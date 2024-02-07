Алексей Ягудин об Олимпиаде в Сочи: «То, что это все прошло – заслуга нашего президента Путина. Спасибо ему огромное»

Теги Алексей Ягудин Сочи-2014 Владимир Путин Фигурное катание

Алексей Ягудин поблагодарил Владимира Путина за Олимпиаду-2014 в Сочи.

7 февраля исполнилось 10 лет со дня открытия Игр.

«У меня не было шанса выступить на Олимпиаде в Сочи, но я знаю, что такое олимпийское движение. Я знаю все эти эмоции, слезы счастья, когда ты стоишь на олимпийском пьедестале.

Наша страна безоговорочно выиграла те Олимпийские игры, завоевав 33 медали. То, что это все прошло, заслуга нашего президента Путина. Спасибо ему за это огромное.

У меня были слезы радости, когда проходило закрытие Олимпиады в Сочи», – сказал фигурист. 

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28 комментариев
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Пошли персонажи попроще
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Но никто так и не сказал в чем именно
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"И лично дорого Леонида Ильича Брежнева...". А можно хоть раз обойтись без персонального славословия, стоя на коленях, когда речь идет о каком-либо значимом событии?
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Ответ dimkaa1
Но никто так и не сказал в чем именно
Забрать у бедных и раздать богатым
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Алексей Ягудин об Олимпиаде в Париже: «То, что это все прошло – заслуга нашего президента Путина. "Спасибо" ему огромное»
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Пройдет весна, наступит лето - спасибо Путину за это!
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Прошла весна, весна настало лето спасибо, Путину за это. Такое при каждом нашем правителе.
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Сотни спортсменов, тренеров, сервисменов, врачей, физиотерапевтов, массажистов и т.д.; тысячи организаторов, строителей, волонтеров, десятки тысяч болельщиков в Сочи, миллионы телезрителей в стране и во всем мире, но, конечно, упомянуть надо только одного деятеля. Ну, Леха, Леха...
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А когда Лешик в свой домик во Франции со слезами радости на глазах поедет.
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Для Сочи безгранична смета, Спасибо Путину за это...
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Дали всем команду облизать ОИ14, так же как и поддержать Валиеву. Все одновременно начали высказываться.
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Сегодня день жесткого зализа?
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Сегодня день кто глубже.......
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Ну блин, я думал Ягудин нормальный, а он ничем от Плющенко не отличается...
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Ближайшую неделю этот лидер от такой любви вряд ли сходит в туалет. Зализали же,как зашили.
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Алёша ну зачем?
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Эх Лёша, Лёша...
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Ягудин, это тот что черные квадратики рисовал? Зализывает?
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"Что сосут чемпионы?"
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Прошла зима, настало лето –

Спасибо партии за это!

За то, что дым идет в трубе,

Спасибо, партия, тебе.

За то, что день сменил зарю,

Я партию благодарю!

За пятницей у нас суббота –

Ведь это партии забота!

А за субботой выходной.

Спасибо партии родной!

Спасибо партии с народом

За то, что дышим кислородом!

У моей милой грудь бела –

Всё это партия дала.

И хоть я с ней в постели сплю,

Тебя я, партия, люблю!
(С)
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Скоро они уже начнут спасибо говорить за существование Москвы. И здесь Володя молодец!
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День Путина на Спортс ру. Удивительно, что ещё ни один не предложил идею праздника всероссийского масштаба. "ОлимПутин" или "Властелин колец" подошло бы.
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Иногда кажется, что без Владимира Владимировича вообще ничего бы не было, ходили бы в тряпках, выращивали брюкву, ездили бы на лошадях. Хотя, без Владимира Владимировича и лошадей, наверное, не было бы
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Не понимаю нападок на Ягудина. Сейчас уже прошло то время, когда можно было молчать и с тобой бы ничего не стало. Теперь, если ты публичное лицо, этого недостаточно, теперь ты должен славить президента изо всех сил, чтобы просто заниматься своим делом, и чтобы не попасть в список иноагентов, врагов народа, предателей, и.т.д : "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте".
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... и храни вас Николай Чудотворец
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В разряд ВОВ уже эту роспилиаду отнесут
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Ответ Светлана Романова
А когда Лешик в свой домик во Франции со слезами радости на глазах поедет.
Может продал уже
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