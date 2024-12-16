Глушенков – лучший футболист года по версии Семака, Дуглас – второй, Барриос – третий
Сергей Семак назвал Максима Глушенкова лучшим футболистом года в России.
Главный тренер «Зенита» принял участие в определении лучшего футболиста 2024 года – голосование провел «Спорт-Экспресс».
Сергей Семак поставил на первое место нападающего своей команды Максима Глушенкова.
Также в его пятерку вошли: Дуглас Сантос («Зенит»), Вильмар Барриос («Зенит»), Алексей Батраков («Локомотив»), Джон Кордоба («Краснодар»).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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