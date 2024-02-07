Валиева назвала клубничный десерт от дедушки вариантом попадания допинга в организм. Она взяла его с собой на ЧР и ела постепенно

Теги сборная России допинг чемпионат России CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Стали известны детали защиты Камилы Валиевой в допинг-деле.

Во время дачи показаний Валиева сообщила, что ехала в Санкт-Петербург на чемпионат России, где она сдала положительную пробу на триметазидин, на «Сапсане». Выехала из Москвы 22 декабря 2021 года, вернулась обратно 28 декабря.

21 декабря ее дедушка (на самом деле отец бывшего партнера ее матери Геннадий Соловьев) дал ей клубничный десерт. Она взяла его с собой в поездку – положила в холодильник и ела его постепенно. «Я не ем такое за один раз. Я ем по кусочкам», – сказала Валиева.

Как следует из мотивировочной части по делу Валиевой, единственное свидетельство того, что клубничный десерт был источником запрещенного вещества – слова Соловьева. Кроме его слов о десерте, как и о том, что в тот момент он употреблял триметазидин, других свидетельств нет.

Показания Соловьева признаны противоречивыми. Так как 8 февраля 2022 он утверждал, что всегда принимает таблетки, разжевывая их. А 17 мая заявил, что делит их на разделочной доске, на той же, на которой мог готовить десерт.

Что за пирожное съела Валиева?

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85 комментариев
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Все больше ясно за что 4 года. За наглое вранье
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+122
Звучит как хрень собачая, ладно на разок сделал и съела, но чтобы соблюдающая спортивную диету брала с собой и ела постоянно
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+75
Ответ Ярик01
Звучит как хрень собачая, ладно на разок сделал и съела, но чтобы соблюдающая спортивную диету брала с собой и ела постоянно
Еще и мороженкой закусывала.Что-то много десертов для спортсменки которая готовится к ОИ
+46
-1
+45
То есть, дедушка принимал триметазидин то ли разжевывая во рту, то ли разделяя на части на доске, а дальше каким то магическим образом, он на этой же доске резал клубники и клубника впитала в себя лекарство, после чего он дал этот десерт Валиевой, которая ела клубничный десерт по кусочку несколько дней?

Это настолько плохо, что если бы какой нибудь сценарист написал фильм, где по сценарию главные герои вот там бы оправдывались, сценарий назвали бы нереалистичным, потому что ну не могут же в реальном мире настолько плохие версии готовить.

Могли бы уж сказать, что дедушка дал внучке березовый сок в дорогу и из этой же самой бутылки он запивал перед этим лекарство. Вот это хоть пореалистичней было бы
+42
-1
+41
Ответ Алеся Ткаченко
А почему дедушка от освидетельствования отказался?
Потому что проблем с сердцем нет
+33
-2
+31
Еще этот дед отказался от медицинского обследования, чтобы подтвердить проблемы с сердцем. А РУСАДА вообще не смогла установить, что такой человек в принципе существует. Вся линия защиты - наглое, незамутненное вранье, путаница в показаниях и отсутствие доказательств. И кто-то еще будет говорить, что вердикт несправедлив?
+30
0
+30
Ответ imaxim
Все больше ясно за что 4 года. За наглое вранье
Видимо 4 это максимум, если было можно за такое враньё надо было больше давать
+30
-4
+26
а Железняков утверждал подсыпали
+28
-3
+25
Ответ Алеся Ткаченко
Еще и мороженкой закусывала.Что-то много десертов для спортсменки которая готовится к ОИ
И липтоном запивала 🤦‍♀️
+24
0
+24
Хреновое об’яснение.
+18
0
+18
На чемпионате России ела постепенно, совсем заврались. Какой позор
+19
-2
+17
Ох, какая семья лгунов!!!!
+18
-1
+17
Боже, какой позор...
+16
0
+16
Интереснее отмазки ЭТ, что:
"она, как тренер, "не контролирует и не обсуждает с врачами команды лекарства и добавки, назначаемые спортсменам"
- что Камила Валиева не жаловалась ни на какие проблемы с сердцем, за исключением марта 2021 года, когда ФМБА рекомендовало ей снизить нагрузки.
Тогда же, как мне говорили, Камила "не прошла" УМО. И судя по содержанию мотивировочной части, эта версия подтверждается. "
И на хр.н нужен такой главный тренер членов Олисборной.
+20
-4
+16
Ответ Sat397
Что и следовало доказать - не пытались защищать даже Камилу и расследовать дело, юристы спасали шкуры чиновников, тренеров, врачей.
Тутберидзе сразу слилась. Ну кто поверит, что она не знала, что принимают ее спортсмены?
+17
-2
+15
Декабрь - сезон клубники. То самое время, когда дедушки готовят десерты.
+15
-1
+14
⚡️ CAS: Валиева не смогла объяснить, как в её организм попал экдистерон

CAS заявил, что помимо запрещённого триметазидина, в организме спортсменки также был найден экдистерон — стероид, стимулирующий синтез белка в организме
+16
-2
+14
Кроме того разве у свежеприготовленного домашнего десерта не ограниченный срок годности,его желательно в первый же день съесть?Тем более всякие пироженки со свежими фруктами и ягодами
+14
-1
+13
Валиева носила с собой холодильник с десертом?
+15
-3
+12
Этери Тутберидзе дала показания РУСАДА, отметив:

- что она, как тренер, "не контролирует и не обсуждает с врачами команды лекарства и добавки, назначаемые спортсменам"

- что Камила Валиева не жаловалась ни на какие проблемы с сердцем, за исключением марта 2021 года, когда ФМБА рекомендовало ей снизить нагрузки.

Тогда же, как мне говорили, Камила "не прошла" УМО. И судя по содержанию мотивировочной части, эта версия подтверждается.

@lapidarnst
+11
0
+11
А мы удивляемся, почему Камиле сложно давалась произволка в этом сезоне. А она пироженки, мороженки есть любит во время соревнований...
Ну а вообще, конечно, сами себя закопали такой защитой. Тут даже говорить нечего.
+11
0
+11
Что и следовало доказать - не пытались защищать даже Камилу и расследовать дело, юристы спасали шкуры чиновников, тренеров, врачей.
+11
-1
+10
Ответ Александр Кот
Комментарий скрыт
если человек за два года еженедельных обсуждений допинга валиевой не понял, что допинг остается допингом даже в фигурном катании - значит человек безмерно туп или бессовестно проплачен.
+10
0
+10
Дедушка тоже употреблял это вещество исключительно в десертах?
+10
0
+10
Алина, которая, по рассказам - даже воду пить не могла, а только рот полоскала - сейчас весьма удивлена, наверное)
+10
-1
+9
Какое позорище вся эта история. Для Валиевой и штаба Тутберидзе.
(Кто следующий- Акатьева, Базылюк, Федотов?)..
+16
-7
+9
Ответ Jessi
Потому что проблем с сердцем нет
Скорее всего иначе странно отказываться зная что внучке пусть и не кровной дисквал грозит
+8
0
+8
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
пишут,что и пробу Б потом вскрывали,все подтвердилось
+8
0
+8
А почему дедушка от освидетельствования отказался?
+9
-1
+8
Зачем все напали на этого дедушку? Может лучше привлечь к ответственности врачей сборной, тренера и руководство федерации? Так нет, эти ворюги и упыри решили стрелочника найти, да и внучку подтягивают...
+9
-2
+7
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