РУСАДА уведомило Валиеву о положительном допинг-тесте 8 февраля 2022 года, после произвольной программы в команднике

РУСАДА уведомило Валиеву о положительном допинг-тесте 8 февраля 2022 года.

Об этом говорится в мотивировочной части решения по делу российской фигуристки.

Информация о положительном допинг-тесте, которым впоследствии оказалась проба , пришла 7 февраля 2022 года.

6 февраля 2022 года состоялась короткая программа командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, где Валиева принимала участие. Произвольная – 7-го.