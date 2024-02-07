В допинг-пробе Валиевой обнаружили разрешенный анаболик экдистерон
В допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой был обнаружен экдистерон.
Об этом сообщается в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS).
«Она не могла вспомнить, принимала ли экдистерон, но спортсменка также не смогла объяснить, почему стокгольмская лаборатория обнаружила его в ее организме», – говорится в решении суда.
Экдистерон – разрешенный препарат с анаболическим эффектом.
Ранее CAS объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой с 25 декабря 2021 года – дня, когда она сдала положительную пробу на триметазидин.
«В период с 01.01.2020 по 31.12.2021 спортсменке Камиле Валиевой врачи Центра Адамов, Швецкий и Шумаков давали следующие препараты:
спортивное питание и БАД: Amino Vital Multi Energy, Стимол, раствор для пероральных инъекций, Магнелис В6, Витрум Суперстресс, Панангин Форте, Капсулы Гипоксена, L-Карнитин, жидкий комплекс Mg, Креон, Флитрум-СТИ, Имудон, Полиоксидоний, Ибуклин, Версатис пластырь, Сустамин, Нимесулид, Траумель С, Супадрин, ИЗОДРИНКС, Ортомол Спорт, Геладринк, Агисепт, Гриппферон, Доппельгерц актив, СоQ10, Глицин, Тотема, Кетролак, Сорбифер Дурулес, Рибоксин, Берокка Плюс, Горпилс, Максилак, Омега 3, Стимол, Амино Витал, Билактин, Диара, Метоклопрамид, Вольтарен, Юниор Актив Комплекс, СпортЭксперт, ВСАА+, Эсслиал Форте, Amino Vital Gold, Аспирин С, Вальмедин капли, Гуарана 300, Кармолис леденец, Колдрекс Максгрип, Креатин Окс, Ксилометазолин, Тотема, Цитовлавин в таблетках, Тилаксин, Кальцимин Адванс, Имудон, Гипоксен, Альфа Нормикс, АСС... ».
Спорт сейчас, битва фармакологов . Нравится это кому то или нет.