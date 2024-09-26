Наш Гран-при – да, от Спортса: можно трогать суперкары, глянуть русскую новинку и поболтать с гонщиками!

Знакомимся с красотой русского «Ле-Мана».

Многие в нашей стране не воспринимаюют российские гоночные серии как что-то серьезное, постоянно сравнивая усилия команд и промоутеров с зарубежными соревнованиями – хотя их уровень, культура, традиции и легендариум (между прочим) «ваялись» десятилетиями при мощной поддержке мирового автопрома. Но отечественные гонки всех видов заметно прибавляют в организации и зрелищности – на опыте проведения международных ивентов и невероятном энтузиазме.

Отличный пример – Российская серия гонок на выносливость, или сокращенно REC (от Russian Endurance Challenge – Спортс’‘), об истории которой мы подробно рассказывали еще на старте сезона весной. Теперь после четырех ярких этапов 5 октября серию ожидает финальный марафон Гран-при Спортс’‘ на подмосковном автодроме «Москоу Рейсвей».

Гонки REC традиционно длятся 4 часа, а время старта рассчитывается так, чтобы финишный отрезок пришелся на темное время суток. В итоге получается «Ле-Ман» в миниатюре – с интересными машинами и известными участниками. И всего чуть больше часа езды от Москвы!

Мы настолько впечатлились энтузиазмом и желанием организаторов сделать нечто действительно ценное и стоящее, что решили стать титульным партнером большого финала сезона. И, конечно, подготовить путеводитель по длинным гонкам в России, в которых есть на что посмотреть.

В REC на одном треке едут громкие российские премьеры и «Корветт», как из фильма «Ле-Ман»!

Серию, которая изначально напоминала вечеринку друзей на автодроме, придумал Игорь Ермилин, известный как создатель российского суперкара «Маруся» и многих других спортивных автомобилей. На старт самой первой гонки в 2015 году допускалась совершенно разная техника: от прототипов до «заряженного» Москвича-412 – при условии, что конструкция отвечала требованиям безопасности, а пилоты имели хотя бы национальные лицензии. Как полушутя утверждает сам Ермилин, REC был сделан, чтобы его машинам было где гоняться.

В последующие годы уровень серии и ее участников вместе с техникой постоянно росли, но главный принцип оставался неизменным: в REC можно заявить практически любой четырехколесный автомобиль , за исключением разве что «формульного» болида. Этим российские гонки на выносливость близки к формату немецких марафонов NLS на легендарной «Северной петле» Нюрбургринга» , где на одном треке с последними версиями «Порше» едет почти серийный «Логан».

Российская разработка «Шорткат», вдохновленная родстерами «Лотус» и «Катерхэм» – самая доступная машина в REC

Благодаря настолько открытому регламенту, в гонках REC встречаются настоящие раритеты: например «Шевроле» Corvette первых поколений. Именно такой мелькал в культовом фильме «Ле-Ман» со Стивом Маккуином – а в России он борется против суперкаров, которые моложе его более чем на полвека!

Другой винтажный участник, который уже заявился на Гран-при Спортс’‘ – «БМВ» М3 в кузове Е30 и узнаваемой ливрее «Тик так», как у машины канадца Аллена Берга из ДТМ 90-х годов.

Но гонки REC – не парад ретро-автомобилей. Даже «ветераны» едут здесь по-настоящему, хотя и не претендуют на высокие места. Для них все-таки главное – участие, в то время как за победу в абсолютном зачете борется техника наших дней.

Лидерами REC являются легкие и маневренные спортпрототипы «Лижье» и «Норма», сведенные в зачет CN Pro.

«Норма» М20 по прозвищу «Черный терновник» (Black Thorn) главных претендентов на победу в нынешнем сезоне REC Егора Ефросинина и Игоря Мухина.

Их ближайшие соперники – в два раза более мощные, но при этом тяжеловесные машины класса ГТ3 на основе спорткаров «Мерседеса», «Порше», «Ламборгини» и «Феррари».

В одной категории GT Pro с ними выступает и модернизированная «Маруся» команды Московского политеха, которой по совместительству руководит Игорь Ермилин.

Еще одна российская марка во втором по силе зачете серии – нашумевший проект Rossa , чей гоночный дебют запланирован как раз на финальный этап 5 октября.

Оригинальный концепт был разработан командой все того же Ермилина, а его воплощением в жизнь занялся чемпион мира по гонкам на выносливость Роман Русинов .

Первый старт гоночной Rossa откладывался уже дважды из-за неготовности машины, но сейчас Русинов активно тестит болид на подмосковном треке, чтобы принять участие в финальном этапе.

При этом посмотреть на дорожный вариант новейшего спорткара из России можно без ограничений – автомобиль выставляется в паддоке REC и участвует в демонстрационных заездах каждый этап.

Дорожный концепт-кар Rossa на ходу и регулярно наматывает круги в показательных заездах. Дебют гоночной версии ожидается на Гран-при Спортс’‘

В самом многочисленном зачете GT соревнуются более близкие к «гражданским» версиям спорткары ГТ4. В REC отсутствует «баланс производительности», которым во многих сериях пытаются уровнять и замедлить разные по характеристикам автомобили, потому младший класс порой может навязать борьбу в том числе лидерам. Особенно с учетом большей надежности и ремонтопригодности таких машин.

Машины ГТ4 на стартовой решетке гонки REC: на переднем плане «Мерседес» AMG в «змеиной» раскраске коллектива RSCar Motorsport

Но настоящим «волком в овечьей шкуре» в этом году оказались туринговые автомобили нового подзачета GT Pro Touring. Компактные седаны и хэтчбеки ожидаемо уступили болидам ГТ и спортпрототипам в скорости, зато переиграли их за счет большего ресурса. На последних двух этапах REC именно эти скромные машины брали весь подиум своего зачета, пока мощнейшие «Мерседесы» мучались с техническими проблемами.

«Ауди» R3LMS команды DRTeam, за рулем которой одерживает победы Анастасия Михайлус – одна из четырех гонщиц, выступающих в REC

Наконец, кузовные автомобили, которые не попадают ни под какую омологацию – раз владельцы отчаянно хотят участвовать в гонках, их собирают в зачете GT Light, а недорогие российские родстеры «Шорткат» образуют самую доступную категорию серии – CN.

«Вишенка на торте» – в роли сейфти-кара REC в этом году едет «Тесла»

Таким образом REC удается практически регулярно заполнять стартовую решетку тремя десятками машин (одна из самых больших численностей среди российских серий – Спортс’‘), а главное исполнять мечту многих пилотов-любителей, грезящих об участии в большом гоночном событии вместе со звездами нашего автоспорта.

В участниках – топы русских и мировых гонок. Они обгоняют в стиле Хаккинена и творят киношные камбэки

За время существования REC в серии успела выступить едва ли не вся гоночная элита страны – от первого русского в «Формуле-1» Виталия Петрова до нашего самого успешного пилота Гран-при Даниила Квята . Среди участников текущего сезона наиболее титулованным и известным гонщиком является Роман Русинов, бравший чемпионство в мировых и европейских сериях гонок на выносливость.

Кроме него, на старт в этом году выходили выигравший «24 часа Ле-Мана» Виктор Шайтар, победитель гонок международной «Формулы-3» Александр Смоляр (в REC пересевший за руль «Мерседеса» ГТ3), а также триумфатор недавнего марафона «24 часа Спа» и один из самых сильных русских пилотов ГТ Алексей Несов.

В REC участвует и множество других опытнейших гонщиков, которые хоть и не обладают высокими регалиями, однако не уступают в мастерстве своим звездным коллегам. Например, как Егор Ефросинин и Игорь Мухин, выигравшие две из четырех гонок сезона на прототипе команды Black Thorn.

Егор Ефросинин, сидя в кокпите, принимает поздравления от напарника Игоря Мухина после победы в выездной гонке на «Игора Драйв»

На предпоследнем этапе их экипажу пришлось пересесть с победной «Нормы», которой требовалась замена мотора, на другой французский прототип марки «Лижье», но и на нем Ефросинин продолжил «прошивать» пелотон. Так, в борьбе за лидерство с Михаилом Лободой из Balchug Racing пилот Black Thorn по сути повторил тот самый «обгон века» Мики Хаккинена , пройдя вместе с соперником еще двоих круговых.

Увы, примерно через полчаса после мегаэффектного маневра мотор золотистого болида не выдержал темпа и загорелся прямо перед главной трибуной. Ефросинину пришлось срочно ретироваться из кокпита, а команда теперь ломает голову на чем ехать финальную гонку, в которой решится судьба титула серии.

Но даже, если отбросить турнирные расклады и зрелищную борьбу, в REC полно участников, за которых хочется болеть только из-за их историй. Таких как у Станислава Аксенова из TeamGaris, про чей тернистый путь в автоспорт даже сняли документалку . Еще молодым парнем Аксенов увлекся симрейсингом, прошел огромный отбор и победил в финале телешоу GTAcademy, призом в котором был контракт с заводской командой «Ниссана».

В гонки Станислав Аксенов попал при поддержке «Ниссана» после победы в шоу GTAcademy, но в REC выступает на «Тойоте» коллектива TeamGaris

Несмотря на хорошие результаты, москвича спустя некоторое время заменили рента-драйвером, и талантливый гонщик долгое время работал обыкновенным инструктором по вождению, время от времени выступая за небольшие команды в России на безнадежных машинах вроде подержанной «КИА» Ceed. Но в итоге Аксенова пригласил выступать в REC серьезный коллектив – на суперкаре «Тойота» Supra GT4.

В лидерах зачета «Шорткатов» идет экипаж зумеров Артемия Акименкова и Максима Суняева, которых в гонки привели папы-гонщики

Другой сюжет из российского эндуранса, который тянет на киноэкранизацию, сотворила Татьяна Елисеева, гоняющая на «Мини» в зачете GT Light.

На предыдущем этапе экипаж, в составе которого ехала столичная гонщица, уже в дебюте одержал сенсационную победу в классе после сходов лидеров. Особенно ценным этот успех стал именно для Елисеевой – это была ее первая гонка после серьезной аварии, случившейся в июне на соревнованиях по турингу в Казани.

Татьяна Елисеева вместе с товарищами по экипажу празднует победу на 4 этапе REC – своей первой гонке после тяжелой аварии в Казани

Трогательный камбэк в очередной раз подтвердил, что лучшие сценарии творят на трассе сами гонщики.

Максимальная открытость REC по-настоящему погружает в гонки

Во всех вышеперечисленных «фишках» Российской серии гонок на выносливость можно убедиться, посетив эти соревнования вживую. Сегодня REC производит впечатление одной из самых открытых для болельщиков российских серий, где можно спокойно пообщаться с пилотом и его командой в ожидании старта, между делом взяв автограф или сделав совместное фото.

По словам главного организатора REC Анастасии Бендиковой, в этом сезоне серия ориентируются на североамериканские гоночные лиги, где никто не закрывает паддок от простых зрителей, а гонщики спокойно могут переброситься парой фраз с фанатами и показать им машины между заездами.

Поэтому несмотря на то, что REC развился в полноценный турнир уровня региональных европейских соревнований, в нем все еще сохранилась та легкая дружеская атмосфера, которая царила в серии с самой первой гонки, когда на старт вышли энтузиасты на переделанных серийных машинах.

И благодаря этому серия делает автоспорт в стране лучше! Мы в это верим.

V этап Российской серии гонок на выносливость Гран-при Спортс’‘

5 октября, автодром Moscow Raceway

Старт – 15:00 МСК

Открытие автодрома для зрителей – 12:00 МСК

Погода – до +18 градусов, облачно, возможен дождь

Прямая трансляция гонки в официальном сообществе Russian Endurance Challenge

Фотографии: Лариса Лащенова/REC (титульное изображение), Евгений Беленко , Евгений Сафронов/Росгонки, Илья Котельников/automotovelo.photo , Arain Builin , Дмитрий Голосов , Антон Медведев/REC, Ксения Харламова, Владимир Зуев