СКА получил письмо «Авангарда» из-за слов Ротенберга: «Тренер использовал оценочные суждения, а не утверждения. Слова вызваны переживаниями о здоровье игрока, состояние которого неизвестно»

Теги Авангард СКА КХЛ Михаил Кравец Роман Ротенберг Сергей Толчинский Матч ТВ Никита Холодилин Хоккей

СКА заявил, что получил письмо от «Авангарда» на фоне слов Романа Ротенберга.

«Авангард» обыграл СКА (9:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Во втором периоде нападающий «Авангарда» Никита Холодилин применил силовой прием против форварда СКА Сергея Толчинского.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал эпизод следующим образом: «Думаю, это указание Кравца. Зачем убивать игроков на льду? Надо играть в хоккей».

Появилась информация, что «Авангард» направил официальное письмо в адрес генерального директора СКА Дмитрия Константинова, в котором призвал петербургский клуб дать опровержение словам Ротенберга в адрес тренера Михаила Кравца.

«Мы получили письмо от ХК «Авангард» и направили в Омск официальный ответ с разъяснением нашей позиции.

В отличие от коллег, не считаем приемлемым выносить суть ответного письма в публичную плоскость.

Добавим, что во флеш‑интервью главный тренер СКА использовал оценочные суждения, а не утверждения.

И его слова были вызваны прежде всего переживаниями относительно здоровья игрока, состояние которого до сих пор неизвестно.

Уверены, что общая задача всех клубов – развитие хоккеистов и их здоровье, в особенности перед самым ответственным этапом сезона», – сказали в пресс-службе СКА.

40 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Позорище питерское!!!
+58
-3
+55
Так Авангард в хоккей и играл. А СКА надо к проктологу-реаниматологу, лечить израненную гордость)
+43
0
+43
Ну то есть "Извините, были неправы. Слова были сказаны на эмоциях" сказать сложнее, чем придумывать вот это вот.
+43
-1
+42
И вообще у Романа справка есть
+23
0
+23
Ответ стрёмный сайт
Ну то есть "Извините, были неправы. Слова были сказаны на эмоциях" сказать сложнее, чем придумывать вот это вот.
Остановка. Подходит автобус. Интеллигентного вида человек пропускает
всех вперед. Сам пытается зайти последним. И ему дверью придавливет шею.
Автобус трогается.
- ####ь!!! #####ц!!! ###### рот!!! Стой на ###!!! О#### ######сы!!!
- Оторвете к ##ям же голову!!!
Водитель тормозит, открывает дверь. Чел заходит в салон, поправляет
галстук и обращается ко всем:
- Извините. Был напуган.
+16
-1
+15
Ага, то есть выносить суть письма в публичную плоскость они считают неприемлимым, а то, что у них на голову нездоровый тренер херню несёт, так это приемлемо и оценочные суждения...
+16
-1
+15
Ответ Этот Райола хочет денег
Так Авангард в хоккей и играл. А СКА надо к проктологу-реаниматологу, лечить израненную гордость)
У них там гордость? А я то думал.)))
+12
0
+12
Покажите то видео как он в любительском хоккее клюшкой бьёт, это ли не попытка убийства.
+11
0
+11
Моё оценочное суждение: Ротен - ... удак.
+10
0
+10
В плэй офф будет сложно играть против СКА,а также против ветеранов СКА,а также против всех лизунов и придворных СКА
+10
0
+10
Без письма ветеранов СКА не считается
+8
0
+8
СКА и Ромка - позор российского хоккея.
+8
-1
+7
Клуб имени Елены Берковой еще и жаловаться побежал после игры, позорище
+6
0
+6
Не главный тренер ска, а самый настоящий самодур. Пора уже называть вещи своими именами.
+7
-1
+6
Рома давал интервью в состоянии аффекта.Понять и простить)))
(Нет)
+5
0
+5
Ответ Ярик01
И вообще у Романа справка есть
на Куйбышева сделал) кто с Омска тот поймет
+6
-1
+5
Сразу задний ход дают. А переживания за игрока разве являются смягчающим обстоятельством? Ведь РР800 прямо обвинил Кравеца. Уже и не научится отвечать за свои слова
+4
0
+4
То не было письма ,то появилось,определились бы что болтать дальше будете.
+4
0
+4
Ответ topsatan
Покажите то видео как он в любительском хоккее клюшкой бьёт, это ли не попытка убийства.
нее,там Ромка споткнулся и пытался за счёт взмаха клюшки устоять на ногах!Все всё видели,народ всё видел!!
+4
0
+4
А оскорблять тренера-соперника считает СКА нормальным выносить в публичную плоскость?

Роман Борисыч ты наш, пошел бы, да публично извинился, по-пацански, так сказать, как ты любишь.

А поняли, что произошло, хвост поджали и «не принято выносить в публичную плоскость»…. Тьфу!
+4
0
+4
"Не считаем нужным выносить суть ответного письма..." видимо в этом письме, ответном, ничего вразумительного и адекватного нет.
+3
0
+3
"Оценочные суждения"??? Ну, эт тогда "по-Лаврову".)))
+3
0
+3
Как положено заводите дело на него
+3
0
+3
Культурная столица
+2
0
+2
Ответ Турбомарсоход
СКА и Ромка - позор российского хоккея.
Планетарного хоккея!!!
+1
0
+1
в итоге кахаэль встанет на сторону ска и вротена и к гадалке не ходи
+1
0
+1
Петух бывший , обида чушпанская
0
0
0
Ну да. И поэтому тоже он выговаривал судье и тыкал в него пальцем.
0
0
0
Как хамить, так публично, а как извиняться, так втихую.
Что за людишки((
А если официальные лица других клубов будут оценивать Романа Борисовича, подозревать в нем прогрессирующие слабоумие и/или параноидальное расстройство личности?
Конечно руководствуясь исключительно переживаниями относительно здоровья Романа Борисовича)))
0
0
0
То-ли ещё будет когда он будет на месте Третьяка он же его зам.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий