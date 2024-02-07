Первенство России среди юниоров. Базылюк, Двоеглазова, Дзепка, Тихонова, Плескачева, Петрова выступят с произвольными программами

Теги сборная России результаты чемпионат России среди юниоров женское катание Алиса Двоеглазова Мария Гордеева Алена Принева Надежда Понтелеенко Мария Мазур Елизавета Лабутина Лидия Плескачева Варвара Кравчина Милана Лебедева Агата Петрова София Дзепка Алиса Юрова Кира Трофимова Маргарита Базылюк Риана Кадырова Полина Тихонова Екатерина Ципухина Мария Красноженова Фигурное катание

7 февраля на первенстве России юниорки представят произвольные программы.

Первенство России среди юниоров-2024

Саранск

Девушки

Произвольная программа

Начало – 16:15 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

После первой разминки

1. Алена Принева – 193,28

2. Надежда Понтелеенко – 188,02

3. Мария Мазур – 186,34

4. Алиса Юрова – 183,24

5. Варвара Кравчина – 182,58

6. Мария Красноженова – 172,43

Вторая разминка

7. Милана Лебедева

8. Риана Кадырова

9. Мария Гордеева

10. Екатерина Ципухина

11. Елизавета Лабутина

12. Кира Трофимова

Третья разминка

13. Агата Петрова

14. Лидия Плескачева

15. Полина Тихонова

16. София Дзепка

17. Алиса Двоеглазова

18. Маргарита Базылюк

Положение после короткой программы

1. Маргарита Базылюк – 74,30

2. Алиса Двоеглазова – 73,50

3. София Дзепка – 70,75

4. Полина Тихонова – 69,15

5. Лидия Плескачева – 68,47

6. Агата Петрова – 67,52

7. Кира Трофимова – 67,48

8. Елизавета Лабутина – 67,30

9. Екатерина Ципухина – 65,59

10. Мария Гордеева – 65,50

Расписание первенства России среди юниоров в Саранске

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181 комментарий
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Ответ Большой Влад
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Слушайте но таких худых как Маргарита половина, просто у кого то ножки по мощнее, но все ведь так легко ультра си не прыгают, так давайте отдадим дань таланту девочки, а не будем ее закапывать ....худая, молодая и прочее, что то все худые и молодые в 12 лет так не прыгают квады, талантливая девочка в отличном ТШ, порадуйтесь за то что она есть, и.....честной борьбы им с Алисой (Алиса вчера очень понравилась)
+29
0
+29
Алиса сегодня просто поразила качеством проката, хочется завтра пожелать персонально удачи.
Маргарите все сделать.
Ждем красоты и сложности от девочек. Любопытно, кто сможет навязать борьбу, заявки амбициозные.
+18
-1
+17
Вот я прямо вижу конвульсии Муравьевой во многих движениях. Кто то это же ставит...
+20
-3
+17
Алиса и Марго шикарнейшие прокаты сегодня выдали! Давайте девчонки, жгите в произвольной!
+18
-2
+16
Тарасова не стала молчать ,и правильно ,жалко что столько готовых от Давыдова уходят
+15
0
+15
Музыкальность программ Алисы только сейчас заметили.. хотя это у неё всегда было, просто вчера с особенным каким-то настроением катала.. ла-ла -лэнд у неё тоже очень хорошая, настоящая качественная юниорская программа, без всякой философии и псевдовзрослой страстности, надеюсь, с таким же настроем будет исполнена, как КП.
+16
-3
+13
Ответ alexnew
Вот я прямо вижу конвульсии Муравьевой во многих движениях. Кто то это же ставит...
Это визитная карточка АП у всех.
+13
-1
+12
Ответ Ponpony
Комментарий скрыт
А на Первенстве РФ по старшему возрасту Базылюк и Садкова не испугались Костылеву, не рассыпались и вынесли её в одну калитку)
В прошлом сезоне Марго и Лена пять раз встречались на турнирах, на четырех из них уверенную победу одержала Базылюк. Уже в этом сезоне на прыжковом чемпионате Марго была явно лучше Лены и в личном и в командном турнирах. Психологическая неустойчивость))
+12
0
+12
Космический контент у лидеров.
Алиса - 4Lz+2A, 4Lz, 4T, 4Lo, 3Lz+3T, 3Lz+1Eu+3S, 3F.
Марго - 3A, 4T+2A, 4S, 4T+1Eu+3S, 3Lo, 3Lz+3T, 3Lz.
По предварительной заявке.
+13
-2
+11
Ответ Утренняя Аврора
Вращение сикось накось. ТАТ жжёт. С ней так интересно.
Да! Руки бывают хорошие, бывают плохие, а у этого их совсем нет! ( про Сарновского).
+10
0
+10
Ответ Большой Влад
Комментарий скрыт
просто прыжки и катание на другой конец катка. - это про Жилину, а не про Марго.
+11
-1
+10
Ответ Утренняя Аврора
Сам Евген, скорее всего на сынишке сосредоточен. А Яна в фк ноль. Вот и результат.
А у сынишки какой результат там? Опять кубок имени папы выиграл?
+11
-1
+10
Плющинские опять полируют.😁😁😁😁
+11
-1
+10
Соперников у двух девочек Тутберидзе на этом старте нет. Те кто мог еще что-то противопоставить, на ошибались в короткой, например Принева и Гордеева, да и Плескачева слишком отстала, так что борьба за первенство пойдет между ними двумя. А кто может победить, будет зависеть от состояния Алисы Двоеглазовой. Если она сможет исполнить три квада то противостояние состоится, а если нет , то победит Морго, здесь простая арифметика, ну и конечно стабильность Базылюк, надеюсь она сможет наконец -то откатать ПП без ошибок. Ну а за бронзу будет серьезная борьба трех, а может даже и более фигуристок, Дзепка, Плескачева, та же Гордеева и даже Принева, если удачно откатает все , что задумано и что у нее готово к исполнению. Тихонова и Петрова вряд-ли составят им компанию, не тот контент для призов. Остальным побороться за свои места и постараться улучшить свои позиции, хотя бы на одну ступеньку. Сборная команда юниорок на следующий сезон определяется здесь и надо попасть в шестерку, за это тоже будет идти борьба, за финансирование от федерации.
+11
-2
+9
Ответ steelhard
ТШТ фсё говорили они...
одни сплошные прорехи в стене, но все такие симпатичные и мега перспективные ))
+10
-1
+9
Ответ Ad notam
Космический контент у лидеров. Алиса - 4Lz+2A, 4Lz, 4T, 4Lo, 3Lz+3T, 3Lz+1Eu+3S, 3F. Марго - 3A, 4T+2A, 4S, 4T+1Eu+3S, 3Lo, 3Lz+3T, 3Lz. По предварительной заявке.
Алиса не будет это прыгать, она же сказала сегодня. Это был плановый контент до травмы. Сейчас будут отталкиваться от возможностей колена.
+9
-1
+8
ТШТ фсё говорили они...
+12
-4
+8
Ответ Большой Влад
Комментарий скрыт
Я так понимаю у Рудковских траур?
Поэтому Вы так усердно критикуете ТШТ?
+9
-2
+7
Сам Евген, скорее всего на сынишке сосредоточен. А Яна в фк ноль. Вот и результат.
+7
0
+7
Эх, Алена( Похоже мимо сборной. Очень жаль, такая талантливая девочка.
+7
0
+7
Что-то как-то потерялся квадлутц у Алёны. А без него на тройку претендовать трудно. Жаль(
+7
0
+7
Алисику теперь квадлутц прыгать за себя и за парня 😀 Если состояние после травмы позволит
+6
0
+6
Вращение сикось накось. ТАТ жжёт. С ней так интересно.
+6
0
+6
Мне кажется, Муравьеву копирует, но... как пародия.
+7
-1
+6
Понравилась в короткой программе Полина Тихонова. Если раньше я думал, что она получает высокие оценки "за папу", то в этот раз реально красиво откаталась и прыжки были уверенные и с красивыми выездами. При том, что выглядит не анорексично. Есть надежда, что реально доживет до 17-18 лет и выйдет во взрослые, благо, родители точно не настроены все соки в 13 лет выжать.
Еще все больше нравится Елизавета Лабутина, жаль, что ей мало ставят за компоненты, но все равно пробирается на высокие места.
+5
0
+5
Что то не цепляет меня даже чистое катание Миланы...
+5
0
+5
Для Принёвой ниже 200 вообще несерьёзно как-то.
+5
0
+5
Надо отдать должное, 5 из 6 участниц первой разминки пробовали исполнить какой-нибудь элемент ультра-си.
Увы, но пока никому это не удалось.
+5
0
+5
Лебедева грозилась два квада на ПР. По факту даже один не стала прыгать.
+5
0
+5
Не пошла Милана на квад, сделала ставку на чистый прокат. Ну и правильно.
+5
0
+5
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