Экс-арбитр Итурральде: «Если «Реал» выиграет чемпионат, то потому, что был лучше. Они выиграли 14 ЛЧ и 34 Ла Лиги на поле, остальное – теория заговора»

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Атлетик Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Футбол

Эдуардо Итурральде Гонсалес заявил, что «Реал» выигрывает титулы не за счет судей.

На данный момент мадридский клуб находится на первом месте в таблице Ла Лиги, набрав 58 очков в 23 матчах.

– Если «Реал» выиграет чемпионат, считаете ли вы, что они выиграют его благодаря благосклонности судей?

– У «Реала» 14 трофеев Лиги чемпионов, и клуб выиграл их на футбольном поле. У них 34 победы в Ла Лиге (35 – Sports.ru), и клуб выиграл их на футбольном поле.

Кубок Испании – то же самое. Это касается и «Реала», и «Барселоны», и «Атлетико», и «Атлетика»... Все остальное – теория заговора.

Если «Реал» выиграет чемпионат в этом сезоне, то потому, что он был лучше, был более стабильным, называйте это как хотите, но он победит благодаря своим усилиям, – сказал бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес.

99 комментариев
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Ответ Bazilic
Комментарий скрыт
У тех же зрячих, что не видят ничего страшного в судейство Эвребе и матче Барса-ПСЖ? 😂😂
Или у тех же зрячих, что обещали позор Реалу с появлением ВАР, а в итоге сами вылетают в ЛЕ, так как сложновато судейкам тянуть, как делали это ранее?))

Так это сельские скоморохи, на них и смотреть не надо
+43
-16
+27
да что ж ты будешь делать . Опять перебуваться надо мадридским что Итурральде - адекватный человек и уважаемый арбитр =)))
+66
-41
+25
Даже БЧКшный арбитр считает, что у Реала все честно,лол. Подставил местных ущемленных :)
+54
-32
+22
Ответ Nike of FW
да что ж ты будешь делать . Опять перебуваться надо мадридским что Итурральде - адекватный человек и уважаемый арбитр =)))
Нет. Он как был неадекватом и антимадридистом, так им и остается. Даже если иногда и говорит здравые вещи.
+37
-21
+16
Если брать текущий сезон Ла Лиги, то Реал объективно находится на 1 месте. Жирону уверенно обыграли. С Барсой была более равная игра, но обыграли. В последнем матче с Атлетико выглядели гораздо лучше.
Нет такой другой команды в этом сезоне про которую можно сказать "украли чемпионство" или "должна быть по игре на первом месте"
+20
-7
+13
Ответ Bazilic
Комментарий скрыт
Особенно куча этих вопросов у глоров Барсы, которые 15 лет не замечали подкупа судей :) Как так?
+24
-11
+13
Легенда Барсы впервые выдал базу.
+10
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+9
Не слежу особо за Ла Лигой, поэтому не берусь судить про справедливость побед там, но в ЛЧ несколько побед Реала были люто позорные. Именно из-за этих позорных побед наверное решили ввести ВАР, иначе футбол был бы окончательно скомпроментирован.
+38
-31
+7
Ответ Станислав Л
у сливочных разрыв шаблона - "барселоновский " судья (по их мнению) за Реал
Почему по их мнению?
Сам Итуральде говорил, что праздновал победу бчк в Эль класико
+10
-3
+7
Ответ Случайно заскочил
Не слежу особо за Ла Лигой, поэтому не берусь судить про справедливость побед там, но в ЛЧ несколько побед Реала были люто позорные. Именно из-за этих позорных побед наверное решили ввести ВАР, иначе футбол был бы окончательно скомпроментирован.
Именно у Реала ? Лол
Что скажешь насчет победы Барсы в ЛЧ ? особенно той что произошла после полуфинала с Челси ?)
Кроме противостояния с Баварией , в котором были и грубейшие ошибки в пользу Мюнхена тоже, благополучно всеми забытые , назови мне этот так называемый позор в каких конкретных матчах был ?
+18
-13
+5
Реал весь сезон играет без центральных защитников при этом по игре реал - самая интересная и качественная команда лиги.
+16
-12
+4
Ответ Bazilic
Комментарий скрыт
К ЛЧ Барсы 2006, 2009 и 2011 тоже много вопросов, но мы же не жалуемся :))
+15
-11
+4
Ответ Hans Castorp
Именно у Реала ? Лол Что скажешь насчет победы Барсы в ЛЧ ? особенно той что произошла после полуфинала с Челси ?) Кроме противостояния с Баварией , в котором были и грубейшие ошибки в пользу Мюнхена тоже, благополучно всеми забытые , назови мне этот так называемый позор в каких конкретных матчах был ?
Оффсайдный гол рамоса против атлетико в финале ЛЧ, оффсайд крооса против псж и последующий пенальти, рука марсело против баварии...
+7
-3
+4
Только вот к некоторым лч и судейству до вар есть вопросы
+5
-3
+2
Ответ King_X
У тех же зрячих, что не видят ничего страшного в судейство Эвребе и матче Барса-ПСЖ? 😂😂 Или у тех же зрячих, что обещали позор Реалу с появлением ВАР, а в итоге сами вылетают в ЛЕ, так как сложновато судейкам тянуть, как делали это ранее?)) Так это сельские скоморохи, на них и смотреть не надо
В каком месте я писал, что у меня нет вопросов к клоуну Эвребе?
+8
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+2
Это точно сказал Итурральде ?)))
+2
0
+2
Ответ Bazilic
В каком месте я писал, что у меня нет вопросов к клоуну Эвребе?
так там не вопросы, а вопросища, так нагло и беспринципно убивать одну команду на глазах всего мира ещё никому не удавалось
+5
-3
+2
Ответ EmilKB24
Да. Вопросов много. И если бы не эти вопросы, то у Мадрида было бы очков на 5-6 больше)
Наоборот, на пару левых лч и очков на 10 меньше.
+5
-3
+2
14 ЛЧ и 34 ла лиги просто так не выигрывают
+7
-5
+2
Ответ distress of ignorance
Даже БЧКшный арбитр считает, что у Реала все честно,лол. Подставил местных ущемленных :)
так это же дутому маргариновому величию надо переобуваться, этот мужик из неадеквата превратился в уважаемого человека с адекватным мнением
+15
-13
+2
Ответ Случайно заскочил
Не слежу особо за Ла Лигой, поэтому не берусь судить про справедливость побед там, но в ЛЧ несколько побед Реала были люто позорные. Именно из-за этих позорных побед наверное решили ввести ВАР, иначе футбол был бы окончательно скомпроментирован.
Ага, по этой причине у тебя половину комментариев на ветках ЛаЛиги, обиженный Мадридом фанбой АПЛ
Но тебя понять можно, так часто Реал рвал команды АПЛ, что заживет у тебя еще не скоро))
+3
-2
+1
Ответ Bazilic
Комментарий скрыт
Скорее куча вопросов у не зрячих, зрячие же видели как ошибались и против Реала
+1
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Такие судьи как Бонгоэчеа (против Реала всегда).
Наверняка у болельщиков Барселоны на примете есть такой же судья - вот такие судьи и вносят своими решениями раздор в испанский футбол.
И нет чтобы бороться с ними, тупые руководители Барселоны пытаются все свести к тому что Реал подкупает судей...
И все упоротые пытаются что-то тявкать про Клубное тв Реала, но они никогда не говорят что Барселона купила судей, а просто тычут их мордой в их ошибки.
+1
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Ответ distress of ignorance
Даже БЧКшный арбитр считает, что у Реала все честно,лол. Подставил местных ущемленных :)
То есть голов из метровых оффсайдов не было и всем показалось? А многочисленные видео это монтаж?
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Ответ Nike of FW
да что ж ты будешь делать . Опять перебуваться надо мадридским что Итурральде - адекватный человек и уважаемый арбитр =)))
А, может, это свидетельствует о том, что Реал на голову сильнее всех, если даже неадекватный антимадридист это признает :)
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И при этом чисто с испанскими игроками, и без Российских рублей, то бишь без денег.
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При этом у Реала весь сезон проблемы с травмами
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Ответ VictorVallecano
Особенно куча этих вопросов у глоров Барсы, которые 15 лет не замечали подкупа судей :) Как так?
Какого подкупа? Которого второй год доказать не могут?
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А ведь это говорит судья, который официально получал зарплату в кассе барселоны
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Ответ Роман
С ведением ВАР Реал взял ЛЧ Барселона дважды в ЛЕ. Очевидно какой клуб все года тащили. Негрейселону.
вар оказался ещё более удобно для реала , что взяли три лч подряд. А что , если вар засчитал оффсайдный гол , значить всё оk,никаких проблем 😆
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