Валиева назвала клубничный десерт от дедушки вариантом попадания допинга в организм. Она взяла его с собой на ЧР и ела постепенно
Стали известны детали защиты Камилы Валиевой в допинг-деле.
Во время дачи показаний Валиева сообщила, что ехала в Санкт-Петербург на чемпионат России, где она сдала положительную пробу на триметазидин, на «Сапсане». Выехала из Москвы 22 декабря 2021 года, вернулась обратно 28 декабря.
21 декабря ее дедушка (на самом деле отец бывшего партнера ее матери Геннадий Соловьев) дал ей клубничный десерт. Она взяла его с собой в поездку – положила в холодильник и ела его постепенно. «Я не ем такое за один раз. Я ем по кусочкам», – сказала Валиева.
Как следует из мотивировочной части по делу Валиевой, единственное свидетельство того, что клубничный десерт был источником запрещенного вещества – слова Соловьева. Кроме его слов о десерте, как и о том, что в тот момент он употреблял триметазидин, других свидетельств нет.
Показания Соловьева признаны противоречивыми. Так как 8 февраля 2022 он утверждал, что всегда принимает таблетки, разжевывая их. А 17 мая заявил, что делит их на разделочной доске, на той же, на которой мог готовить десерт.
Это настолько плохо, что если бы какой нибудь сценарист написал фильм, где по сценарию главные герои вот там бы оправдывались, сценарий назвали бы нереалистичным, потому что ну не могут же в реальном мире настолько плохие версии готовить.
Могли бы уж сказать, что дедушка дал внучке березовый сок в дорогу и из этой же самой бутылки он запивал перед этим лекарство. Вот это хоть пореалистичней было бы
"она, как тренер, "не контролирует и не обсуждает с врачами команды лекарства и добавки, назначаемые спортсменам"
- что Камила Валиева не жаловалась ни на какие проблемы с сердцем, за исключением марта 2021 года, когда ФМБА рекомендовало ей снизить нагрузки.
Тогда же, как мне говорили, Камила "не прошла" УМО. И судя по содержанию мотивировочной части, эта версия подтверждается. "
И на хр.н нужен такой главный тренер членов Олисборной.
CAS заявил, что помимо запрещённого триметазидина, в организме спортсменки также был найден экдистерон — стероид, стимулирующий синтез белка в организме
- что она, как тренер, "не контролирует и не обсуждает с врачами команды лекарства и добавки, назначаемые спортсменам"
- что Камила Валиева не жаловалась ни на какие проблемы с сердцем, за исключением марта 2021 года, когда ФМБА рекомендовало ей снизить нагрузки.
Тогда же, как мне говорили, Камила "не прошла" УМО. И судя по содержанию мотивировочной части, эта версия подтверждается.
@lapidarnst
Ну а вообще, конечно, сами себя закопали такой защитой. Тут даже говорить нечего.
(Кто следующий- Акатьева, Базылюк, Федотов?)..