12

Бензема может завершить карьеру в мае и стать послом «Реала» (Relevo)

Карим Бензема может завершить карьеру в конце сезона и стать послом «Реала».

По информации Relevo, 36-летний форвард «Аль-Иттихада» подумывает о завершении карьеры и даже не исключает, что это может произойти в 2025 году, по окончании текущего сезона, а не в 2026-м.

Француз еще не принял окончательное решение, но начинает задумываться на эту тему. После полутора сезонов игрок начал уставать от повседневной рутины, включая тренировки, которые в Саудовской Аравии проводятся во второй половине дня из-за жаркого климата. Кроме того, несмотря на сегодняшние успехи, он испытывает моральную усталость после тяжелого старта в клубе.

В клубе полагают, что Бензема, скорее всего, завершит карьеру в 2026 году по истечении контракта, однако возможный уход в 2025 году не считается плохим вариантом. С одной стороны, можно будет сэкономить на большой зарплате футболиста, с другой стороны, он вероятно, продолжит представлять лигу в контексте имиджевого участия.

Таким образом, если ближайшее будущее Бензема, вероятно, будет связано с Саудовской Аравией, в дальнейшем он рассматривает работу с «Реалом». Как сообщает Relevo, нападающий уже договорился с клубом о должности всемирного посла, прежде всего, в арабском мире.

Отмечается, что футболист, являющийся воспитанником «Лиона», сохранил прекрасные отношения с президентом «сливочных» Флорентино Пересом, а также хотел бы вернуться в Мадрид, где у него есть дом.

В текущем сезоне Бензема провел 10 матчей в саудовской лиге, забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи. Подробная статистика доступна по ссылке.

Бензема о ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Это не только пустыня, саудовский футбол меняется. Люди приветливы, здесь чувствуешь себя прекрасно. Это страна, которую нужно открыть для себя»

Бензема о встрече с Роналду в лиге Саудовской Аравии: «Было приятно повидаться, мы вместе прошли долгий путь: 9 лет в «Реале», голы, трофеи... Пожелали друг другу удачи»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Relevo
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Иттихад Джидда
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoКарим Бензема
logoФлорентино Перес
logoЛион
logoСборная Франции по футболу
logoлига 1 Франция
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бензема о встрече с Роналду в лиге Саудовской Аравии: «Было приятно повидаться, мы вместе прошли долгий путь: 9 лет в «Реале», голы, трофеи... Пожелали друг другу удачи»
87 декабря, 19:14
Бензема набрал 700-е очко по «гол+пас» в матче с «Аль-Иттифаком»
530 ноября, 16:44
Бензема о «Реале»: «Мбаппе не «девятка», но Вини – лучший в мире. Килиан должен забыть о левом фланге, научиться жить с давлением – это не «ПСЖ»
1055 ноября, 09:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Александр Мостовой: «Согласился бы потренировать «Бенфику», если бы пригласили. В Испании люди, услышав фамилию Мостовой, начинают кланяться»
5 минут назад
Мендеш о Ямале: «Если последует примеру Роналду, окажется на вершине мирового футбола. Ламин выиграет «Золотой мяч» несколько раз, он феноменально талантлив»
613 минут назад
Форвард «Локомотива» Воробьев выложил фото с охоты на зайцев
2718 минут назадФото
Фанаты «ПСЖ» скандировали «Лионцы – шлюхи» и «мы вас трахнем в жопу». Матч с «Лионом» прервали на несколько минут, парижанам пригрозили поражением
3738 минут назад
Мбаппе работает с личным остеопатом и физиотерапевтом. Форвард «Реала» хочет сыграть в финале Межконтинентального кубка
248 минут назад
Виртц продлил контракт с «Байером» до 2027-го и будет получать 10+ млн евро в год. У «Баварии» нет 150+ млн на трансфер хавбека летом (kicker)
19сегодня, 09:01
Откликайтесь на вакансию разработчика в Кибер. Сделаем просмотр турниров увлекательнее с нашими игровыми телеграм-ботами!
сегодня, 09:00Вакансия
Фанаты «Милана» вывесили баннер «Нам надоела ваша посредственность» после 0:0 с «Дженоа». Они свистели команде и кричали про американское руководство клуба
10сегодня, 08:54Фото
Депутат Милонов: «Наши футболисты, как дурачки, летят отдыхать на Мальдивы. Цыганское золото, тянутся они туда почему-то. Есть много интересных мест в России»
70сегодня, 08:41
Рюдигер посмеялся над 0:1 «Барсы» от «Леганеса». Реакция защитника «Реала» попала на видео во время мероприятия Red Bull
28сегодня, 08:36Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Глушенков – лучший футболист года по версии Семака, Дуглас – второй, Барриос – третий
133 минуты назад
У Сона и Мэддисона по 12 очков в матче с «Саутгемптоном». «Тоттенхэм» победил в АПЛ впервые за 4 игры
1сегодня, 08:03Фэнтези
Олег Иванов считает Даку лучшим в РПЛ: «По набору игровых качеств превосходит и Кордобу, и Угальде. Более разносторонний, на поле умеет все» 
8сегодня, 07:42
Наумов считает, что Батракову рано уходить из «Локо»: «Вот если следующий сезон он проведет так же сильно, тогда будем говорить – мастер Батраков, или это просто временный взлет»  
7сегодня, 07:14
Экс-защитник «Пари НН» Тихий отказал «Гоа»: «Удивило, что индийский клуб предложил условия выше, чем во второй восьмерке РПЛ. Но незнакомый чемпионат, экзотическая страна, маленький ребёнок – не рискнул» 
11сегодня, 06:59
Тренер «Лейпцига» Розе о 3-м месте в Бундеслиге: «Мы сделали шаг вперед. Надеюсь, сохраним позиции» 
1сегодня, 06:45
Шпинев о палате по разрешению споров РФС: «С агентов требуют соблюдать кодексы, называют футбольным злом. Не хочу, чтобы кто-то решал — много я заработал или нет. Это определяет рынок» 
6сегодня, 06:27
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» в гостях у «Борнмута»
1001сегодня, 05:51
«Лацио» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
3сегодня, 05:44
Хавбек «Спартака» Лайкин близок к аренде в «Нефтехимик». Осенью он играл за «Енисей»
2сегодня, 05:30
Рекомендуем