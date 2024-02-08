НБА. «Клипперс» примут «Новый Орлеан», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Филадельфией» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

Лидеры Запада «Клипперс» примут «Новый Орлеан», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Филадельфией».

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Кливленд
Дата проведения
8 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Шарлотт – Торонто
Дата проведения
8 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Филадельфия – Голден Стэйт
Дата проведения
8 февраля, 03.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Бостон – Атланта
Дата проведения
8 февраля, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Майами – Сан-Антонио
Дата проведения
8 февраля, 03.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Сакраменто – Детройт
Дата проведения
8 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

Клипперс – Новый Орлеан
Дата проведения
8 февраля, 06.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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12 комментариев
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Оказывается после вчерашних поражений оклы и миньки Клипперс в ранге лидера западной конференции сегодня матч проводить будут))) когда такое было, кто вспомнит
+6
0
+6
Забавно сейчас вспоминать тираду комментатора Далласа типа Борода - проблема))

По факту Клипперс уже четвертые в списке фаворитов на титул (до трейда были девятые).
Ну и Харден - второй лучший игрок команды, показывающий лучший % трешек в карьере.

Надеюсь дальше - больше.
+7
-1
+6
Клипперс победы и закрепляться на первой строчке.
+4
0
+4
Ответ Sasha Kurtin
Оказывается после вчерашних поражений оклы и миньки Клипперс в ранге лидера западной конференции сегодня матч проводить будут))) когда такое было, кто вспомнит
Когда Пол Деандре и Грифин были.
+3
0
+3
Ответ Sasha Kurtin
Оказывается после вчерашних поражений оклы и миньки Клипперс в ранге лидера западной конференции сегодня матч проводить будут))) когда такое было, кто вспомнит
Если Кавай и Джордж играют в хорошей форме, то Клипперс по умолчанию главные фавориты Запада, кучу лет уже. Собственно Паруса и начали чемп отлично, свалились только после трейда Бороды, но вернули позиции. Герой по прежнему только Кавай.
+5
-3
+2
Ответ Evgeniy 72
Если Кавай и Джордж играют в хорошей форме, то Клипперс по умолчанию главные фавориты Запада, кучу лет уже. Собственно Паруса и начали чемп отлично, свалились только после трейда Бороды, но вернули позиции. Герой по прежнему только Кавай.
Не скажи, Харден последние матчи тоже очень мощно проводит.
Пол Джордж да, пока в размеренном темпе, может травма какая мешает.
+1
0
+1
Ответ Лиллард унижатель!
Если второй, то почему на МВЗ Кавай и Джордж, а не он? А по кол-ву набранных очков у него какой сезон в карьере? В ЛАК он стал элитным ролевиком.
Хз, прямо сейчас мне кажется, что Харден второй по важности игрок Клипперс. Может это из-за того, что Джордж давно мощных игр не выдавал, в начале сезона у него такие игры регулярнее случались. Может быть некоторый спад связан с травмой, а может и нет, Джордж не отличается стабильностью. Хотя конечно это не значит, что ЛАК легко могут его заменить. Он и для защиты важен и как скорер и шутер. Коффи хорошо попадает, но не на таком объеме бросков.
Харден тоже далеко не всегда закидывает трехами и набирает из под кольца как в лучшие годы, но он стабильно играет ключевую роль как плеймейкер, облегчающий набор очков для остальных. С ним на площадке у Клипперс обычно нет проблем, когда он сидит Клипперс далеко не всегда имеют положительный +/-.
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