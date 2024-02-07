Миранчук признан лучшим игроком «Аталанты» в январе по версии болельщиков. У него 2+2 в 5 матчах месяца

Алексей Миранчук признан лучшим игроком «Аталанты» в январе.

Российский полузащитник занял первое место в голосовании болельщиков за лучшего игрока прошедшего месяца.

2-е место занял Шарль де , 3-м стал .

В январе выходил на поле в 5 матчах в составе «Аталанты», 4 из которых начал в стартовом составе. В этих играх полузащитник отметился 2 голами и 2 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.