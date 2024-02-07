Алвес в суде заявил, что секс с обвиняющей его девушкой был по обоюдному согласию: «Мне не нужно было настаивать. Она встала на колени и начала делать мне минет»

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия контент Футбол

Дани Алвес дал показания в суде по делу об изнасиловании.

С января 2023 года Дани Алвес находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022-го. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требует для футболиста 9 лет лишения свободы.

Судебное разбирательство по этому делу проходит с 5 по 7 февраля.

«Рядом с шестым столиком есть только один туалет. Я завсегдатай клуба Sutton и всегда занимаю этот столик, когда он свободен, так что мне не приходится идти через весь клуб, чтобы попасть в туалет. Дверь была открыта. 

Мы с другом начали пить и немного танцевать. Сначала пришли две девушки, и они некоторое время танцевали там. Затем они пригласили трех девушек, заявительницу и ее подруг. Они не испытывали чувство неловкости. Они пришли, поздоровались с нами. Завязался разговор, мы поговорили друг с другом. Достаточно откровенно, но с уважением. Думаю, они действительно знали, кто я такой. 

Мы танцевали, взаимодействовали. Теперь мы были ближе, она начала танцевать ближе ко мне, потираясь своими частями тела о мои. Типичный танец диско, тверкинг. Она начала трогать мои части тела рукой. 

Она согласилась пойти в туалет, мне не нужно было настаивать. Я сказал ей, что первым зайду в туалет, и подождал некоторое время, думая, что она не придет, что она не хочет. И когда я открыл дверь, я практически столкнулся с ней в дверях.

Она встала передо мной на колени и начала делать мне минет. Я спустил штаны и сел на унитаз. Я был прижат спиной к бачку. Минет был практически всем половым актом. После этого она села перед моими ногами, когда начала эякулировать, и я эякулировал вне ее половых органов», – сказал Алвес.

Судмедэксперты в деле Алвеса не выявили источник травм на коленях истицы. Повреждений влагалища не нашли: «Нельзя сказать по их наличию или отсутствию, был половой акт по согласию или нет»

Жена Алвеса рассказала в суде, что Дани был пьян в ночь изнасилования: «Он врезался в шкаф и рухнул на кровать». Это может стать смягчающим обстоятельством

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61 комментарий
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Прикиньте афиг человека, который только скачал спортс, и ему попадается первой именно эта «спортивная» новость
+95
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+92
Ответ erabog@icloud.com
Прикиньте афиг человека, который только скачал спортс, и ему попадается первой именно эта «спортивная» новость
друзьям расскажет какое замечательное приложение и те его установят))
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+24
"После этого она села перед моими ногами, когда начала эякулировать, и я эякулировал вне его половых органов», – сказал Алвес." она начала перед ним теребить свою киску? или у него был секс с трансвеститом?
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Спасибо за спортивные новости, спортс
+8
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"После этого она села перед моими ногами, когда начала эякулировать, и я эякулировал вне его половых органов". ЕГО половых органов?
+7
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+7
Ответ erabog@icloud.com
Прикиньте афиг человека, который только скачал спортс, и ему попадается первой именно эта «спортивная» новость
Сразу станет постоянным юзером)
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Эх Дани, как же ты угодил в сети такой шлюпки)))
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Фатальный отсос для Алвеса :-((
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Ну в принципе описал обычную ситуацию в клубе
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Его так послушать, то это Алвеса изнасиловали.
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Ответ erabog@icloud.com
Прикиньте афиг человека, который только скачал спортс, и ему попадается первой именно эта «спортивная» новость
Я когда-то так и попал на спортс.
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Блин, такие волнующие подробности, боюсь я не смогу дочитать до конца фи... тьфу, процесса!
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Ответ Экселлент
Эх Дани, как же ты угодил в сети такой шлюпки)))
Он же написал))
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Как будто прочитал перевод типичного американского рэп трека))
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Ответ Илья Мурашов
"После этого она села перед моими ногами, когда начала эякулировать, и я эякулировал вне его половых органов". ЕГО половых органов?
Вариант с гермафродитом нельзя исключать.
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Адвокат объясняет Алвесу стратегию защиты: "Чувак, просто говори каждый раз новую версию, и они не посмеют тебя посадить!"
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Вот мне бы кто так минет сделал
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О спортС, ты — мир! :)))
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Ответ Pelorus
Эякуляция - выход сперматозоидов Фрикция, фрикционные движения - движения половым членом или что то похожее Если ничего не перепутал
как-то так, но тут без следственного эксперимента не обойтись
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Ответ vadkuz
"Я был прижат спиной к бачку" - так это получается самого алвеса изнасиловали))) "Минет был практически всем половым актом. После этого она села перед моими ногами, когда начала эякулировать, и я эякулировал вне ее половых органов" - так отчего девушка кончила? от минета что ли?))) какая-то трагикомедия
Рафика так изнасиловали в лесу)
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Ответ vadkuz
"Я был прижат спиной к бачку" - так это получается самого алвеса изнасиловали))) "Минет был практически всем половым актом. После этого она села перед моими ногами, когда начала эякулировать, и я эякулировал вне ее половых органов" - так отчего девушка кончила? от минета что ли?))) какая-то трагикомедия
Бывает и такое. Найди себе девушку)
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Ответ vadkuz
"Я был прижат спиной к бачку" - так это получается самого алвеса изнасиловали))) "Минет был практически всем половым актом. После этого она села перед моими ногами, когда начала эякулировать, и я эякулировал вне ее половых органов" - так отчего девушка кончила? от минета что ли?))) какая-то трагикомедия
Вот что было там - строго 21+
https://vk.com/video-117217419_456239063
0
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Ответ serginn
"Эякулируют все!"©
А.Дзюба
0
0
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вот бы тоже пойти в туалет с Алвесом 😍😍😍🫦🍆😏🔞
+3
-3
0
Почему то я верю Дани Алвесу
+9
-9
0
Ответ erabog@icloud.com
Прикиньте афиг человека, который только скачал спортс, и ему попадается первой именно эта «спортивная» новость
такой хоккей нам нужен!!!
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Ответ erabog@icloud.com
Прикиньте афиг человека, который только скачал спортс, и ему попадается первой именно эта «спортивная» новость
Для девственника будет шок контент.
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Они эякулировали друг на друга?
Прикольно)
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Достойный околоспортивный вариант затяжного суперпроцесса Депп-Хëрд, пусть и см разными подтекстами. Держите в курсе событий
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На фоне новостей с Валиевой-это просто анекдот какой-то
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