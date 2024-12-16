Тренер «Лейпцига» Розе о 3-м месте в Бундеслиге: «Мы сделали шаг вперед. Надеюсь, сохраним позиции» 

Марко Розе высказался о третьем месте «Лейпцига» после 14 туров Бундеслиги.

В воскресенье «Лейпциг» обыграл «Айнтрахт » (2:1) и делит с ним третью строчку в таблице.

«Нам нужно немного адаптироваться [к схеме] и обороняться глубже. Мы знали, что скоростные игроки дадут нам преимущество в переходных фазах. В обоих матчах с «Айнтрахтом» (ранее 3:0 в Кубке Германии – Спортс”) наш план сработал хорошо. Ребята выкладывались по полной до самого конца и заслужили победу.

Мы сделали шаг вперед и, надеюсь, сохраним позиции», – сказал тренер «Лейпцига ».