НХЛ. «Рейнджерс» примут «Тампу», «Торонто» сыграет с «Далласом», «Чикаго» – с «Миннесотой»
«Рейнджерс» примут «Тампу» в игре регулярного чемпионата НХЛ.
«Торонто» сыграет с «Далласом», «Чикаго» – с «Миннесотой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 февраля, 03.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 8 февраля, 03.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 8 февраля, 05.30, «United Center (hoc)»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Панаре набрать очки!
Удачи Никите.
кучерову 1 + 1