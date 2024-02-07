НХЛ. «Рейнджерс» примут «Тампу», «Торонто» сыграет с «Далласом», «Чикаго» – с «Миннесотой»

Теги результаты матчей Рейнджерс Торонто Тампа-Бэй Чикаго Миннесота Даллас НХЛ Хоккей

«Рейнджерс» примут «Тампу» в игре регулярного чемпионата НХЛ.

«Торонто» сыграет с «Далласом», «Чикаго» – с «Миннесотой».

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Рейнджерс – Тампа-Бэй
Дата проведения
8 февраля, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Торонто – Даллас
Дата проведения
8 февраля, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Миннесота
Дата проведения
8 февраля, 05.30, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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15 комментариев
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Рейнджерам победы!
Панаре набрать очки!
+6
-3
+3
Звёздам победы но будет тяжело
+2
0
+2
Если Кучерову дадут набрать 2 очка, считай повезло. Соперник тот еще.
Удачи Никите.
+4
-3
+1
Матчей немного, но хорошие! Копов с молниями обязательно посмотрю, и соту конечно! Бедард ещё не вернулся? Когда планируется?
+2
-1
+1
Рейнджэрс - Тампа. Отличная вывеска. Ставлю будильник
+1
0
+1
За Тампу!
+1
0
+1
Календарь конечно интересный. Торонто после МВЗ ещё две игры дома... болельщики разорятся за эту неделю!
0
0
0
МакБиг промолчал, слово за Никитосом «Олл Страр»))
+3
-3
0
тампа - нир 10-10, Шести и Большой Кот в запасе
0
0
0
удачи тампе.
кучерову 1 + 1
0
0
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Ответ Кино Музыка
Если Кучерову дадут набрать 2 очка, считай повезло. Соперник тот еще. Удачи Никите.
С другой стороны, Никита может и не спрашивать разрешения на набор очков у рейнджеров.
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Ответ Суворов Антон
Нужно внимательно наблюдать за конкурентами.. Филадельфия, Питтсбург, Тампа, Торонто, Детройт.. Кто из них дрогнет первым.. Сегодня Тампу протестирует Рейнджерс.. А уже на следующий день на UBS_Arena их встретит мотивиронный Айлендерс..! Тяжкий выезд у Тампы намечается.. Очень тяжкий!
Носки купил? https://www.youtube.com/watch?v=LQVYFLvHcvQ
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