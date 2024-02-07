КХЛ. «Локомотив» против «Сибири»

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«Локомотив» примет «Сибирь» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Локомотив – Сибирь
Дата проведения
7 февраля, 19.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

20 комментариев
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Вперед, Локо!
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Ответ Gromvik Gronvik
Локомотив не акбарс, подарка не ждёте.
🤣🤣🤣
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ЛОКОМОТИВ 🚂
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За Локомотив! Если еще и Локо сегодня выиграет , Йозе просто порвется.
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Ответ vzi
Локо ярославскому надо выигрывать и возвращаться на 1-е место в конференции. Судя по всему, ЦСКА не взлетит выше 7-го, а значит, 2-е место в конференции становится весьма спорным подарком. С 1-го места на Минск выйти удобнее. Да и СКА срезать - всегда приятно. ;)
Я только за 1 место и Минск. И желаю ска-цска))
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Ответ Empress
Я только за 1 место и Минск. И желаю ска-цска))
Ска же с Цска не хотели в финале играть из за этого сделали прекрасный ПО. А тут не тут то было, могут сыграть уже в первом раунде!😀😀😀
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Локомотив не акбарс, подарка не ждёте.
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Календарь конечно 💩
Локомотиву только Победы!
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Расписание КХЛ, как отдельный вид искусства.
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Домашняя игра, против команды вне топ-8, подарок сопернику в виде 2 очков читается )
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Земляки-сибирики вперед победа ждет.
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Ответ Empress
Я только за 1 место и Минск. И желаю ска-цска))
Вы за Локо болеете?
ЦСКА просто ради интереса посещаете?)
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Ответ Empress
У Локо 2 игры: сегодня Сибирь, завтра Адмирал. Без перерыва.
Скажите спасибо, что не во Владивостоке ;)
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Ответ Dinamik1
Земляки-сибирики вперед победа ждет.
10 лет не выигрывали в Ярославле,тяжело будет.
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Ответ Вадим Трапезников
10 лет не выигрывали в Ярославле,тяжело будет.
Но они же сибирики.
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Ответ Вадим Трапезников
10 лет не выигрывали в Ярославле,тяжело будет.
И еще столько же не выиграют
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Ответ Вадим Трапезников
10 лет не выигрывали в Ярославле,тяжело будет.
Каждой серии, рано или поздно, приходит конец.
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Вчера куча игр, сегодня одна игра.
Надо почитать статью про календарь КХЛ - была недавно на главной.

По итогам вчерашних игр хочется сказать: в игре с максимально цепкими или классными командами, находящимися на ходу, “зюстема” не работают. Магнитка, Локо, Авангард — все чиркнули СКА.
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