Winline Зимний Кубок РПЛ. «Спартак» сыграет с «Ростовом». Угальде, Промес и Роналдо в старте

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия результаты Кубок РПЛ Футбол

«Спартак» встретится с «Ростовом» в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ.

В турнире в Абу-Даби также принимают участие «Шабаб Аль-Ахли» и «Кайрат».

Абу-Даби, ОАЭ

Winline Зимний Кубок РПЛ

«Спартак» – «Ростов» – 19:30

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Медина, Зиньковский, Угальде, Промес.

«Ростов»: Песьяков, Сако, Чернов, Вахания, Осипенко, Глебов, Байрамян, Уткин, Щетинин, Комличенко, Роналдо.

Положение команд: «Ростов» – 3 очка (1 игра), «Шабаб Аль-Ахли» – 3 (2), «Спартак» – 0 (0), «Кайрат» – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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70 комментариев
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Наконец то сыграет самая популярная команда страны.И соперник хороший.
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Результат не важен.
Обеим командам провести этот матч как этап подготовки к весенним матчам.
И самое главное всем без травм!
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Думаю, будет очень интересный матч.
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Ростову победы !!
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Надо семечек прикупить к матчу, растянутая футболка и треники с обвисшими коленками имеются ✊🐱
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Ответ TFP_Sports
0-0 и по домам
3-3 Так думаю. 😁
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Ответ Spartakus1984
Состав Спартака на матч:Максименко Зобнин Дуарте Бабич Хлусевич Пруцев Мартинс Медина Зиньковский Угальде Промес . Запасные:Селихов Свинов Джикия Чернов Бозов Маслов Рябчук Классон Денисов Лайкин Зори Мозес Умяров Игнатов. Из-за небольшого повреждения матч пропускает Соболев.(с)
На ночном стриме травмировался?)
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Ждём, надеемся и верим, соскучились, вперед Спартак.
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Вперёд, Спартак!!!
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Ответ Злой Руся
Что это вообще за трофей такой ?? Ценность какая у него ?? По какому принципу отбирались команды ?? Могу сравнить этот турнир по важности с медиалигой . ИМХО
Турнир как турнир. Первый раз что-ли слышишь о матчах в межсезонье?
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Ответ Честный контроль
Уже можно сказать "игра была равна..." Или подождать окончания матча.
Подожди,ЦСКА сегодня не играет
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Ответ МОН66
а валера как тренер за всю карьеру хоть что-то выиграл? может здесь повезёт...
Он выиграл путевку в большой футбол. Разве этого мало?
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Джикия в составе, его агент в воротах!
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Впервые с 1998 года, спустя 26 лет, Роналдо выйдет на одно поле со Спартаком . В последний раз футболист с таким именем на футболке оформил дубль в ворота КБ.
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А кто то знает что у нас с Таварещем. Как он там?.
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Ответ Spartakus1984
Состав Спартака на матч:Максименко Зобнин Дуарте Бабич Хлусевич Пруцев Мартинс Медина Зиньковский Угальде Промес . Запасные:Селихов Свинов Джикия Чернов Бозов Маслов Рябчук Классон Денисов Лайкин Зори Мозес Умяров Игнатов. Из-за небольшого повреждения матч пропускает Соболев.(с)
Интересно,. Джикия сегодня выйдет?
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Ответ Злой Руся
Что это вообще за трофей такой ?? Ценность какая у него ?? По какому принципу отбирались команды ?? Могу сравнить этот турнир по важности с медиалигой . ИМХО
Да сравнивай хоть с первенством водокачки! Команды просто готовятся к сезону, вот и все. И пофиг, как это называется.
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Ответ zanuda59
Тема раскрыта слабо. О диване ни слова не сказано😁
он подразумеваеца ✊🍿
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Ответ Din Korso
Надо семечек прикупить к матчу, растянутая футболка и треники с обвисшими коленками имеются ✊🐱
Тема раскрыта слабо. О диване ни слова не сказано😁
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а валера как тренер за всю карьеру хоть что-то выиграл? может здесь повезёт...
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Ответ Din Korso
Надо семечек прикупить к матчу, растянутая футболка и треники с обвисшими коленками имеются ✊🐱
Семечки вкусные?
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
Лишь бы не разочароваться...
Да уж дальше некуда разочаровываться)) всё пережила)
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Ответ Din Korso
Да уж дальше некуда разочаровываться)) всё пережила)
Сочувствую.
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Ответ Антимосковский
поспорил бы с обоими утверждениями: и Ростов пока что не самая популярная команда страны, и соперник у него не очень, даже на фоне Кайрата и Шабаба Аль-Ахли.
👍😄
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Ответ Чебурашка от Гены
Интересно,. Джикия сегодня выйдет?
Сегодня не знаю но на турнире этом Абаскаль даст всем сыграть
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Ответ Spartakus1984
Сегодня не знаю но на турнире этом Абаскаль даст всем сыграть
Хотелось бы сегодня на Георгия посмотреть.
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Ответ Вячеслав Припузов
Спартаку только победы в этом матче и в кубке! Гол Угальде ждём, а лучше сразу хет-трик...
Да ждите на здоровье , кто ж против. Месяц, два, три.
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Ответ hh88_88
Да, неплохо, что со Спартаком играем.
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Ответ Spartakus1984
Наконец то сыграет самая популярная команда страны.И соперник хороший.
Да, неплохо, что со Спартаком играем.
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Ответ Spartakus1984
Так это я тебе твоим же языком ответил))
Ты обознался. Не знаю я твоего языка.
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