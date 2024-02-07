СКА получил письмо «Авангарда» из-за слов Ротенберга: «Тренер использовал оценочные суждения, а не утверждения. Слова вызваны переживаниями о здоровье игрока, состояние которого неизвестно»

СКА заявил, что получил письмо от «Авангарда» на фоне слов Романа Ротенберга.

«Авангард» обыграл СКА (9:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Во втором периоде нападающий «Авангарда» Никита Холодилин применил силовой прием против форварда СКА Сергея Толчинского.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал эпизод следующим образом: «Думаю, это указание Кравца. Зачем убивать игроков на льду? Надо играть в хоккей».

Появилась информация, что «Авангард» направил официальное письмо в адрес генерального директора СКА Дмитрия Константинова, в котором призвал петербургский клуб дать опровержение словам Ротенберга в адрес тренера Михаила Кравца.

«Мы получили письмо от ХК «Авангард» и направили в Омск официальный ответ с разъяснением нашей позиции.

В отличие от коллег, не считаем приемлемым выносить суть ответного письма в публичную плоскость.

Добавим, что во флеш‑интервью главный тренер СКА использовал оценочные суждения, а не утверждения.

И его слова были вызваны прежде всего переживаниями относительно здоровья игрока, состояние которого до сих пор неизвестно.

Уверены, что общая задача всех клубов – развитие хоккеистов и их здоровье, в особенности перед самым ответственным этапом сезона», – сказали в пресс-службе СКА.