Ирина Роднина: «Валиева – олимпийская чемпионка? Если только в сердцах ее болельщиков»

Теги сборная России Ирина Роднина ISU CAS сборная США Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Ирина Роднина высказалась о лишении России первого места в команднике ОИ-2022.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил.

После аннулирования ее результата на Олимпиаде Международный союз конькобежцев (ISU) присудил России бронзу командного турнира. Первое место перешло к сборной США.

– Каждый радуется золотым медалям. Американцы смотрят на свои золотые медали, как на честно выигранный по спортивному принципу турнир.

С их стороны, они борются за чистоту спорта и олимпийского движения, поэтому для них это золото – честь. Покажите того, кто не примет золото.

– Валиеву нельзя считать олимпийской чемпионкой?

– Если только в сердцах ее болельщиков, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию. 

Как Камила Валиева стала символом отказа нашего (и не только) спорта от любых правил

83 комментария
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Ответ Oleandra
Слуцкая тоже в некоторых сердцах ОЧ.. двукратная)
Но никто не вывешивал баннеры. что она ОЧ, и сама себя так тоже на всю страну не называла
+31
-12
+19
" в сердцах ее болельщиков" - ну, тоже не мало. А вот в чьих сердцах живет эта депутатша?
+29
-15
+14
Слуцкая тоже в некоторых сердцах ОЧ.. двукратная)
+22
-8
+14
Ответ Мороженко
Но никто не вывешивал баннеры. что она ОЧ, и сама себя так тоже на всю страну не называла
Тогда не было ни баннеров, ни рекламы на ТВ. А то б она и не такое выдала.
+17
-5
+12
Депутат Госдумы от "партии власти" Ирина Роднина - вот яркий пример провала кадровой политики. Божечки, администрация Президента, ну проводите вы собеседования с потенциальными депутатами и не будет таких косяков.
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Ну по факту права, официально она только чемпионка мира среди юниоров и победительца финала югп.
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Как говорится, базу выдала.
Тëтя Ира вообще работает безотказно.
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Ответ Рябиновые бусы
в наших сердцах Камила останется замечательной спортсменкой и чемпионкой. а Роднина останется в памяти злобной завистливой бабкой.
ну можно сказать, что в сердцах и умах всего мира Роднина - великая чемпионка, а Валиева - однодневка с историей про допинг. что там в сердцах у пары воинствующих домохозяек с раздела ФК на спортсе - это в целом то мало кого волнует...
+12
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Ответ Александр Иванов
Депутат Госдумы от "партии власти" Ирина Роднина - вот яркий пример провала кадровой политики. Божечки, администрация Президента, ну проводите вы собеседования с потенциальными депутатами и не будет таких косяков.
как-будто в ап сидят другие)
отрицательный отбор - исконная русская скрепа...
+11
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+8
Надеюсь, в 2026 году (после недопуска на ОИ-26) мы окончательно разорвем отношения с моками, вадами и прочими гнилыми конторами, а осенью 2026 пройдут выборы в Госдуму, после которых Роднина наконец-то оставит нас в покое и уедет в США к любимой дочке.
+15
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На этот раз адекватный комментарий от ИР
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Это американцы борются за чистоту спорта? Достаточно вспомнить их гимнастку Байлз и Сирену Уильямс.
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Ответ Мороженко
Ну по факту права, официально она только чемпионка мира среди юниоров и победительца финала югп.
А два этапа взрослого ГП чего зажали?
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Правильно сказала как отрезала 3хкратная.
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Тëтя Ира кремень, всë так же независима в высказываниях. Похвально.
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Ответ KMR
Да и Плю. Но такой истерики не было
Так Плющенко именно двукратный )
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Ответ arisstopane
как-будто в ап сидят другие) отрицательный отбор - исконная русская скрепа...
Не уверен, что там сидят другие по взглядам, но, думаю, у "тех" хватает ума держать свои "мудрые" мысли при себе. А в случае Родниной всё печально.
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Ответ gornkb
" в сердцах ее болельщиков" - ну, тоже не мало. А вот в чьих сердцах живет эта депутатша?
Если бы она не полезла в Думу, а занималась бы тренерской деятельностью или любой другой, не предполагающей публичные высказывания, то жила бы в сердцах тех, кто застал ее выступления. Я была маленьким ребенком, когда выступала Роднина. Поскольку она всегда побеждала, я считала, что это какая-то сказочная героиня, и соревнования - это сказка с хорошим финалом, где всех победит, как обычно, Роднина.
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И ведь права. Бывает, что и депутаты говорят правду.
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Что за вопросы ?
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Четко все
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Ответ Уфимские ведомости
Цинично довольно таки по отношению к своему спортсмену.
Для неё - Камила не "своя". Она искренне радуется за "своих".
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Ответ Leanna
Наша депутатка Роднина сильной злобой К фигуристкам Тутберидзе была полна. Лишь атлетов из США всё хвалила, Видно паспорт свой американский не забыла.
Гаврила был примерным мужем...
+4
0
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Точнее и не сказать)
+11
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Ответ Sgi
Так Плющенко именно двукратный )
Я про 2010. Если речь про судейство относительно Слуцкой
+4
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Лучше с такими вещами не связываться.
Слутской и Медведьевой вручали самодельные "золотые медали" - так у обеих до сих пор заскок.
А Трусова прекрасно себя чувствует и без подобного "золота". Осталась собой, живет, как хочет.
Ками не нужно позволять загонять себя в эту парадигму, не нужно жить в прошлом. Она молодая, впереди вся жизнь.
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Ответ Рябиновые бусы
да что вы))) Бережная-дисквал за допинг. Олимпийская чемпионка. Кабаева-дисквал за допинг. Олимпийская чемпионка. Климова-допинговый скандал который удалось замять дипломатам, Олимпийская чемпионка.
Бережная и Кабаева получали дисквал до ОИ. Олимпийскими чемпионками они стали уже после снятия бана.
+3
0
+3
Ответ Александр Скворцов
Допинг и ОЧ - две вещи несовместные!
да что вы)))
Бережная-дисквал за допинг. Олимпийская чемпионка.
Кабаева-дисквал за допинг. Олимпийская чемпионка.
Климова-допинговый скандал который удалось замять дипломатам, Олимпийская чемпионка.
+6
-4
+2
Допинг и ОЧ - две вещи несовместные!
+13
-11
+2
Ответ Мороженко
Но никто не вывешивал баннеры. что она ОЧ, и сама себя так тоже на всю страну не называла
А ей дали дисквал на 4 года, как защищенному лицу?
+4
-2
+2
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