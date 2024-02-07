Ирина Роднина: «Валиева – олимпийская чемпионка? Если только в сердцах ее болельщиков»

Ирина Роднина высказалась о лишении России первого места в команднике ОИ-2022.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил.

После аннулирования ее результата на Олимпиаде Международный союз конькобежцев (ISU) присудил России бронзу командного турнира. Первое место перешло к сборной США.

– Каждый радуется золотым медалям. Американцы смотрят на свои золотые медали, как на честно выигранный по спортивному принципу турнир.

С их стороны, они борются за чистоту спорта и олимпийского движения, поэтому для них это золото – честь. Покажите того, кто не примет золото.

– Валиеву нельзя считать олимпийской чемпионкой?

– Если только в сердцах ее болельщиков, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Как Камила Валиева стала символом отказа нашего (и не только) спорта от любых правил