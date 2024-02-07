Максименко выскочил за пределы штрафной и потерял мяч в борьбе с Ваханией. Чернов забил в пустые ворота «Спартака»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Евгений Чернов Александр Максименко Илья Вахания Кубок РПЛ Футбол

Александр Максименко совершил результативную ошибку в матче «Спартака».

Красно-белые играют с «Ростовом» в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ (0:2, перерыв). 

В первом тайме голкипер москвичей Максименко допустил результативную ошибку: он вышел за пределы штрафной площади, после чего потерял мяч в борьбе с Ильей Ваханией.

Защитник «Ростова» отдал пас Евгению Чернову, который забил гол в пустые ворота ударом из-за пределов штрафной. 

47 комментариев
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Макси гений. Подарил два гола Ростову за 2 минуты.
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Ответ rus1973
да,со времен Плетикосы в Спартаке нет хорошего вратаря,к сожаленю(...
Дикань?
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Не зря вратаря ищут ) Не Ломаева только, этот такой же
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Как же опасны эти выходы в атаку через пас и пасы вратарю назад ради сохранения мача. Надоел этот испанский перепас ради паса, что у Валеры, что у Абаскаля
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Можно сколько угодно возиться с Максименко, но он не вратарь уровня команды которая будет бороться за медали. Да в принципе и команде которая борется за выживание такой воротник не нужен.
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Ответ iwan0wav3ro
Как же опасны эти выходы в атаку через пас и пасы вратарю назад ради сохранения мача. Надоел этот испанский перепас ради паса, что у Валеры, что у Абаскаля
А самое интересное. Нет в этом никакого смысла. Это модный стиль игры. Не более. И самое интересное, что на этом уровне нет никакого смысла так играть. Но понты дороже денег.
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Джикия со скамейки сливает тренера короче)
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Мдааа, а вратаря то и вправду нужно нового искать!
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Ответ Александр Сырчин
Макси гений. Подарил два гола Ростову за 2 минуты.
да вообще он первая скрипка.чтобы сделать пас-минимум секунд 20,ну,а его выползы-это гениально
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да,со времен Плетикосы в Спартаке нет хорошего вратаря,к сожаленю(...
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вратарский цирк
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Матч выиграл Максименко!!! Теперь понятно, зачем Спартак воротчика ищет!!!
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Ответ Amalfitano
А самое интересное. Нет в этом никакого смысла. Это модный стиль игры. Не более. И самое интересное, что на этом уровне нет никакого смысла так играть. Но понты дороже денег.
Нуу, не согласен совершенно, это не мода , это один из вариантов выхода из оборону в атаку, за счёт низкой мелкой перепасовки, вытягиваются 3-4 атакующих игрока соперника, которые освобождают насыщенную обычно среднюю зону, и через эти зоны можно обрезать пол команды и выйти опасно создав численное и качественное преимущество в атаку.
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Можно готовиться к следующему сезону.... В матче с зенитом этот чемпионат и закончится....как было, так и осталось....если не хуже
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вот и третий получили.... понятно на это не стоит сейчас обращать внимание и это ничего не значит и в чемпионате может быть всё по другому.... но блин опасение есть, позже всех вышли из отпуска, понятно наверно под нагрузками скажут.... но я видел видео со сборов, какие нафиг нагрузки???? в волейбол играть дурачиться???? короче опять непонятно что будет. но радует только то что не заставляют обольщаться, и если так и продолжится то хоть не будем витать в облаках что всех разорвали на сборах и сейчас попрëм.....
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А помните, как фаны Спартака с пеной у рта доказывали что их пирожок лучше Сафонова и более достоин на роль сменщика Акинфеева в сборной... Теперь уже и сменщику самого Сафонова в Краснодаре Агкацеву были бы рады чтоб подобного от своего Макси не смотреть.
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2 гола на совести Макси, но не стоит расстраиваться. Главное увидеть проблему!))
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Впрочем, ничего нового
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Тут недавно новость была где Спартак якобы хотел купить Помазуна. И там кто то писал что Максименко набрал форму и хорошо играет и на подходе еще Селихов. Вот где эти люди сейчас?
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Вижу старый добрый Спартак
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Ответ Oleg Tsirushkin
Дикань?
Андрюха и сейчас бы смотрелся не хуже нынешних....
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Ответ rus1973
да,со времен Плетикосы в Спартаке нет хорошего вратаря,к сожаленю(...
Стёпа обладатель Кубка России в составе Ростова кстати)
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Пять минут смотрю матч, Спартак со своей половины поля не то, что не вышел, мяч не перелетел даже🤦
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Какое же Максименко дерево
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Мелеха походу на баночку присядет
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Ответ Николай Бабулькин
Не зря вратаря ищут ) Не Ломаева только, этот такой же
Берите Ломаева, вдруг у вас преобразится? ))
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Ответ aleksei08
Позорище продолжается.
Главное впереди.
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Размять ноги вышел. ;)
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Держать 😁😁😁
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Ответ Spartanec-Kaliningrad
А защитника со времён Видича?
Со времен Кауфриза
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