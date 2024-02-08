Клопп не возглавит «Барселону», несмотря на интерес Лапорты. Тренер будет отдыхать год (Catalunya Ràdio)

Юрген Клопп не возглавит «Барселону».

Ранее стало известно, что по окончании сезона Клопп покинет пост главного тренера « », а Хави уйдет с аналогичной должности в «Барселоне». Сообщалось, что президент каталонского клуба мечтает назначить немецкого специалиста.

По информации Catalunya Ràdio, назначение в «Барселону» исключено – он решил взять год отдыха, и ни звонок Лапорты, ни приглашение от другого клуба не заставят его передумать.