Экс-арбитр Итурральде: «Если «Реал» выиграет чемпионат, то потому, что был лучше. Они выиграли 14 ЛЧ и 34 Ла Лиги на поле, остальное – теория заговора»

Эдуардо Итурральде Гонсалес заявил, что «Реал» выигрывает титулы не за счет судей.

На данный момент мадридский клуб находится на первом месте в таблице Ла Лиги, набрав 58 очков в 23 матчах.

– Если «Реал» выиграет чемпионат, считаете ли вы, что они выиграют его благодаря благосклонности судей?

– У «Реала» 14 трофеев Лиги чемпионов, и клуб выиграл их на футбольном поле. У них 34 победы в (35 – Sports.ru), и клуб выиграл их на футбольном поле.

– то же самое. Это касается и « », и «Барселоны», и « », и «Атлетика»... Все остальное – теория заговора.

Если «Реал» выиграет чемпионат в этом сезоне, то потому, что он был лучше, был более стабильным, называйте это как хотите, но он победит благодаря своим усилиям, – сказал бывший арбитр .