У Сона и Мэддисона по 12 очков в матче с «Саутгемптоном». «Тоттенхэм» победил в АПЛ впервые за 4 игры
«Тоттенхэм» на выезде разгромил «Саутгемптон» в 16-м туре АПЛ (5:0).
В 1-м тайме полузащитник Сон Хын Мин забил и отдал 2 ассиста. За матч у него 12 фэнтези-очков: +1 за игру, +5 за гол, +6 за ассисты. В фэнтези АПЛ полузащитника «Тоттенхэма» выбрали 7,29% игроков. В чемпионате у Сона 5 голов и 6 ассистов, он – лучший ассистент команды.
Также 12 очков набрал полузащитник Джеймс Мэддисон: +2 за игру, +10 за голы, +1 за сухой матч, -1 за желтую карточку. В фэнтези АПЛ его выбрали 6,75% игроков. Мэддисон – лучший бомбардир «Тоттенхэма» в чемпионате (7 голов), еще у него 4 ассиста.
«Тоттенхэм» одержал 1-ю победу в АПЛ за 4 матча, предыдущая – в 12-м туре против «Манчестер Сити» (4:0).
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
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