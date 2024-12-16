Бензема может завершить карьеру в мае и стать послом «Реала» (Relevo)

Карим Бензема может завершить карьеру в конце сезона и стать послом «Реала».

По информации Relevo, 36-летний форвард «Аль-Иттихада » подумывает о завершении карьеры и даже не исключает, что это может произойти в 2025 году, по окончании текущего сезона, а не в 2026-м.

Француз еще не принял окончательное решение, но начинает задумываться на эту тему. После полутора сезонов игрок начал уставать от повседневной рутины, включая тренировки, которые в Саудовской Аравии проводятся во второй половине дня из-за жаркого климата. Кроме того, несмотря на сегодняшние успехи, он испытывает моральную усталость после тяжелого старта в клубе.

В клубе полагают, что Бензема, скорее всего, завершит карьеру в 2026 году по истечении контракта, однако возможный уход в 2025 году не считается плохим вариантом. С одной стороны, можно будет сэкономить на большой зарплате футболиста, с другой стороны, он вероятно, продолжит представлять лигу в контексте имиджевого участия.

Таким образом, если ближайшее будущее Бензема, вероятно, будет связано с Саудовской Аравией, в дальнейшем он рассматривает работу с «Реалом ». Как сообщает Relevo, нападающий уже договорился с клубом о должности всемирного посла, прежде всего, в арабском мире.

Отмечается, что футболист, являющийся воспитанником «Лиона », сохранил прекрасные отношения с президентом «сливочных» Флорентино Пересом , а также хотел бы вернуться в Мадрид, где у него есть дом.

В текущем сезоне Бензема провел 10 матчей в саудовской лиге, забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи. Подробная статистика доступна по ссылке .

Бензема о ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Это не только пустыня, саудовский футбол меняется. Люди приветливы, здесь чувствуешь себя прекрасно. Это страна, которую нужно открыть для себя»

Бензема о встрече с Роналду в лиге Саудовской Аравии: «Было приятно повидаться, мы вместе прошли долгий путь: 9 лет в «Реале», голы, трофеи... Пожелали друг другу удачи»