Тренер «Лейпцига» Розе о 3-м месте в Бундеслиге: «Мы сделали шаг вперед. Надеюсь, сохраним позиции»
Марко Розе высказался о третьем месте «Лейпцига» после 14 туров Бундеслиги.
В воскресенье «Лейпциг» обыграл «Айнтрахт» (2:1) и делит с ним третью строчку в таблице.
«Нам нужно немного адаптироваться [к схеме] и обороняться глубже. Мы знали, что скоростные игроки дадут нам преимущество в переходных фазах. В обоих матчах с «Айнтрахтом» (ранее 3:0 в Кубке Германии – Спортс”) наш план сработал хорошо. Ребята выкладывались по полной до самого конца и заслужили победу.
Мы сделали шаг вперед и, надеюсь, сохраним позиции», – сказал тренер «Лейпцига».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
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