Александр Мостовой: «Бенфику» cогласился бы потренировать. В Испании люди, услышав фамилию Мостовой, начинают кланяться»

Александр Мостовой заявил, что не отказался бы возглавить «Бенфику».

Бывший российский футболист играл за португальский клуб с 1991 по 1993 год.

– Сергей Николаевич Юран заявил, что готов тренировать в чемпионате Португалии. У вас тоже есть португальское гражданство. Хотели бы однажды поработать тренером в «Бенфике»?

– В Европе все к нам относятся с большим уважением!

Хоть я и в Португалии играл не так долго, как в Испании, где, услышав фамилию Мостовой, люди кланяться начинают, все равно, всегда тепло встречают и вспоминают.

Поэтому, конечно, согласился бы потренировать «Бенфику», если бы меня пригласили! – сказал Александр Мостовой , игравший в Испании за «Сельту».