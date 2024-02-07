Валиева назвала клубничный десерт от дедушки вариантом попадания допинга в организм. Она взяла его с собой на ЧР и ела постепенно

Стали известны детали защиты Камилы Валиевой в допинг-деле.

Во время дачи показаний Валиева сообщила, что ехала в Санкт-Петербург на чемпионат России, где она сдала положительную пробу на триметазидин, на «Сапсане». Выехала из Москвы 22 декабря 2021 года, вернулась обратно 28 декабря.

21 декабря ее дедушка (на самом деле отец бывшего партнера ее матери Геннадий Соловьев) дал ей клубничный десерт. Она взяла его с собой в поездку – положила в холодильник и ела его постепенно. «Я не ем такое за один раз. Я ем по кусочкам», – сказала Валиева.

Как следует из мотивировочной части по делу Валиевой, единственное свидетельство того, что клубничный десерт был источником запрещенного вещества – слова Соловьева. Кроме его слов о десерте, как и о том, что в тот момент он употреблял триметазидин, других свидетельств нет.

Показания Соловьева признаны противоречивыми. Так как 8 февраля 2022 он утверждал, что всегда принимает таблетки, разжевывая их. А 17 мая заявил, что делит их на разделочной доске, на той же, на которой мог готовить десерт.

Что за пирожное съела Валиева?