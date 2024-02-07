Winline Зимний Кубок РПЛ. «Спартак» сыграет с «Ростовом». Угальде, Промес и Роналдо в старте

«Спартак» встретится с «Ростовом» в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ.

В турнире в Абу-Даби также принимают участие «Шабаб Аль-Ахли» и «Кайрат».

Абу-Даби, ОАЭ

Winline Зимний Кубок РПЛ

« » – «Ростов» – 19:30

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Медина, Зиньковский, Угальде, Промес.

«Ростов»: Песьяков, Сако, Чернов, Вахания, Осипенко, Глебов, Байрамян, Уткин, Щетинин, Комличенко, Роналдо.

Положение команд: «Ростов» – 3 очка (1 игра), «Шабаб Аль-Ахли» – 3 (2), «Спартак» – 0 (0), « » – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.