Джикия интересен «Трабзонспору». С защитником, контракт которого со «Спартаком» истекает летом, контактируют (61SAAT)

Теги Спартак премьер-лига Россия Трабзонспор высшая лига Турция возможные трансферы Георгий Джикия Футбол

Георгий Джикия может перейти из «Спартака» в «Трабзонспор» летом.

Как пишет 61SAAT, на случай ухода защитника Хоакина Фернандеса клуб контактирует с Джикией и готовится сделать ему предложение.

Контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до лета. Недавно его агент заявил, что игрок покинет московский клуб, если Гильермо Абаскаль продолжит работать с командой.

«Если Абаскаль останется в «Спартаке» – нового контракта не будет». Новый выпад агента Джикии

Почему я считаю вредными слова агента Джикии

33 комментария
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Ответ Lindeman
Джикией только хинкальня может интересоваться
Джикией интересуется турецкий Хинкалспор
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У Шпинева схема одна. Миранчуком тоже из Турции интересуются уже второй год.
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Джикией только хинкальня может интересоваться
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Как узнали его зарплату в Спартаке——моментально сдриснули….нереальная ….
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Игры Шпинева, как инструмент продлится со Спартаком?
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Ответ Aleksey Yashin
Джикией интересуется турецкий Хинкалспор
Зачем в хинкальную ленивый хачапури?
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Центр защиты у Трабзона по именам не самый сильный, чисто в теории это интересный был бы переход
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Ответ Йохан Чпохан
Жора, не чуди. Продлевайся на 1+1, на условиях клуба, шли Шпинева на шпиль. а там, может и Абаскаль уйдет
А если и другой тренер будет делать выбор в пользу Бабича а не Джикии?
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Ответ Pavelaznaurov
Как узнали его зарплату в Спартаке——моментально сдриснули….нереальная ….
Свободному агенту можно пойти навстречу )
Подъемные там дат хорошие..
Капитан сборной России все-таки, полсотни матчей за сборную.
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
Зачем ему Турция, если в РПЛ есть спрос на него (так пишут)?
Трабзонспор в еврокубках играет. В 2020 и 2022 даже в ЛЧ.
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Вот,пришло попробовать себя в Европе.
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Хорошо было бы, если это правда и перешёл бы уже в это трансферное окно...
Всё будут рады, если у Джикии что-то получится в Турции...
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Жора, не чуди. Продлевайся на 1+1, на условиях клуба, шли Шпинева на шпиль. а там, может и Абаскаль уйдет
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Если это правда, то отличный вариант для всех сторон.
1. Спартак избавится от балласта в виде Джикии и его токсичного агента.
2. Георгий поиграет за границей и поживет в хорошем климате.
3. Токсичный агент - получит подьемные, ради которых он это все и затеял.
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Никто его не купит!
Он , толстый , не поворотливый , без паса , теряет позицию и просто для центра карлик!
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если агент сможет на самом деле куда-то его устроить, то можно присвоить звание суперагент!
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Да пожалуйста.
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Агент вбрасывает?
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Контактировать можно по разному.
Главное, чтоб не как фанат с Окампосом ))
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Агенту уже пофигу где и как - лишь бы заработать. А вот то, что Джикия молчит как рыба, когда его агент берега путает - вот это странно...
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Хоть кто-нибудь заберите его, и рыжего физрука тоже.
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Зачем ему Турция, если в РПЛ есть спрос на него (так пишут)?
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