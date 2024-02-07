Джикия интересен «Трабзонспору». С защитником, контракт которого со «Спартаком» истекает летом, контактируют (61SAAT)

Георгий Джикия может перейти из «Спартака» в «Трабзонспор» летом.

Как пишет 61SAAT, на случай ухода защитника Хоакина Фернандеса клуб контактирует с Джикией и готовится сделать ему предложение.

Контракт Джикии со « » рассчитан до лета. Недавно его агент заявил, что игрок покинет московский клуб, если Гильермо Абаскаль продолжит работать с командой.

«Если Абаскаль останется в «Спартаке» – нового контракта не будет». Новый выпад агента Джикии

Почему я считаю вредными слова агента Джикии