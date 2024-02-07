В допинг-пробе Валиевой обнаружили разрешенный анаболик экдистерон

Теги сборная России допинг CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

В допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой был обнаружен экдистерон.

Об этом сообщается в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Она не могла вспомнить, принимала ли экдистерон, но спортсменка также не смогла объяснить, почему стокгольмская лаборатория обнаружила его в ее организме», – говорится в решении суда.

Экдистерон – разрешенный препарат с анаболическим эффектом.

Ранее CAS объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой с 25 декабря 2021 года – дня, когда она сдала положительную пробу на триметазидин.

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75 комментариев
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Это просто жесть, чем только её не пичкали. После всего этого вспоминается пресс-конференция того ЧР, где она надменно говорила "Я даже не устала, могу ещё лучше откатать". Уровень цинизма зашкаливает(ещё и пробу Б вскрыли 2 года назад и молчали всё время собирая контрактики)
+89
-11
+78
Ответ Татьяна Попова
Если он разрешен, почему такой акцент?
Анаболики в 15 лет вкупе с букетом сердечных препаратов?
+67
-5
+62
⚡️Список препаратов, которые врачи давали Камиле Валиевой (пункт 49 мотивирочной части документа CAS)

«В период с 01.01.2020 по 31.12.2021 спортсменке Камиле Валиевой врачи Центра Адамов, Швецкий и Шумаков давали следующие препараты:

спортивное питание и БАД: Amino Vital Multi Energy, Стимол, раствор для пероральных инъекций, Магнелис В6, Витрум Суперстресс, Панангин Форте, Капсулы Гипоксена, L-Карнитин, жидкий комплекс Mg, Креон, Флитрум-СТИ, Имудон, Полиоксидоний, Ибуклин, Версатис пластырь, Сустамин, Нимесулид, Траумель С, Супадрин, ИЗОДРИНКС, Ортомол Спорт, Геладринк, Агисепт, Гриппферон, Доппельгерц актив, СоQ10, Глицин, Тотема, Кетролак, Сорбифер Дурулес, Рибоксин, Берокка Плюс, Горпилс, Максилак, Омега 3, Стимол, Амино Витал, Билактин, Диара, Метоклопрамид, Вольтарен, Юниор Актив Комплекс, СпортЭксперт, ВСАА+, Эсслиал Форте, Amino Vital Gold, Аспирин С, Вальмедин капли, Гуарана 300, Кармолис леденец, Колдрекс Максгрип, Креатин Окс, Ксилометазолин, Тотема, Цитовлавин в таблетках, Тилаксин, Кальцимин Адванс, Имудон, Гипоксен, Альфа Нормикс, АСС... ».
+62
-3
+59
тут же утверждали,что фигуристам не нужны лекарства,чтобы прыгать и кататься...(сарказм)
+51
-5
+46
Анаболик в 15 лет...
+45
-3
+42
Ответ Jessi
⚡️Список препаратов, которые врачи давали Камиле Валиевой (пункт 49 мотивирочной части документа CAS) «В период с 01.01.2020 по 31.12.2021 спортсменке Камиле Валиевой врачи Центра Адамов, Швецкий и Шумаков давали следующие препараты: спортивное питание и БАД: Amino Vital Multi Energy, Стимол, раствор для пероральных инъекций, Магнелис В6, Витрум Суперстресс, Панангин Форте, Капсулы Гипоксена, L-Карнитин, жидкий комплекс Mg, Креон, Флитрум-СТИ, Имудон, Полиоксидоний, Ибуклин, Версатис пластырь, Сустамин, Нимесулид, Траумель С, Супадрин, ИЗОДРИНКС, Ортомол Спорт, Геладринк, Агисепт, Гриппферон, Доппельгерц актив, СоQ10, Глицин, Тотема, Кетролак, Сорбифер Дурулес, Рибоксин, Берокка Плюс, Горпилс, Максилак, Омега 3, Стимол, Амино Витал, Билактин, Диара, Метоклопрамид, Вольтарен, Юниор Актив Комплекс, СпортЭксперт, ВСАА+, Эсслиал Форте, Amino Vital Gold, Аспирин С, Вальмедин капли, Гуарана 300, Кармолис леденец, Колдрекс Максгрип, Креатин Окс, Ксилометазолин, Тотема, Цитовлавин в таблетках, Тилаксин, Кальцимин Адванс, Имудон, Гипоксен, Альфа Нормикс, АСС... ».
назначали траумель, полиоксидоний и имудон? а это точно врачи?
+39
0
+39
Ответ Gilonjon862
Это просто жесть, чем только её не пичкали. После всего этого вспоминается пресс-конференция того ЧР, где она надменно говорила "Я даже не устала, могу ещё лучше откатать". Уровень цинизма зашкаливает(ещё и пробу Б вскрыли 2 года назад и молчали всё время собирая контрактики)
Мама ее озолотилась за эти два года. Очень жаль что наши ее не накажут рублем это для этой семьи явно самое важное
+41
-4
+37
Понятно уже что сидела плотно на препаратах, один запрещённый не успел вывестесь просто.
+39
-7
+32
Ответ Татьяна Попова
Если он разрешен, почему такой акцент?
Потому что ей 15 лет и там еще сердечные препараты. Явно фарма, чтобы выдерживать чудовищные нагрузки
+29
-5
+24
Ответ Маша Шаралло
назначали траумель, полиоксидоний и имудон? а это точно врачи?
Да они там всё подряд в нее забрасывали. И это ещё только то, что официально указывали. Но гомеопатия у спортсменов это, конечно, даааа....
+20
-1
+19
Ответ Татьяна Попова
Комментарий скрыт
До 18 его принимать крайне не желательно, анаболики почти все запрещены
+19
-2
+17
Ответ Jessi
⚡️Список препаратов, которые врачи давали Камиле Валиевой (пункт 49 мотивирочной части документа CAS) «В период с 01.01.2020 по 31.12.2021 спортсменке Камиле Валиевой врачи Центра Адамов, Швецкий и Шумаков давали следующие препараты: спортивное питание и БАД: Amino Vital Multi Energy, Стимол, раствор для пероральных инъекций, Магнелис В6, Витрум Суперстресс, Панангин Форте, Капсулы Гипоксена, L-Карнитин, жидкий комплекс Mg, Креон, Флитрум-СТИ, Имудон, Полиоксидоний, Ибуклин, Версатис пластырь, Сустамин, Нимесулид, Траумель С, Супадрин, ИЗОДРИНКС, Ортомол Спорт, Геладринк, Агисепт, Гриппферон, Доппельгерц актив, СоQ10, Глицин, Тотема, Кетролак, Сорбифер Дурулес, Рибоксин, Берокка Плюс, Горпилс, Максилак, Омега 3, Стимол, Амино Витал, Билактин, Диара, Метоклопрамид, Вольтарен, Юниор Актив Комплекс, СпортЭксперт, ВСАА+, Эсслиал Форте, Amino Vital Gold, Аспирин С, Вальмедин капли, Гуарана 300, Кармолис леденец, Колдрекс Максгрип, Креатин Окс, Ксилометазолин, Тотема, Цитовлавин в таблетках, Тилаксин, Кальцимин Адванс, Имудон, Гипоксен, Альфа Нормикс, АСС... ».
Ну нахер такой спорт
+19
-2
+17
Ответ Jessi
⚡️Список препаратов, которые врачи давали Камиле Валиевой (пункт 49 мотивирочной части документа CAS) «В период с 01.01.2020 по 31.12.2021 спортсменке Камиле Валиевой врачи Центра Адамов, Швецкий и Шумаков давали следующие препараты: спортивное питание и БАД: Amino Vital Multi Energy, Стимол, раствор для пероральных инъекций, Магнелис В6, Витрум Суперстресс, Панангин Форте, Капсулы Гипоксена, L-Карнитин, жидкий комплекс Mg, Креон, Флитрум-СТИ, Имудон, Полиоксидоний, Ибуклин, Версатис пластырь, Сустамин, Нимесулид, Траумель С, Супадрин, ИЗОДРИНКС, Ортомол Спорт, Геладринк, Агисепт, Гриппферон, Доппельгерц актив, СоQ10, Глицин, Тотема, Кетролак, Сорбифер Дурулес, Рибоксин, Берокка Плюс, Горпилс, Максилак, Омега 3, Стимол, Амино Витал, Билактин, Диара, Метоклопрамид, Вольтарен, Юниор Актив Комплекс, СпортЭксперт, ВСАА+, Эсслиал Форте, Amino Vital Gold, Аспирин С, Вальмедин капли, Гуарана 300, Кармолис леденец, Колдрекс Максгрип, Креатин Окс, Ксилометазолин, Тотема, Цитовлавин в таблетках, Тилаксин, Кальцимин Адванс, Имудон, Гипоксен, Альфа Нормикс, АСС... ».
Ну вот этом списке ничего необычного. Куча витаминов и БАДов, обычные противовирусные, противопростудные (видимо ОРВИ/грипп был), средства для ЖКТ (возможно отравление было). Обычный список, разве что витаминов много.
+21
-4
+17
Ответ Jessi
⚡️Список препаратов, которые врачи давали Камиле Валиевой (пункт 49 мотивирочной части документа CAS) «В период с 01.01.2020 по 31.12.2021 спортсменке Камиле Валиевой врачи Центра Адамов, Швецкий и Шумаков давали следующие препараты: спортивное питание и БАД: Amino Vital Multi Energy, Стимол, раствор для пероральных инъекций, Магнелис В6, Витрум Суперстресс, Панангин Форте, Капсулы Гипоксена, L-Карнитин, жидкий комплекс Mg, Креон, Флитрум-СТИ, Имудон, Полиоксидоний, Ибуклин, Версатис пластырь, Сустамин, Нимесулид, Траумель С, Супадрин, ИЗОДРИНКС, Ортомол Спорт, Геладринк, Агисепт, Гриппферон, Доппельгерц актив, СоQ10, Глицин, Тотема, Кетролак, Сорбифер Дурулес, Рибоксин, Берокка Плюс, Горпилс, Максилак, Омега 3, Стимол, Амино Витал, Билактин, Диара, Метоклопрамид, Вольтарен, Юниор Актив Комплекс, СпортЭксперт, ВСАА+, Эсслиал Форте, Amino Vital Gold, Аспирин С, Вальмедин капли, Гуарана 300, Кармолис леденец, Колдрекс Максгрип, Креатин Окс, Ксилометазолин, Тотема, Цитовлавин в таблетках, Тилаксин, Кальцимин Адванс, Имудон, Гипоксен, Альфа Нормикс, АСС... ».
Нормальная у них там диета. Только пироженки не хватает
+16
0
+16
Ответ zzzeeerrrooo
Ну нахер такой спорт
так тут очень приличная часть лекарств - пустышки. с тем же успехом можно было прописывать леденцы бонпари
+14
0
+14
Ответ Jessi
⚡️Список препаратов, которые врачи давали Камиле Валиевой (пункт 49 мотивирочной части документа CAS) «В период с 01.01.2020 по 31.12.2021 спортсменке Камиле Валиевой врачи Центра Адамов, Швецкий и Шумаков давали следующие препараты: спортивное питание и БАД: Amino Vital Multi Energy, Стимол, раствор для пероральных инъекций, Магнелис В6, Витрум Суперстресс, Панангин Форте, Капсулы Гипоксена, L-Карнитин, жидкий комплекс Mg, Креон, Флитрум-СТИ, Имудон, Полиоксидоний, Ибуклин, Версатис пластырь, Сустамин, Нимесулид, Траумель С, Супадрин, ИЗОДРИНКС, Ортомол Спорт, Геладринк, Агисепт, Гриппферон, Доппельгерц актив, СоQ10, Глицин, Тотема, Кетролак, Сорбифер Дурулес, Рибоксин, Берокка Плюс, Горпилс, Максилак, Омега 3, Стимол, Амино Витал, Билактин, Диара, Метоклопрамид, Вольтарен, Юниор Актив Комплекс, СпортЭксперт, ВСАА+, Эсслиал Форте, Amino Vital Gold, Аспирин С, Вальмедин капли, Гуарана 300, Кармолис леденец, Колдрекс Максгрип, Креатин Окс, Ксилометазолин, Тотема, Цитовлавин в таблетках, Тилаксин, Кальцимин Адванс, Имудон, Гипоксен, Альфа Нормикс, АСС... ».
Наличие гомеопатии это отдельный прикол конечно
+13
0
+13
Ответ Jessi
⚡️Список препаратов, которые врачи давали Камиле Валиевой (пункт 49 мотивирочной части документа CAS) «В период с 01.01.2020 по 31.12.2021 спортсменке Камиле Валиевой врачи Центра Адамов, Швецкий и Шумаков давали следующие препараты: спортивное питание и БАД: Amino Vital Multi Energy, Стимол, раствор для пероральных инъекций, Магнелис В6, Витрум Суперстресс, Панангин Форте, Капсулы Гипоксена, L-Карнитин, жидкий комплекс Mg, Креон, Флитрум-СТИ, Имудон, Полиоксидоний, Ибуклин, Версатис пластырь, Сустамин, Нимесулид, Траумель С, Супадрин, ИЗОДРИНКС, Ортомол Спорт, Геладринк, Агисепт, Гриппферон, Доппельгерц актив, СоQ10, Глицин, Тотема, Кетролак, Сорбифер Дурулес, Рибоксин, Берокка Плюс, Горпилс, Максилак, Омега 3, Стимол, Амино Витал, Билактин, Диара, Метоклопрамид, Вольтарен, Юниор Актив Комплекс, СпортЭксперт, ВСАА+, Эсслиал Форте, Amino Vital Gold, Аспирин С, Вальмедин капли, Гуарана 300, Кармолис леденец, Колдрекс Максгрип, Креатин Окс, Ксилометазолин, Тотема, Цитовлавин в таблетках, Тилаксин, Кальцимин Адванс, Имудон, Гипоксен, Альфа Нормикс, АСС... ».
Они её что от показы лечили?
+16
-4
+12
Если он разрешен, почему такой акцент?
+20
-9
+11
а разве должна была объяснять?... если препарат не запрещён, какого икса вообще этот момент в мотивировочной части делает?... что там адвокаты то делали???
+10
0
+10
Ответ Татьяна Попова
Если он разрешен, почему такой акцент?
Ну видимо спросили, почему он не указан в принятых медикаментах.
+9
0
+9
Ну хоть плутония и вольфрама там нет, надеюсь?
+9
-1
+8
Как тебе такое, Симона Байлз?
+15
-7
+8
Ответ Jessi
⚡️Список препаратов, которые врачи давали Камиле Валиевой (пункт 49 мотивирочной части документа CAS) «В период с 01.01.2020 по 31.12.2021 спортсменке Камиле Валиевой врачи Центра Адамов, Швецкий и Шумаков давали следующие препараты: спортивное питание и БАД: Amino Vital Multi Energy, Стимол, раствор для пероральных инъекций, Магнелис В6, Витрум Суперстресс, Панангин Форте, Капсулы Гипоксена, L-Карнитин, жидкий комплекс Mg, Креон, Флитрум-СТИ, Имудон, Полиоксидоний, Ибуклин, Версатис пластырь, Сустамин, Нимесулид, Траумель С, Супадрин, ИЗОДРИНКС, Ортомол Спорт, Геладринк, Агисепт, Гриппферон, Доппельгерц актив, СоQ10, Глицин, Тотема, Кетролак, Сорбифер Дурулес, Рибоксин, Берокка Плюс, Горпилс, Максилак, Омега 3, Стимол, Амино Витал, Билактин, Диара, Метоклопрамид, Вольтарен, Юниор Актив Комплекс, СпортЭксперт, ВСАА+, Эсслиал Форте, Amino Vital Gold, Аспирин С, Вальмедин капли, Гуарана 300, Кармолис леденец, Колдрекс Максгрип, Креатин Окс, Ксилометазолин, Тотема, Цитовлавин в таблетках, Тилаксин, Кальцимин Адванс, Имудон, Гипоксен, Альфа Нормикс, АСС... ».
Это обычные витамины и поддерживающие препараты. Для спортсмена это норма
+10
-2
+8
Ответ Татьяна Попова
Если он разрешен, почему такой акцент?
потому что в поедании чего либо должен быть и смысл, особенно если назначают несовершенолетним
+6
0
+6
Ответ sined2000
Ну вот этом списке ничего необычного. Куча витаминов и БАДов, обычные противовирусные, противопростудные (видимо ОРВИ/грипп был), средства для ЖКТ (возможно отравление было). Обычный список, разве что витаминов много.
Еще обезболивающие и противовоспалительные. Ктролак, нимесулид, вольтарен. Для спортсмена абсолютно нормально.
+5
0
+5
А только Валиева должна давать объяснения насчёт приема разрешенных препаратов? Нет слов просто
+6
-1
+5
Господи,химические киборги какие-то
+5
0
+5
а для чего юристы ? Камила не смогла вспомнить и обьснить ....
+5
0
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Ответ RusVector
По данным ФМБА, всего спортсменка принимала около 60 разрешенных препаратов! Я в ах ... Сколько химии оказывается спортсмены жрут!
да там в списке гриппфероны сплошные
+6
-2
+4
Чему тут удивляться то. Возьми анализ любой девочки сейчас и плюс минус тоже самое будет.
Спорт сейчас, битва фармакологов . Нравится это кому то или нет.
+8
-4
+4
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