Алексей Ягудин об Олимпиаде в Сочи: «То, что это все прошло – заслуга нашего президента Путина. Спасибо ему огромное»
Алексей Ягудин поблагодарил Владимира Путина за Олимпиаду-2014 в Сочи.
7 февраля исполнилось 10 лет со дня открытия Игр.
«У меня не было шанса выступить на Олимпиаде в Сочи, но я знаю, что такое олимпийское движение. Я знаю все эти эмоции, слезы счастья, когда ты стоишь на олимпийском пьедестале.
Наша страна безоговорочно выиграла те Олимпийские игры, завоевав 33 медали. То, что это все прошло, заслуга нашего президента Путина. Спасибо ему за это огромное.
У меня были слезы радости, когда проходило закрытие Олимпиады в Сочи», – сказал фигурист.
Как Сочи получил Олимпиаду-2014, когда в это никто не верил? Детальный рассказ изнутри
«Когда кольцо не раскрылось, чуть сознание не потерял». Церемония открытия Сочи-2014 – глазами режиссера
.
Спасибо партии за это!
За то, что дым идет в трубе,
Спасибо, партия, тебе.
За то, что день сменил зарю,
Я партию благодарю!
За пятницей у нас суббота –
Ведь это партии забота!
А за субботой выходной.
Спасибо партии родной!
Спасибо партии с народом
За то, что дышим кислородом!
У моей милой грудь бела –
Всё это партия дала.
И хоть я с ней в постели сплю,
Тебя я, партия, люблю!
(С)