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Арбитр Мунуэра – Винисиусу после неназначенного пенальти с «Райо»: «Я был не прав, возможно, послушай меня. Не надо так подходить»

Судья засомневался из-за неназначенного пенальти на Винисиусе в матче с «Райо».

Вингер «Реала» оказался на газоне в штрафной площади «Райо Вальекано» в момент атаки мадридцев на 76-й минуте матча 17-го тура Ла Лиги (3:3). На повторе виден контакт игрока хозяев с ногой Винисиуса.

Однако главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра не увидел повода для назначения 11-метрового. ВАР не вмешался.

DAZN передает разговор Винисиуса с судьей после того, как тот не назначил пенальти.

«Послушай меня, послушай меня... Возможно, я был не прав. Ладно, если я ошибаюсь… Не надо так, не надо так подходить», – говорил арбитр бразильцу, активно пытавшемуся оспорить решение.

«Реал» о неназначенном пенальти в матче с «Райо»: «Винисиуса явно сбили в штрафной. Самый скандальный эпизод матча» 

Экс-судья Итурральде о претензиях Винисиуса к арбитру: «Пенальти на нем очевидный, но бразильца следовало удалить еще до этого»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
Хуан Мартинес Мунуэра
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