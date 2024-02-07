В допинг-пробе Валиевой обнаружили разрешенный анаболик экдистерон

В допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой был обнаружен экдистерон.

Об этом сообщается в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Она не могла вспомнить, принимала ли экдистерон, но спортсменка также не смогла объяснить, почему стокгольмская лаборатория обнаружила его в ее организме», – говорится в решении суда.

Экдистерон – разрешенный препарат с анаболическим эффектом.

Ранее CAS объявил о 4-летней дисквалификации с 25 декабря 2021 года – дня, когда она сдала положительную пробу на триметазидин.