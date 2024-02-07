КХЛ. «Локомотив» против «Сибири»
«Локомотив» примет «Сибирь» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 7 февраля, 19.00, «Арена-2000»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Локомотив» примет «Сибирь» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Локомотиву только Победы!
ЦСКА просто ради интереса посещаете?)
Надо почитать статью про календарь КХЛ - была недавно на главной.
По итогам вчерашних игр хочется сказать: в игре с максимально цепкими или классными командами, находящимися на ходу, “зюстема” не работают. Магнитка, Локо, Авангард — все чиркнули СКА.