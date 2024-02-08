Слушания по делу Алвеса завершены. Защита попросила оправдать футболиста, Дани отказался от последнего слова

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Завершились судебные слушания по делу Дани Алвеса.

С января 2023 года Дани Алвес находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022-го. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требует для футболиста 9 лет лишения свободы. Максимальное наказание за изнасилование – 12 лет тюремного заключения.

Судебное разбирательство по этому делу проходило с 5 по 7 февраля. 

По итогу слушаний защита футболиста попросила освободить его из-под стражи до вынесения приговора. 

«Объективных доказательств нет, дискурс обвинений субъективен. Господин Алвес находится под стражей более года, и мы требуем его освобождения. Мы просим согласовать его временное освобождение с изъятием двух его паспортов, бразильского и испанского», – сказал адвокат. 

Кроме того, сторона защиты просит вынести оправдательный вердикт. «Должен быть вынесен оправдательный приговор. Важно оценить предыдущее поведение, чтобы сделать вывод о согласии. Между ними было сексуальное влечение», – сказано в заявлении защиты. 

Сам футболист отказался от права на последнее слово. «Нет, спасибо большое», – сказал Алвес. 

Адвокат потерпевшей требует для Алвеса 12 лет тюрьмы: «Он был пьян, но в состоянии понять, что правильно, а что нет. Смягчающее обстоятельство неприменимо»

Алвес заплакал, говоря об обвиняющей его девушке: «Я не бил ее и не бросал на пол. Я не жестокий человек. Не упомянул минет в первый раз, думая, что жена не простит меня»

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41 комментарий
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Гении заголовков... "Защита попросила оправдать футболиста" - а что еще просить защите следовало, посадить на более долгий срок? Ну а так конечно история поучительная, с его бабками мог хоть весь клуб купить и по билетам впускать только согласных. Но зачесались муравьи в штанах "нечаянно"... Сказочный...
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Не понимаю, почему подавляющее большинство тут пишет, что Алвес во всём виноват, он, конечно, не самый умный парень, но там по ссылке ниже есть его показания, где он описал обычную ситуацию в клубе, где девушки подошли танцевать к нему и его друзьям, и одна из них начала твёркать и тереться об него, такое можно в каждом клубе увидеть, особенно если она его узнала или просто поняла что ребята при деньгах. Потом они пошли в туалет, куда он её не тащил, где и был оральный секс, а может и не только. Под изнасилование всё вышеописанное никак не подпадает, просто, протрезвев на утро, бабёшка поняла, что тут можно стрясти бабла и больше не работать, а только по клубам ходить... Измена жене - это плохо, никто не спорит, но за это не сажают, да и чего греха таить, в большинстве случаев жёны артистов или спортсменов типа Алвеса знают на что подписываются, ожидать 100%-ной верности от таких мужчин довольно глупо.
+20
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+6
Урок для дебилов при деньгах. Чтобы меньше шлялись по ночным клубам и меньше общались с тамошними шлюхами.
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+3
Ответ Goodison
Какой дурак будет извиняться? Извинение предполагает признание вины, а в его случае он её отрицает.
Более того, в последней версии событий Алвес - жертва ☝️👏
+4
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Ответ hiper26
+ Сука не захочет, кобель не вскочет.
Ну если так, то может по пацанскому цитатнику будем жить, а не по законам государства?
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+2
Ответ Goodison
Не понимаю, почему подавляющее большинство тут пишет, что Алвес во всём виноват, он, конечно, не самый умный парень, но там по ссылке ниже есть его показания, где он описал обычную ситуацию в клубе, где девушки подошли танцевать к нему и его друзьям, и одна из них начала твёркать и тереться об него, такое можно в каждом клубе увидеть, особенно если она его узнала или просто поняла что ребята при деньгах. Потом они пошли в туалет, куда он её не тащил, где и был оральный секс, а может и не только. Под изнасилование всё вышеописанное никак не подпадает, просто, протрезвев на утро, бабёшка поняла, что тут можно стрясти бабла и больше не работать, а только по клубам ходить... Измена жене - это плохо, никто не спорит, но за это не сажают, да и чего греха таить, в большинстве случаев жёны артистов или спортсменов типа Алвеса знают на что подписываются, ожидать 100%-ной верности от таких мужчин довольно глупо.
Да вроде всё так...только от бабла она отказалась...вот с### да?
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Не оценивая ситуацию с моральной точки зрения, также как и не давая оценки самому уголовному делу (виноват, не виноват, доказали, не доказали), позиция сто процентов недешевых адвокатов и их поведение это что-то с чем-то. Добровинский курит в сторонке.
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Он просто хотел взять ещё один трофей в Copa de Toiletе. Но соперник отбил атаку и пошел в нападение
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Пусть в Яндекс.Музыка выбирает подборку «шансон»
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Ответ romashka93
Пусть в Яндекс.Музыка выбирает подборку «шансон»
такое даже насильники не заслуживают
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Ответ Goodison
Не понимаю, почему подавляющее большинство тут пишет, что Алвес во всём виноват, он, конечно, не самый умный парень, но там по ссылке ниже есть его показания, где он описал обычную ситуацию в клубе, где девушки подошли танцевать к нему и его друзьям, и одна из них начала твёркать и тереться об него, такое можно в каждом клубе увидеть, особенно если она его узнала или просто поняла что ребята при деньгах. Потом они пошли в туалет, куда он её не тащил, где и был оральный секс, а может и не только. Под изнасилование всё вышеописанное никак не подпадает, просто, протрезвев на утро, бабёшка поняла, что тут можно стрясти бабла и больше не работать, а только по клубам ходить... Измена жене - это плохо, никто не спорит, но за это не сажают, да и чего греха таить, в большинстве случаев жёны артистов или спортсменов типа Алвеса знают на что подписываются, ожидать 100%-ной верности от таких мужчин довольно глупо.
Мой юный друг, трясти бабло нужно до суда, пойми. После подачи заявления, процессом занимается суд.
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Ответ Птюч, Ёж.
даже не извинился перед потерпевшей стороной? последнее слово в котором раскаивание и извинения много иногда может сделать.
Какой дурак будет извиняться? Извинение предполагает признание вины, а в его случае он её отрицает.
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Ответ Закир Чупалаев
Почему спортсмен должен находиться ночном клубе и выпиват спиртные напитки , где разум
Что в этом плохого?
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Ответ Kit244098
Урок для дебилов при деньгах. Чтобы меньше шлялись по ночным клубам и меньше общались с тамошними шлюхами.
Уроки эти можно было извлечь и после Робиньо, а те, кто будут делать так, то и урок уже не поможет
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Ответ Закир Чупалаев
Почему спортсмен должен находиться ночном клубе и выпиват спиртные напитки , где разум
Решфорду вот пара готов помогла забить
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Ответ Дима Берин
Ну если так, то может по пацанскому цитатнику будем жить, а не по законам государства?
Законов в "гос-ве" и так нет, если ты ещё не понял.
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Ответ Goodison
Разума нет, я ж и написал, но то, что баба сама напрашивалась на перепихор из контекста очевидно. Любой желающий может пойти в ближайший клуб сегодня ночью и посмотреть, как такое работает. Просто многим комментаторам Спорта с трудом верится, что баба сама может к тебе подойти и начать танцы с сексуальным подтекстом.
С таким мировоззрением -
"..баба сама напрашивалась !.." твоя свобода под угрозой.

Как бы "баба сама не напрашивалась", но за ней право передумать и отказаться. Причин для отказа много. То же возникшее отвращения к тому, к кому "навязывалась".
Зря ты думаешь, как думаешь.
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Ответ Аврал
Да вроде всё так...только от бабла она отказалась...вот с### да?
Че вы заладили отказалась от бабла, она отказалась от 150т. Дураку понятно что Дани миллионер, и что если она выиграет суд, то обяжет Дани возместить моральный ущерб, и этот ущерб будет в миллионах, это в любом случае, поверь, суд обяжет, это проверенная практика
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Ответ e_kot
Мой юный друг, трясти бабло нужно до суда, пойми. После подачи заявления, процессом занимается суд.
Почему многие тут не далёкие такие, она отказалась от денег, деньги надо до суда требовать, так моральный ущерб, лечение, психологическая травма как никак, это все будет возмещать Дани, и сумма крупная будет, не 150т от которых она отказалась
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Ответ counsel
отказалась, налеясь получить больше как вариант. а может она реально жертва. гас же там не было ...
Жертва? Они в своих показаниях пишут, что они весь вечер их лапали за все, что можно, и потом она соглашается пойти с ним в туалет, захотела бабла девка срубить и славу получить, что тут не понятного
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Ответ Аврал
Да вроде всё так...только от бабла она отказалась...вот с### да?
отказалась, налеясь получить больше как вариант. а может она реально жертва. гас же там не было ...
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Ответ Закир Чупалаев
Почему спортсмен должен находиться ночном клубе и выпиват спиртные напитки , где разум
Ты прав. но это относится ко всем посетителям клубов
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Ответ Аврал
Да вроде всё так...только от бабла она отказалась...вот с### да?
да , при этом ей все равно дадут если Алвес будет виновным или она откажется?
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Ответ Птюч, Ёж.
даже не извинился перед потерпевшей стороной? последнее слово в котором раскаивание и извинения много иногда может сделать.
а он потом клип снимет,вместо извинений, когда отпустят
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Ответ Goodison
Какой дурак будет извиняться? Извинение предполагает признание вины, а в его случае он её отрицает.
дурак не умеет извиняться или думает что можно сказать просто "прости". но ведь можно извиняться умно. перед судом где тебе грозит приличный срок последнее слово репетируют с адвокатом.
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Ответ Птюч, Ёж.
даже не извинился перед потерпевшей стороной? последнее слово в котором раскаивание и извинения много иногда может сделать.
ты тоже извиняешься перед всеми за то что не делал?
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Ответ Птюч, Ёж.
ну мы каждый раз собираемся такое меньше комментить, но в итоге получается ещё больше комментов)) просто все мы люди и любим сплетни, потому что это весело.)
Хах 🫠 , жиза 😁
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Ответ Кефтеме
Надо вообще такое меньше комментить , не игнорируют это люди , потом думают почему Спортс это постит...
ну мы каждый раз собираемся такое меньше комментить, но в итоге получается ещё больше комментов)) просто все мы люди и любим сплетни, потому что это весело.)
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Ответ Птюч, Ёж.
не закончились, впереди апелляция одной из сторон)
Надо вообще такое меньше комментить , не игнорируют это люди , потом думают почему Спортс это постит...
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Ответ Кефтеме
Наконец-то эти "футбольные" новости закончились)
не закончились, впереди апелляция одной из сторон)
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