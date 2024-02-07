СКА получил письмо «Авангарда» из-за слов Ротенберга: «Тренер использовал оценочные суждения, а не утверждения. Слова вызваны переживаниями о здоровье игрока, состояние которого неизвестно»
СКА заявил, что получил письмо от «Авангарда» на фоне слов Романа Ротенберга.
«Авангард» обыграл СКА (9:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Во втором периоде нападающий «Авангарда» Никита Холодилин применил силовой прием против форварда СКА Сергея Толчинского.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал эпизод следующим образом: «Думаю, это указание Кравца. Зачем убивать игроков на льду? Надо играть в хоккей».
Появилась информация, что «Авангард» направил официальное письмо в адрес генерального директора СКА Дмитрия Константинова, в котором призвал петербургский клуб дать опровержение словам Ротенберга в адрес тренера Михаила Кравца.
«Мы получили письмо от ХК «Авангард» и направили в Омск официальный ответ с разъяснением нашей позиции.
В отличие от коллег, не считаем приемлемым выносить суть ответного письма в публичную плоскость.
Добавим, что во флеш‑интервью главный тренер СКА использовал оценочные суждения, а не утверждения.
И его слова были вызваны прежде всего переживаниями относительно здоровья игрока, состояние которого до сих пор неизвестно.
Уверены, что общая задача всех клубов – развитие хоккеистов и их здоровье, в особенности перед самым ответственным этапом сезона», – сказали в пресс-службе СКА.
всех вперед. Сам пытается зайти последним. И ему дверью придавливет шею.
Автобус трогается.
- ####ь!!! #####ц!!! ###### рот!!! Стой на ###!!! О#### ######сы!!!
- Оторвете к ##ям же голову!!!
Водитель тормозит, открывает дверь. Чел заходит в салон, поправляет
галстук и обращается ко всем:
- Извините. Был напуган.
(Нет)
Роман Борисыч ты наш, пошел бы, да публично извинился, по-пацански, так сказать, как ты любишь.
А поняли, что произошло, хвост поджали и «не принято выносить в публичную плоскость»…. Тьфу!
Что за людишки((
А если официальные лица других клубов будут оценивать Романа Борисовича, подозревать в нем прогрессирующие слабоумие и/или параноидальное расстройство личности?
Конечно руководствуясь исключительно переживаниями относительно здоровья Романа Борисовича)))