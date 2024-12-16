Наумов считает, что Батракову рано уходить из «Локо»: «Вот если следующий сезон он проведет так же сильно, тогда будем говорить – мастер Батраков, или это просто временный взлет»
Николай Наумов рассказал, почему Алексею Батракову пока рано покидать «Локомотив».
С 10+6 в 17 матчах хавбек занимает второе место в сезоне Мир РПЛ в гонке бомбардиров и по «гол+пас».
«Мне кажется, Батракову рановато уходить из «Локомотива», как пишут СМИ. Вот если следующий сезон он проведет так же сильно, как этот, тогда мы будем говорить – мастер Батраков, или это просто временный взлет.
Потому что такое бывает. Вспомните, Агаларов был лучшим бомбардиром РПЛ, а сейчас вообще ничего не показывает и не забивает», — сказал бывший президент «Локомотива».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Vprognoze.ru
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