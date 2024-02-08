Слушания по делу Алвеса завершены. Защита попросила оправдать футболиста, Дани отказался от последнего слова
Завершились судебные слушания по делу Дани Алвеса.
С января 2023 года Дани Алвес находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022-го. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требует для футболиста 9 лет лишения свободы. Максимальное наказание за изнасилование – 12 лет тюремного заключения.
Судебное разбирательство по этому делу проходило с 5 по 7 февраля.
По итогу слушаний защита футболиста попросила освободить его из-под стражи до вынесения приговора.
«Объективных доказательств нет, дискурс обвинений субъективен. Господин Алвес находится под стражей более года, и мы требуем его освобождения. Мы просим согласовать его временное освобождение с изъятием двух его паспортов, бразильского и испанского», – сказал адвокат.
Кроме того, сторона защиты просит вынести оправдательный вердикт. «Должен быть вынесен оправдательный приговор. Важно оценить предыдущее поведение, чтобы сделать вывод о согласии. Между ними было сексуальное влечение», – сказано в заявлении защиты.
Сам футболист отказался от права на последнее слово. «Нет, спасибо большое», – сказал Алвес.
Адвокат потерпевшей требует для Алвеса 12 лет тюрьмы: «Он был пьян, но в состоянии понять, что правильно, а что нет. Смягчающее обстоятельство неприменимо»
Алвес заплакал, говоря об обвиняющей его девушке: «Я не бил ее и не бросал на пол. Я не жестокий человек. Не упомянул минет в первый раз, думая, что жена не простит меня»
"..баба сама напрашивалась !.." твоя свобода под угрозой.
Как бы "баба сама не напрашивалась", но за ней право передумать и отказаться. Причин для отказа много. То же возникшее отвращения к тому, к кому "навязывалась".
Зря ты думаешь, как думаешь.