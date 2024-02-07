Алексей Ягудин об Олимпиаде в Сочи: «То, что это все прошло – заслуга нашего президента Путина. Спасибо ему огромное»

Алексей Ягудин поблагодарил Владимира Путина за Олимпиаду-2014 в Сочи.

7 февраля исполнилось 10 лет со дня открытия Игр.

«У меня не было шанса выступить на Олимпиаде в Сочи, но я знаю, что такое олимпийское движение. Я знаю все эти эмоции, слезы счастья, когда ты стоишь на олимпийском пьедестале.

Наша страна безоговорочно выиграла те Олимпийские игры, завоевав 33 медали. То, что это все прошло, заслуга нашего президента . Спасибо ему за это огромное.

У меня были слезы радости, когда проходило закрытие Олимпиады в Сочи», – сказал фигурист.

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