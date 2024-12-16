Мендеш о Ямале: «Если последует примеру Роналду, окажется на вершине мирового футбола. Ламин выиграет «Золотой мяч» несколько раз, он феноменально талантлив»

Жорже Мендеш высказался о сравнениях Ламина Ямаля с Криштиану Роналду.

– Приз Golden Boy выиграл Ламин Ямаль, еще один ваш клиент. Его развитость не по годам и серьезность сравнивают с Криштиану. Вы согласны?

– Я не люблю сравнивать, но, без сомнения, Криштиану – хороший пример для подражания не только для Ламина, но и для всей молодежи.

Если он последует его примеру на поле и за его пределами, то в ближайшие 20 лет наверняка окажется на вершине мирового футбола.

Ламин, несомненно, феноменально талантливый игрок, обыгрывающий всех остальных, а ему всего 17 лет! Если он не будет отвлекаться и всегда будет сосредоточен, я не сомневаюсь, что Ламин выиграет «Золотой мяч » не один, а несколько раз, – заявил агент Жорже Мендеш.

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