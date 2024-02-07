Первенство России среди юниоров. Базылюк, Двоеглазова, Дзепка, Тихонова, Плескачева, Петрова выступят с произвольными программами
7 февраля на первенстве России юниорки представят произвольные программы.
Первенство России среди юниоров-2024
Саранск
Девушки
Произвольная программа
Начало – 16:15 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
После первой разминки
1. Алена Принева – 193,28
2. Надежда Понтелеенко – 188,02
3. Мария Мазур – 186,34
4. Алиса Юрова – 183,24
5. Варвара Кравчина – 182,58
6. Мария Красноженова – 172,43
Вторая разминка
7. Милана Лебедева
8. Риана Кадырова
9. Мария Гордеева
10. Екатерина Ципухина
11. Елизавета Лабутина
12. Кира Трофимова
Третья разминка
13. Агата Петрова
14. Лидия Плескачева
15. Полина Тихонова
16. София Дзепка
17. Алиса Двоеглазова
18. Маргарита Базылюк
Положение после короткой программы
1. Маргарита Базылюк – 74,30
2. Алиса Двоеглазова – 73,50
3. София Дзепка – 70,75
4. Полина Тихонова – 69,15
5. Лидия Плескачева – 68,47
6. Агата Петрова – 67,52
7. Кира Трофимова – 67,48
8. Елизавета Лабутина – 67,30
9. Екатерина Ципухина – 65,59
10. Мария Гордеева – 65,50
Маргарите все сделать.
Ждем красоты и сложности от девочек. Любопытно, кто сможет навязать борьбу, заявки амбициозные.
В прошлом сезоне Марго и Лена пять раз встречались на турнирах, на четырех из них уверенную победу одержала Базылюк. Уже в этом сезоне на прыжковом чемпионате Марго была явно лучше Лены и в личном и в командном турнирах. Психологическая неустойчивость))
Алиса - 4Lz+2A, 4Lz, 4T, 4Lo, 3Lz+3T, 3Lz+1Eu+3S, 3F.
Марго - 3A, 4T+2A, 4S, 4T+1Eu+3S, 3Lo, 3Lz+3T, 3Lz.
По предварительной заявке.
Поэтому Вы так усердно критикуете ТШТ?
Еще все больше нравится Елизавета Лабутина, жаль, что ей мало ставят за компоненты, но все равно пробирается на высокие места.
Увы, но пока никому это не удалось.