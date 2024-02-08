НБА. «Клипперс» примут «Новый Орлеан», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Филадельфией» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.
Лидеры Запада «Клипперс» примут «Новый Орлеан», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Филадельфией».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 8 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 8 февраля, 03.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 8 февраля, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 8 февраля, 03.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 8 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 8 февраля, 06.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
По факту Клипперс уже четвертые в списке фаворитов на титул (до трейда были девятые).
Ну и Харден - второй лучший игрок команды, показывающий лучший % трешек в карьере.
Надеюсь дальше - больше.
Пол Джордж да, пока в размеренном темпе, может травма какая мешает.
Харден тоже далеко не всегда закидывает трехами и набирает из под кольца как в лучшие годы, но он стабильно играет ключевую роль как плеймейкер, облегчающий набор очков для остальных. С ним на площадке у Клипперс обычно нет проблем, когда он сидит Клипперс далеко не всегда имеют положительный +/-.