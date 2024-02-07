Winline Зимний Кубок РПЛ. «Спартак» сыграет с «Ростовом». Угальде, Промес и Роналдо в старте
«Спартак» встретится с «Ростовом» в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ.
В турнире в Абу-Даби также принимают участие «Шабаб Аль-Ахли» и «Кайрат».
Абу-Даби, ОАЭ
Winline Зимний Кубок РПЛ
«Спартак»: Максименко, Зобнин, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Медина, Зиньковский, Угальде, Промес.
«Ростов»: Песьяков, Сако, Чернов, Вахания, Осипенко, Глебов, Байрамян, Уткин, Щетинин, Комличенко, Роналдо.
Положение команд: «Ростов» – 3 очка (1 игра), «Шабаб Аль-Ахли» – 3 (2), «Спартак» – 0 (0), «Кайрат» – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Обеим командам провести этот матч как этап подготовки к весенним матчам.
И самое главное всем без травм!