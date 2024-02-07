«Авангард» призвал СКА дать опровержение словам Ротенберга про Кравца и указание «убивать» («Чемпионат»)

«Авангард» призвал СКА опровергнуть слова Романа Ротенберга о Михаиле Кравце.

Омский клуб обыграл СКА со счетом 9:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

После игры главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг так высказался о силовом приеме Никиты Холодилина на : «Думаю, это указание Кравца. Зачем убивать игроков на льду? Надо играть в хоккей».

Как сообщает «Чемпионат», «Авангард» направил официальное письмо в адрес генерального директора СКА Дмитрия Константинова, в котором призвал петербургский клуб дать опровержение словам Ротенберга в адрес Михаила Кравца.

По данным источника, в противном случае «Авангард» оставляет за собой право обратиться в КХЛ для оценки ситуации, а также использовать иные способы правовой защиты.

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