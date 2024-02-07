РУСАДА уведомило Валиеву о положительном допинг-тесте 8 февраля 2022 года, после произвольной программы в команднике
РУСАДА уведомило Валиеву о положительном допинг-тесте 8 февраля 2022 года.
Об этом говорится в мотивировочной части решения по делу российской фигуристки.
Информация о положительном допинг-тесте, которым впоследствии оказалась проба Камилы Валиевой, пришла 7 февраля 2022 года.
6 февраля 2022 года состоялась короткая программа командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, где Валиева принимала участие. Произвольная – 7-го.
что и русада была в деле спецоперации
по диффамации валиевой...
повторюсь: целились в ками, а попали в сборную россии