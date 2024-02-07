РУСАДА уведомило Валиеву о положительном допинг-тесте 8 февраля 2022 года, после произвольной программы в команднике

Теги допинг РУСАДА CAS Олимпиада-2022 командные соревнования Камила Валиева Фигурное катание

РУСАДА уведомило Валиеву о положительном допинг-тесте 8 февраля 2022 года.

Об этом говорится в мотивировочной части решения по делу российской фигуристки. 

Информация о положительном допинг-тесте, которым впоследствии оказалась проба Камилы Валиевой, пришла 7 февраля 2022 года.

6 февраля 2022 года состоялась короткая программа командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, где Валиева принимала участие. Произвольная – 7-го.

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56 комментариев
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Т.е перед произвольной они знали, но не заменили? Когана немедленно в отставку
+42
-3
+39
И почему Камила катала ПП, если был известен уже результат?
+36
-2
+34
Ответ Howard Norfolk
Спортс в своем стиле, будет по кусочкам решение публиковать.
нет, что вы, мгновенно опубликуем 129-страничный документ на английском языке
+35
-3
+32
"Вы всё знали".........или всё же "не знали" ? Не понятно. Видимо тренеры информацию уже имели
+18
-2
+16
Ответ Адриана
И почему Камила катала ПП, если был известен уже результат?
Спросите у федерации и Когана зачем он это сделал
+19
-3
+16
Ответ Den3Lo
"Вы всё знали".........или всё же "не знали" ? Не понятно. Видимо тренеры информацию уже имели
"Вы всё знали". Что даже 5 квадов в пустой проге не сделают ОЧ.
+16
-7
+9
Ответ Адриана
И почему Камила катала ПП, если был известен уже результат?
Валиева вряд ли в систему АДАМС заходила на ОИ, а вот замену, если бы РУСАДА быстрее реагировала, могли бы успеть сделать.
+12
-3
+9
Ответ imaxim
Т.е перед произвольной они знали, но не заменили? Когана немедленно в отставку
Да знали ещё 7 числа и не заменили в произвольной
+11
-3
+8
Ответ Katerina Sunny
Валиева вряд ли в систему АДАМС заходила на ОИ, а вот замену, если бы РУСАДА быстрее реагировала, могли бы успеть сделать.
Валиева с мамой вместе и с федерацией и тренерами знаю что проба зависла каждые пару часов смотреть должны были
+10
-5
+5
Ответ imaxim
Меньше телевизор смотрите
Американский закон что дышло, куда повернётся туда и вышло.
+7
-3
+4
и что. датировка с указанием времени была у же в Пекине в решении КАС указана
+3
0
+3
там Лапид пишет,что РУСАДА заявило,что нет никакого деда🙈🧐
+7
-4
+3
Ответ Адриана
И почему Камила катала ПП, если был известен уже результат?
разница во времени... когда в Китае 7го вечер, в Москве ещё утро... на часовые пояса взгляните... в 6 часов утра по мск был прокат пп!!!....
+7
-4
+3
ВАДА хорошо с тестом подшаманила
+3
-1
+2
Ответ Elenavasilevna
Не раньше , не позже, как по нотам, вредительство какое то .
Ну так все и было просчитано...
+2
0
+2
Ответ Девушка Безимени
где-то писали, что перед кп знали
фейк
+3
-1
+2
Ответ Адриана
И почему Камила катала ПП, если был известен уже результат?
Тут не сказано, когда точно шведы скинули информацию РУСАДе 7го числа. Шведы не просто же так придержали результат четко до произволки. Все было сделано, чтобы наши не успели заменить участника.
+6
-4
+2
Не раньше , не позже, как по нотам, вредительство какое то .
+2
0
+2
уже переобулись? про 6 писали.
+2
0
+2
подтверждение того факта
что и русада была в деле спецоперации
по диффамации валиевой...
повторюсь: целились в ками, а попали в сборную россии
+2
0
+2
Спортс в своем стиле, будет по кусочкам решение публиковать.
+6
-4
+2
За то что не сделали замену кто то должен быть наказан и сильно
+5
-3
+2
Да про 6-е якобы в статье Таймс, это был ляп с переводом,который зачем-то постили
+3
-1
+2
Ответ Оксана Васильева
в тексте решения написано, что в системе АДАМС была информация уже 7 числа
Разница во времени в Китае и Европе вами учитывается?
+2
-1
+1
Ответ Katerina Sunny
Валиева вряд ли в систему АДАМС заходила на ОИ, а вот замену, если бы РУСАДА быстрее реагировала, могли бы успеть сделать.
Новость читайте - РУСАДА уведомило Валиеву 8 февраля. Какая замена, если командник уже прошёл и 8 уже началась мужская личка?
+6
-5
+1
Ответ Oleandra
Врать-то нехорошо, спортс.. или набрасывать.. семь раз отмерь - один отрежь.
Это выдержка из документа кас. Полный текст на английском по ссылке под этой новостью
+1
0
+1
Ничего нового. Вся суть Америки - грабители и воры! Только грабежом и могут промышлять. Касалось бы это природных ресурсов, либо чужих медалей.
+12
-11
+1
Ответ люблю тутберят
там Лапид пишет,что РУСАДА заявило,что нет никакого деда🙈🧐
Это ещё лучше
+3
-2
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лешили остальных ребят золота они бы его взяли если бы Трусова раза 3 упала или Щербакова просто покаталась на льду
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Они так поздравили. ужос.
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