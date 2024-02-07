Джикия интересен «Трабзонспору». С защитником, контракт которого со «Спартаком» истекает летом, контактируют (61SAAT)
Георгий Джикия может перейти из «Спартака» в «Трабзонспор» летом.
Как пишет 61SAAT, на случай ухода защитника Хоакина Фернандеса клуб контактирует с Джикией и готовится сделать ему предложение.
Контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до лета. Недавно его агент заявил, что игрок покинет московский клуб, если Гильермо Абаскаль продолжит работать с командой.
«Если Абаскаль останется в «Спартаке» – нового контракта не будет». Новый выпад агента Джикии
Подъемные там дат хорошие..
Капитан сборной России все-таки, полсотни матчей за сборную.
Всё будут рады, если у Джикии что-то получится в Турции...
1. Спартак избавится от балласта в виде Джикии и его токсичного агента.
2. Георгий поиграет за границей и поживет в хорошем климате.
3. Токсичный агент - получит подьемные, ради которых он это все и затеял.
Он , толстый , не поворотливый , без паса , теряет позицию и просто для центра карлик!
Главное, чтоб не как фанат с Окампосом ))