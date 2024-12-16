Олег Иванов считает Даку лучшим в РПЛ: «По набору игровых качеств превосходит и Кордобу, и Угальде. Более разносторонний, на поле умеет все» 

Олег Иванов назвал Мирлинда Даку лучшим игроком 1-й части сезона Мир РПЛ.

«Кто-то, обнаружив на первой строчке Мирлинда, скажет, что я необъективен. Пусть! В моем понимании это самый сильный форвард РПЛ . По набору игровых качеств превосходит и Кордобу , и Угальде.

Даку более разносторонний. В одной из предыдущих колонок я уже отмечал его козыри — на поле умеет все. Замкнуть прострел? Пожалуйста. На своей половине поля зацепиться за мяч, добежать с ним до чужой штрафной и пробить неотразимо для вратаря? Легко! К тому же в каждом матче выполняет громадный объем черновой работы.

Да, Угальде наколотил 15 мячей, а Даку — 9. Но надо учитывать, что Мирлинд играет в «Рубине ». У нас классная команда, но своего Барко нет, поэтому создаем не так уж много моментов.

Аргентинец — ключевая фигура в спартаковской полузащите. О таких говорят: делает разницу. Забивает, отдает, зарабатывает штрафные и угловые. Именно благодаря его проникающим передачам «Спартак » научился вскрывать оборону с низким блоком. А как рядом с Барко Угальде расцвел?» – написал в своей колонке хавбек «Рубина».