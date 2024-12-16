Виртц продлил контракт с «Байером» до 2027-го и будет получать 10+ млн евро в год. У «Баварии» нет 150+ млн на трансфер хавбека летом (kicker)
По информации kicker, 21-летний полузащитник продлил соглашение с немецким клубом еще на один год – до 2027 года. Прежний договор клуба и футболиста действовал до 2026-го.
Виртц станет самым высокооплачиваемым футболистом «Байера». Его зарплата будет выше 10 млн евро в год, но значительно меньше 20 млн.
По данным kicker, трансфер игрока в «Баварию» летом 2025 года практически невозможен. У клуба не хватает денег на сделку, которая обойдется в 150 миллионов евро, потребует выплат комиссионных и бонусов. Кроме того, зарплата футболиста должна была бы составить более 20 миллионов евро в год в Мюнхене.
В нынешнем сезоне Флориан забил 6 голов и сделал 4 передачи в 14 матчах Бундеслиги.
Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Реала» и «Манчестер Сити».
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