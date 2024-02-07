Чемпионат мира по биатлону-2024. Смешанная эстафета. Братья Бо выступят за Норвегию, Брезаз-Буше и Симон – за Францию, Вирер и Виттоцци – за Италию, сестры Оберг – за Швецию
7 февраля на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место пройдет смешанная эстафета.
Чемпионат мира по биатлону-2024
Нове-Место, Чехия
Смешанная эстафета
Начало – 19:20 по московскому времени, прямая трансляция – Eurovision Sport и Okko.
Старт-лист
1. Норвегия (Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Каролине Кноттен, Ингрид Ланмарк Тандревольд)
2. Франция (Эрик Перро, Кентен Фийон-Майе, Жюстин Брезаз-Буше, Жюлия Симон)
3. Италия (Дидье Бьона, Томмазо Джакомель, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци)
4. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна Оберг, Эльвира Оберг)
7. Германия (Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Франциска Пройс, Ванесса Фойгт)
- Дата проведения
- 7 февраля, 18.20
В условиях конкретно Нове-Место есть варианты
Думаю Лена с чистой стрельбой проиграет Кноттен, Брезаз, Вирер, Пройс, Хекки, Эберг Х, Давидовой больше, чем Полона с доппатронами и/или гипотетическим кругом.
Чувствую веселая будет гонка на Мораве))
Гарантированные плюс 5-7 и очень приличный ветерок)