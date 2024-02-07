«Авангард» призвал СКА дать опровержение словам Ротенберга про Кравца и указание «убивать» («Чемпионат»)

Теги Авангард СКА КХЛ Михаил Кравец Роман Ротенберг Сергей Толчинский Чемпионат.com Дмитрий Константинов Хоккей

«Авангард» призвал СКА опровергнуть слова Романа Ротенберга о Михаиле Кравце.

Омский клуб обыграл СКА со счетом 9:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

После игры главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг так высказался о силовом приеме Никиты Холодилина на Сергее Толчинском: «Думаю, это указание Кравца. Зачем убивать игроков на льду? Надо играть в хоккей».

Как сообщает «Чемпионат», «Авангард» направил официальное письмо в адрес генерального директора СКА Дмитрия Константинова, в котором призвал петербургский клуб дать опровержение словам Ротенберга в адрес Михаила Кравца.

По данным источника, в противном случае «Авангард» оставляет за собой право обратиться в КХЛ для оценки ситуации, а также использовать иные способы правовой защиты.

Кравец о словах Ротенберга про указание «убивать» Толчинского: «Чистая неправда, она оскорбительна и неправильна. «Подерись с этим, убей этого» – в моей голове этого никогда не было»

СКА обратился в судейский департамент КХЛ по поводу хита против Толчинского в матче с «Авангардом»: «Несколько миллиметров, и Сергей мог стать инвалидом»

«Зачем убивать игроков на льду?» Толчинский получил травму, а СКА обвинил в этом тренера «Авангарда» 🧐

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46 комментариев
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Ветераны СКА уже написали, что пора снимать Авангард с чемпионата за такое своеволие?
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Разве Роман Борисович даст задний ход ? Конечно, нет . Мне кажется , что человек не способен признавать свои ошибки .
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Ответ Bartez1986
Ветераны СКА уже написали, что пора снимать Авангард с чемпионата за такое своеволие?
Снять очки с Авангарда и отправить в ВХЛ!))
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+34
перед плейофф эмоции накаляются. хорошо. особенно если во втором круге ава на ска выйдет!
+15
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+15
Ответ Machine Head
Разве Роман Борисович даст задний ход ? Конечно, нет . Мне кажется , что человек не способен признавать свои ошибки .
Как и все российские государственные мужи. ;)
+13
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+12
Ответ Zidane 55
Всё правильно. За слова нужно отвечать. А то сейчас начнётся, это всё было на эмоциях и т.п.
Когда в Сибири Мëрфи впечатали в борт и он выпал на три месяца, что то ничего не говорили. Только в судейской сказали, что был чистый силовой после которого лечился 3 месяца.
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Всё правильно. За слова нужно отвечать. А то сейчас начнётся, это всё было на эмоциях и т.п.
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Ну не, питерский пацан слово дал, обратно уже не забрать. Если омские не забздеют, пусть забивают стрелку где-то посередине в Казани...
+7
0
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Ответ Machine Head
Разве Роман Борисович даст задний ход ? Конечно, нет . Мне кажется , что человек не способен признавать свои ошибки .
Может ещё и клюшкой по спине, как это "по его словам" приятно в суровой Финляндии ☝️
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+7
Я вот тоже думаю, если чего про судей скажут - штраф, а тут Ротенберг уже не первого тренера оскорбляет, и как с гуся вода
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Алексей Борисович Миллер пора уже детей разнимать. Всыпать им на будущее, а Ромке язык мылом натереть.
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Ответ Максим Столбов
Алексей Борисович Миллер пора уже детей разнимать. Всыпать им на будущее, а Ромке язык мылом натереть.
Всыпать? Я фильм Жмурки вспомнил.
Мне кажется здесь отношения как у героя Михалкова с сыном ))
+4
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Ответ осетов - пилот болида смерти
Я понимаю др####ь на плюсы лет в 20-25. Но делать это в 38 лет. Значит он в жизни полный ноль и тут пытается компенсировать. Ладно бы че нить нормальное писал. Бездарь
Мне кажется, гораздо симптоматичнее следить за чужими комментариями
+3
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Авангард призвал генменеджера СКА Романа Ротенберга дать опровержение словам Тренера Йозе-Роман-Марино про.... Вопрос на контроле у заместителя председателя правления КХЛ Романа Борисовича. Вице-президент ФХР Роман Борисович Ротенберг призвал стороны к компромиссу. Главный тренер России-25 Ромка "Красная Машина" внимательно следит за ситуацией и надеется что она не скажется на привлечении игроков Авангарда в сборную.
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Авангард мы с тобой!
Болельщик Магнитки
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Ответ осетов - пилот болида смерти
Надо немного пристыдить этого неудачника
А что он такого плохого делает?
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Правильно! Пусть извиняется! Или штрафуют за вранье!
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Комитет по этике должен Ротенберга поставить на место.
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Похоже Йозе Морино самому нужен переводчик
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Все правильно. Ротенберг решил, что всю лигу под себя подмять может. Нет Ромочка, эта не песочница в твоём дворе.
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Красавчики
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Ответ осетов - пилот болида смерти
Комментарий скрыт
Просто подлечись. Ты следишь за мной в каждой новости про Йозе. У тебя паранойя. И ладно бы это было связано с женским полом. Но ты следишь за мужиком. Подумай об этом
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Призвал опровергнуть? Что за неуважение, Роман Борисович, а не пора ли расформировать сей дерзкий клуб?
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Ответ осетов - пилот болида смерти
Комментарий скрыт
у тебя фетиш какой-то на возраст?
+1
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Ответ krasno-siniyman
Авангард мы с тобой! Болельщик Магнитки
Поддерживаю!
Болельщик Сибири)
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Ответ Booligan
Не выйдет во 2 круге при текущих таблицах
ну тогда в 3 м что более реально. а в финале - вообще идеально - новые стадионы, серьезная фанбаза, история отношений в регулярке - огонь!
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Ответ ДнепрЧемпион1983
перед плейофф эмоции накаляются. хорошо. особенно если во втором круге ава на ска выйдет!
Не выйдет во 2 круге при текущих таблицах
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Ответ осетов - пилот болида смерти
Бесячий лоб, который нашел на чем легко делать плюсики и не умолкает, строча одно и то же миллион раз. Полный ноль и в спорте, и в сарказме
Да ладно тебе. Нормальная реакция нормального человека на новости о ротенберге
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Ответ BertNiKK
Снять очки с Авангарда и отправить в ВХЛ!))
Снять с Авангарда, отдать ска🤣
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Ответ Bartez1986
Ветераны СКА уже написали, что пора снимать Авангард с чемпионата за такое своеволие?
Можно написать письмо Миллеру, чтобы тот дал указание Дюкову обрезать финансирование Авангарду. И заодно попросил извиниться перед клубом материнской организации. ;)
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