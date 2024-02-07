Экс-арбитр Итурральде: «Если «Реал» выиграет чемпионат, то потому, что был лучше. Они выиграли 14 ЛЧ и 34 Ла Лиги на поле, остальное – теория заговора»
Эдуардо Итурральде Гонсалес заявил, что «Реал» выигрывает титулы не за счет судей.
На данный момент мадридский клуб находится на первом месте в таблице Ла Лиги, набрав 58 очков в 23 матчах.
– Если «Реал» выиграет чемпионат, считаете ли вы, что они выиграют его благодаря благосклонности судей?
– У «Реала» 14 трофеев Лиги чемпионов, и клуб выиграл их на футбольном поле. У них 34 победы в Ла Лиге (35 – Sports.ru), и клуб выиграл их на футбольном поле.
Кубок Испании – то же самое. Это касается и «Реала», и «Барселоны», и «Атлетико», и «Атлетика»... Все остальное – теория заговора.
Если «Реал» выиграет чемпионат в этом сезоне, то потому, что он был лучше, был более стабильным, называйте это как хотите, но он победит благодаря своим усилиям, – сказал бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес.
Или у тех же зрячих, что обещали позор Реалу с появлением ВАР, а в итоге сами вылетают в ЛЕ, так как сложновато судейкам тянуть, как делали это ранее?))
Так это сельские скоморохи, на них и смотреть не надо
Нет такой другой команды в этом сезоне про которую можно сказать "украли чемпионство" или "должна быть по игре на первом месте"
Сам Итуральде говорил, что праздновал победу бчк в Эль класико
Что скажешь насчет победы Барсы в ЛЧ ? особенно той что произошла после полуфинала с Челси ?)
Кроме противостояния с Баварией , в котором были и грубейшие ошибки в пользу Мюнхена тоже, благополучно всеми забытые , назови мне этот так называемый позор в каких конкретных матчах был ?
Но тебя понять можно, так часто Реал рвал команды АПЛ, что заживет у тебя еще не скоро))
Наверняка у болельщиков Барселоны на примете есть такой же судья - вот такие судьи и вносят своими решениями раздор в испанский футбол.
И нет чтобы бороться с ними, тупые руководители Барселоны пытаются все свести к тому что Реал подкупает судей...
И все упоротые пытаются что-то тявкать про Клубное тв Реала, но они никогда не говорят что Барселона купила судей, а просто тычут их мордой в их ошибки.