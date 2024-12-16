Наумов считает, что Батракову рано уходить из «Локо»: «Вот если следующий сезон он проведет так же сильно, тогда будем говорить – мастер Батраков, или это просто временный взлет»  

Николай Наумов рассказал, почему Алексею Батракову пока рано покидать «Локомотив».

С 10+6 в 17 матчах хавбек занимает второе место в сезоне Мир РПЛ в гонке бомбардиров и по «гол+пас».

«Мне кажется, Батракову рановато уходить из «Локомотива », как пишут СМИ. Вот если следующий сезон он проведет так же сильно, как этот, тогда мы будем говорить – мастер Батраков, или это просто временный взлет.

Потому что такое бывает. Вспомните, Агаларов был лучшим бомбардиром РПЛ , а сейчас вообще ничего не показывает и не забивает», — сказал бывший президент «Локомотива».