Алвес в суде заявил, что секс с обвиняющей его девушкой был по обоюдному согласию: «Мне не нужно было настаивать. Она встала на колени и начала делать мне минет»

Дани Алвес дал показания в суде по делу об изнасиловании.

С января 2023 года Дани Алвес находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022-го. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требует для футболиста 9 лет лишения свободы.

Судебное разбирательство по этому делу проходит с 5 по 7 февраля.

«Рядом с шестым столиком есть только один туалет. Я завсегдатай клуба Sutton и всегда занимаю этот столик, когда он свободен, так что мне не приходится идти через весь клуб, чтобы попасть в туалет. Дверь была открыта.

Мы с другом начали пить и немного танцевать. Сначала пришли две девушки, и они некоторое время танцевали там. Затем они пригласили трех девушек, заявительницу и ее подруг. Они не испытывали чувство неловкости. Они пришли, поздоровались с нами. Завязался разговор, мы поговорили друг с другом. Достаточно откровенно, но с уважением. Думаю, они действительно знали, кто я такой.

Мы танцевали, взаимодействовали. Теперь мы были ближе, она начала танцевать ближе ко мне, потираясь своими частями тела о мои. Типичный танец диско, тверкинг. Она начала трогать мои части тела рукой.

Она согласилась пойти в туалет, мне не нужно было настаивать. Я сказал ей, что первым зайду в туалет, и подождал некоторое время, думая, что она не придет, что она не хочет. И когда я открыл дверь, я практически столкнулся с ней в дверях.

Она встала передо мной на колени и начала делать мне минет. Я спустил штаны и сел на унитаз. Я был прижат спиной к бачку. Минет был практически всем половым актом. После этого она села перед моими ногами, когда начала эякулировать, и я эякулировал вне ее половых органов», – сказал Алвес.

Судмедэксперты в деле Алвеса не выявили источник травм на коленях истицы. Повреждений влагалища не нашли: «Нельзя сказать по их наличию или отсутствию, был половой акт по согласию или нет»

Жена Алвеса рассказала в суде, что Дани был пьян в ночь изнасилования: «Он врезался в шкаф и рухнул на кровать». Это может стать смягчающим обстоятельством