лапорты. Тренер будет отдыхать год (Catalunya Ràdio)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Юрген Клопп не возглавит «Барселону».

Ранее стало известно, что по окончании сезона Клопп покинет пост главного тренера «Ливерпуля», а Хави уйдет с аналогичной должности в «Барселоне». Сообщалось, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта мечтает назначить немецкого специалиста. 

По информации Catalunya Ràdio, назначение Клоппа в «Барселону» исключено – он решил взять год отдыха, и ни звонок Лапорты, ни приглашение от другого клуба не заставят его передумать. 

31 комментарий
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Сложно найти более неподходящих друг другу тренера и клуб.
Тем не менее, было бы очень интересно на это посмотреть. Тем более Лапорте при отсутствии спортивных успехов и возможностей подписания дорогих футболистов, нужна звезда ради маркетинга, и Клопп мог бы ею стать.
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Ответ Ебздрогыч
Я бы тоже отдохнул год, но ипотека сама себя не оплатит
поипаш как Клопп девять лет без отпуска или реальных выходных, приведи топ клуб к успеху впервые за 30 лет тогда и ты сможешь так.
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Лапорта впринципе проявляет интерес к тренерам, которые 100% и не приедут )
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Ожидаемо... никогда топ тренер не пойдет тренировать клуб ниже среднего.
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Помнится, несколько лет назад в одном из интервью Клопп сказал, что после «Ливерпуля» от возьмёт паузу и отдохнёт годик. Ну, может отдохнёт, а может и методику продумает. Кстати, в том же интервью он сказал, что возглавить сборную Германии – большая честь. Можно быть, через год-другой и возглавит. И вернёт в команду футбольную повестку, откинув политическую
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Сразу было понятно что рычажный решил дешево хайпануть на имени Клоппа и пустил утку. футбол Клоппа совершенно противоположен футболу Барсы.
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Ответ Егор Добрый
Лапорта впринципе проявляет интерес к тренерам, которые 100% и не приедут )
Черчесов, Слуцкий, Мусаев?))
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Ответ Гномович!
Ожидаемо... никогда топ тренер не пойдет тренировать клуб ниже среднего.
Анчелоти же пошел
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Ответ Sanan1908
Я тоже перестану писать Марго Робби. Возьму паузу
Никогда не понимал этого нон стоп фапа на Робби в спортсе, она же не прям супер какая то, а улыбка вообще в некоторых местах криповая
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Я бы тоже отдохнул год, но ипотека сама себя не оплатит
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Сейчас только сумасшедший пойдет тренировать это💩
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Ответ Sanan1908
Я тоже перестану писать Марго Робби. Возьму паузу
Если судить по статусу, то Барселона для Клоппа - это не то же самое, что для тебя Марго Робби, тем более Барса в нынешнем своем состоянии
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Ответ Mario Balohulli
А что насчёт Хави в Ливерпуле?
вот зачем перед сном это прочитал??? теперь не усну, будет такой кошмар сниться...
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Ответ Sanan1908
Я тоже перестану писать Марго Робби. Возьму паузу
Братан, она мне по секрету сказала, что еще пара сообщений, и она растает. Не сдавайся!
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Ответ Егор Добрый
Нее Брат Лёня занят! Уехал Китайский КПСС развивать 😂👍
Причем тут Китай и Советский Союз??? КПК-Коммунистическая Партия Китая
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Ответ Птюч, Ёж.
Черчесов, Слуцкий, Мусаев?))
Нее Брат Лёня занят! Уехал Китайский КПСС развивать 😂👍
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Ответ lizarazu
А может и вовсе не будет больше тренировать, последние вью и такие мысли посеяли.
Гвардиола тоже как то год отдыхал, потом пришёл в МС и сделал топ команду. Клоппа будут приглашать многие теперь, возможно например через год в Реал придёт.
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Ответ sohal
Сложно найти более неподходящих друг другу тренера и клуб. Тем не менее, было бы очень интересно на это посмотреть. Тем более Лапорте при отсутствии спортивных успехов и возможностей подписания дорогих футболистов, нужна звезда ради маркетинга, и Клопп мог бы ею стать.
Через год в Реал. Верю🤞
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Ответ sohal
Сложно найти более неподходящих друг другу тренера и клуб. Тем не менее, было бы очень интересно на это посмотреть. Тем более Лапорте при отсутствии спортивных успехов и возможностей подписания дорогих футболистов, нужна звезда ради маркетинга, и Клопп мог бы ею стать.
так мог бы стать или всё таки Сложно найти более неподходящих друг другу тренера и клуб ?
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Ответ Ебздрогыч
Какой же Клопп принципиальный!
не, скорее проницательный
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Очевидно. Только фаны Борсы эту инфу трясли.
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Кто сейчас захочет тренировать будущую команду сегунды?
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Клопп: "Со всем уважением, я не могу и не хочу участвовать в немецкой порноиндустрии"
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А что насчёт Хави в Ливерпуле?
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Клопп последователен в своих решениях!
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Неужели кто-то посмотрел интервью, не факт что он вообще в футбол вернётся это раз, а если вернётся то возможно только в сборную. Он сказал что МИНИМУМ год не будет тренировать и будет искать другой смысл жизни.
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Я тоже перестану писать Марго Робби. Возьму паузу
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А может и вовсе не будет больше тренировать, последние вью и такие мысли посеяли.
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