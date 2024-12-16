Шпинев о палате по разрешению споров РФС: «С агентов требуют соблюдать кодексы, называют футбольным злом. Не хочу, чтобы кто-то решал — много я заработал или нет. Это определяет рынок» 

Футбольный агент Вадим Шпинев раскритиковал палату по разрешению споров РФС.

«Хотел бы воспользоваться своим законным правом и обратиться к президенту РФС Александру Валерьевичу Дюкову, чтобы он обратил внимание на качество работы палаты по разрешению споров РФС.

Дело в том, что весной я обратился в данный орган по делу между мной и «Пари НН », которое касалось трансфера Тимура Сулейманова в «Локомотив ». Неужели можно просто не исполнять договора, разрывать их и относиться к ним несерьезно? Так нельзя себя вести.

После этого палата вынесла решение, с которым я не согласился. Я настроен продолжить разбирательство и обратиться в вышестоящие инстанции, но я не могу этого сделать из-за бездействия палаты по разрешению споров. Данный орган до сих пор не предоставил мотивировку своего решения, из-за чего у меня нет законной возможности обжаловать этот вопрос.

С нас, агентов, требуют соблюдать кодексы, называют футбольным злом и так далее. Не хочу, чтобы кто-то решал — много я заработал или нет. Я не хочу это терпеть от господина Кондратова или господина Никитина. Не им решать вопросы стоимости игрока. Есть рынок, который это определяет.

Мы стараемся добросовестно выполнять свою работу, в отличие от палаты по разрешению споров и других органов. Палата по разрешению споров не соблюдает нормы РФС и ФИФА, она грубо нарушает регламент, действует по звонку из вышестоящей инстанции, а не решает вопрос по существу. Я и мои юристы ничего не можем сделать из-за бездействия футбольных властей. С нас требуют исполнения кодексов, а проблемы остаются.

Если до 18 декабря мы не получим заключение от палаты по разрешению споров, я вынужден буду обратиться к президенту РФ в открытом обращении», — сказал Шпинев .