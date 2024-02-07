Чемпионат мира по биатлону-2024. Смешанная эстафета. Братья Бо выступят за Норвегию, Брезаз-Буше и Симон – за Францию, Вирер и Виттоцци – за Италию, сестры Оберг – за Швецию

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7 февраля на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место пройдет смешанная эстафета.

Чемпионат мира по биатлону-2024

Нове-Место, Чехия

Смешанная эстафета

Начало – 19:20 по московскому времени, прямая трансляция – Eurovision Sport и Okko.

Старт-лист

1. Норвегия (Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Каролине Кноттен, Ингрид Ланмарк Тандревольд)

2. Франция (Эрик Перро, Кентен Фийон-Майе, Жюстин Брезаз-Буше, Жюлия Симон)

3. Италия (Дидье Бьона, Томмазо Джакомель, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци)

4. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна Оберг, Эльвира Оберг)

7. Германия (Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Франциска Пройс, Ванесса Фойгт)

Дата проведения
7 февраля, 18.20
Онлайн гонки

Чемпионат мира. Нове Место, Чехия. Эстафета

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47 комментариев
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Ответ Антон Александров
Перро? Совсем плохо дело у французов, что такого уровня теперь в смешку ставят. Жакелен и Фабьен Клод совсем ни о чем :(
Тренеры наконец-то поняли, что Жаклена в эстафету - это валокардин для всех тренеров и болельщиков французских)
+11
0
+11
Ответ Антон Александров
Перро? Совсем плохо дело у французов, что такого уровня теперь в смешку ставят. Жакелен и Фабьен Клод совсем ни о чем :(
Эрик очень хорошо эстафеты бегает. Лучше всех из французов.
+12
-1
+11
Ответ Vicing Charlsson
Опять и снова лёгкая победа Норвегии.
Не факт. Будет борьба, так как девочки финишируют
+4
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+3
Как хорошо, что такая расстановка - М-Ж. Так приятно будет видеть, как Кноттен с Тандрой профукают всё преимущество.
+8
-6
+2
Ответ Голос Губерниева
Может, потому, что на 4 последних ГС именно норги брали золото? Поэтому они по естественным причинам главные фавориты априори, даже если не вдаваться в детали. Естественно, это не означает, что они не могут провалиться. Конечно, могут.
Ну, в вакуумных условиях, да, они первые и единственные фавориты.
В условиях конкретно Нове-Место есть варианты
+2
0
+2
Ответ Vicing Charlsson
У братьев Бе вообще нет конкурентов, Кноттен это бульдозер D575A. Если у Тундры не будет передоза как в Пекине, то изи вин.
Да девочки могут легко проиграть то преимущество которое им привезут братья. Тем более Кноттен тот еще стрелок и ходом не айс.
+2
0
+2
французы явные фавориты, братаны столько не привезут, чтобы девахи спокойно доезжали. и вообще я бы Лиен вместо Кноттен поставил
+5
-4
+1
Ответ Голос Губерниева
Может, потому, что на 4 последних ГС именно норги брали золото? Поэтому они по естественным причинам главные фавориты априори, даже если не вдаваться в детали. Естественно, это не означает, что они не могут провалиться. Конечно, могут.
сегодня именно тот день, и вообще мимо тройки сегодня
+1
0
+1
Ответ Rafael Hametshin
Поражают те, кто пишет про лёгкую победу Норвегии. Во первых это ЧМ, и все под него подводились, во вторых мужики тоже бегут 6 км, и с чего вы решили что братья так сильно убегут?
Может, потому, что на 4 последних ГС именно норги брали золото? Поэтому они по естественным причинам главные фавориты априори, даже если не вдаваться в детали. Естественно, это не означает, что они не могут провалиться. Конечно, могут.
+1
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+1
Ответ rashnew
Рикко, ты дебил? Какая нахрен Клеменчич? Репинч ставить надо было на 3 этап!
Ну, это не первый этап классической эстафеты, где из первого эшелона только Жанмоно.
Думаю Лена с чистой стрельбой проиграет Кноттен, Брезаз, Вирер, Пройс, Хекки, Эберг Х, Давидовой больше, чем Полона с доппатронами и/или гипотетическим кругом.
+1
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+1
Ответ Rafael Hametshin
а букмекеры же всегда правы, то есть по твоему мнению,если букмекеры кого то ставят фаворитом то они точно победят. Да ты дружище лайфхак придумал, все уходим с работы. А если без шуток я тоже думаю, что норвегия сегодня не выиграет, у Франции женщины на голову сильнее, рискну предположить что, Норвегия может мимо тройки вообще проехать
Естественно, фаворит у буков победит с большей вероятностью. Но в спорте может, что угодно быть, и выиграв 9 раз по рублю, ставя на фаворитов, можно проиграть 1 раз червонец, и ты уже в минусе, а буки в плюсе. Это же настолько очевидно, что даже неловко это объяснять. Прям как ребёнку какие-то азы жизни.
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+1
Ответ Rafael Hametshin
а букмекеры же всегда правы, то есть по твоему мнению,если букмекеры кого то ставят фаворитом то они точно победят. Да ты дружище лайфхак придумал, все уходим с работы. А если без шуток я тоже думаю, что норвегия сегодня не выиграет, у Франции женщины на голову сильнее, рискну предположить что, Норвегия может мимо тройки вообще проехать
мдаа ребята, наивные вы! Норги как обычно почти всё золото заберут
+1
0
+1
Ответ Юрий Костыгин
Как хорошо, что такая расстановка - М-Ж. Так приятно будет видеть, как Кноттен с Тандрой профукают всё преимущество.
Если Жаклан не нажакланит.)
+1
0
+1
У Италии есть шансы стать чемпионами мира. Удачи им.
+3
-2
+1
Поражают те, кто пишет про лёгкую победу Норвегии. Во первых это ЧМ, и все под него подводились, во вторых мужики тоже бегут 6 км, и с чего вы решили что братья так сильно убегут?
+1
0
+1
Ответ Асель Кабышева
Да девочки могут легко проиграть то преимущество которое им привезут братья. Тем более Кноттен тот еще стрелок и ходом не айс.
В этом сезоне к вашему сведению , Кноттен и по стрельбе и по ходу входит в первую десятку КМ --так то вот мадам-другое дело на какой трассе бежать
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0
Ответ штрафной круг
Для Кноттен это будет проверочка, испытание.
Кноттен просто зверь, одна из лучших в стрельбе, к тому же в этом году прибавила в скорости.
+1
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0
Кто там в мазь попадет?
Чувствую веселая будет гонка на Мораве))
Гарантированные плюс 5-7 и очень приличный ветерок)
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что там с лыжней интересно
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Ответ Асель Кабышева
Эрик очень хорошо эстафеты бегает. Лучше всех из французов.
да он и по сезону в целом лучше этих двух
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Для Кноттен это будет проверочка, испытание.
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Вот будет анекдот, если шведы даже с таким убойным составом пролетят мимо тройки. На бумаге должны бороться за победу, но на каждом этапе возможен застрел)
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Ответ Rygeek
Если Жаклан не нажакланит.)
Жаклен не бежит
0
0
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Ответ Vicing Charlsson
У братьев Бе вообще нет конкурентов, Кноттен это бульдозер D575A. Если у Тундры не будет передоза как в Пекине, то изи вин.
Не забивайте что там еще ветрено, а это очень может сильно повлиять на расстановку сил. Благодаря такой погоде в прошлом году французы выиграли мужскую эстафету.
0
0
0
то же мне междусобойчик, то ли дело наш чемпионат
0
0
0
Ответ Асель Кабышева
Не факт. Будет борьба, так как девочки финишируют
У братьев Бе вообще нет конкурентов, Кноттен это бульдозер D575A. Если у Тундры не будет передоза как в Пекине, то изи вин.
+4
-4
0
Ответ Cube Litening C:68X
За немцау!! 😁
Среди пятерки любая из команд может выиграть, здесь почему-то не верят в Италию и Швецию, а зря. Пожалуй, и я за немцау. Для интриги.)
+1
-1
0
Ответ Юрий Костыгин
Как хорошо, что такая расстановка - М-Ж. Так приятно будет видеть, как Кноттен с Тандрой профукают всё преимущество.
ещё не известно, будет ли это преимущество
+2
-2
0
Ответ vova123456
Видно что в биатлоне ты полный нуль) То есть для тебя французы у которых 2 из 4 спортсменов на ходу ввше норвежцев у которых 3 из 4 на ходу?) Причём ещё и "явные фавориты") Да хоть проверил бы кто фаворит по опросам и у букмекеров прежде чем писать коммент не зная...
Полный ноль это ты. Тандревол никакой ход не поможет, если она стойку запорет, а это она могёт запросто
+2
-2
0
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