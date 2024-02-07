Ирина Роднина: «Валиева – олимпийская чемпионка? Если только в сердцах ее болельщиков»
Ирина Роднина высказалась о лишении России первого места в команднике ОИ-2022.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил.
После аннулирования ее результата на Олимпиаде Международный союз конькобежцев (ISU) присудил России бронзу командного турнира. Первое место перешло к сборной США.
– Каждый радуется золотым медалям. Американцы смотрят на свои золотые медали, как на честно выигранный по спортивному принципу турнир.
С их стороны, они борются за чистоту спорта и олимпийского движения, поэтому для них это золото – честь. Покажите того, кто не примет золото.
– Валиеву нельзя считать олимпийской чемпионкой?
– Если только в сердцах ее болельщиков, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Как Камила Валиева стала символом отказа нашего (и не только) спорта от любых правил
Тëтя Ира вообще работает безотказно.
отрицательный отбор - исконная русская скрепа...
Слутской и Медведьевой вручали самодельные "золотые медали" - так у обеих до сих пор заскок.
А Трусова прекрасно себя чувствует и без подобного "золота". Осталась собой, живет, как хочет.
Ками не нужно позволять загонять себя в эту парадигму, не нужно жить в прошлом. Она молодая, впереди вся жизнь.
Бережная-дисквал за допинг. Олимпийская чемпионка.
Кабаева-дисквал за допинг. Олимпийская чемпионка.
Климова-допинговый скандал который удалось замять дипломатам, Олимпийская чемпионка.