Максименко выскочил за пределы штрафной и потерял мяч в борьбе с Ваханией. Чернов забил в пустые ворота «Спартака»

Александр Максименко совершил результативную ошибку в матче «Спартака».

Красно-белые играют с « » в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ (0:2, перерыв).

В первом тайме голкипер москвичей допустил результативную ошибку: он вышел за пределы штрафной площади, после чего потерял мяч в борьбе с Ильей Ваханией.

Защитник «Ростова» отдал пас Евгению Чернову, который забил гол в пустые ворота ударом из-за пределов штрафной.