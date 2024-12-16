Александр Мостовой: «Бенфику» cогласился бы потренировать. В Испании люди, услышав фамилию Мостовой, начинают кланяться»
Александр Мостовой заявил, что не отказался бы возглавить «Бенфику».
Бывший российский футболист играл за португальский клуб с 1991 по 1993 год.
– Сергей Николаевич Юран заявил, что готов тренировать в чемпионате Португалии. У вас тоже есть португальское гражданство. Хотели бы однажды поработать тренером в «Бенфике»?
– В Европе все к нам относятся с большим уважением!
Хоть я и в Португалии играл не так долго, как в Испании, где, услышав фамилию Мостовой, люди кланяться начинают, все равно, всегда тепло встречают и вспоминают.
Поэтому, конечно, согласился бы потренировать «Бенфику», если бы меня пригласили! – сказал Александр Мостовой, игравший в Испании за «Сельту».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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