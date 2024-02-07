Максименко выскочил за пределы штрафной и потерял мяч в борьбе с Ваханией. Чернов забил в пустые ворота «Спартака»
Александр Максименко совершил результативную ошибку в матче «Спартака».
Красно-белые играют с «Ростовом» в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ (0:2, перерыв).
В первом тайме голкипер москвичей Максименко допустил результативную ошибку: он вышел за пределы штрафной площади, после чего потерял мяч в борьбе с Ильей Ваханией.
Защитник «Ростова» отдал пас Евгению Чернову, который забил гол в пустые ворота ударом из-за пределов штрафной.