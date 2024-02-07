Миранчук признан лучшим игроком «Аталанты» в январе по версии болельщиков. У него 2+2 в 5 матчах месяца

Теги Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия рейтинги Алексей Миранчук Тен Копмейнерс Шарль де Кетеларе Футбол

Алексей Миранчук признан лучшим игроком «Аталанты» в январе.

Российский полузащитник занял первое место в голосовании болельщиков за лучшего игрока прошедшего месяца.

2-е место занял Шарль де Кетеларе, 3-м стал Тен Копмейнерс.

В январе Миранчук выходил на поле в 5 матчах в составе «Аталанты», 4 из которых начал в стартовом составе. В этих играх полузащитник отметился 2 голами и 2 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.

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37 комментариев
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Красавчик! Абсолютно заслуженно! ✊✊🥳
+97
-1
+96
Так держать, Алексей! 💪
+60
-3
+57
да хоть бы получалось у пацана ))
+51
-1
+50
Гасперини такой - ок, следующий матч на лавке👌😁
+39
-2
+37
Молодец Алекс,а теперь дуй на банку(с)Гасперини
+14
-1
+13
Ответ Mega• Battman
какой пацан, это уже мужик. давно пора
по закону до 35 лет молодежный возраст))
+11
-2
+9
Даааа! 💪💪💪💪💪Я так обрадовался, как будто это меня назвали лучшим игроком а не Леху!😂 Главное чтобы на этом не остановился а наоборот, только наращивал обороты!
+8
0
+8
как по мне лучший был Де Кетеларе. хотя я и болельщик Локо и в частности Лёхи. но объективно Шарль тащит Аталанту
+10
-3
+7
Весьма престижно, с учетом того, какой уровень показывает сейчас Кетеларе.
+6
0
+6
Ответ grinch
да хоть бы получалось у пацана ))
какой пацан, это уже мужик. давно пора
+8
-2
+6
русские долго запрягают, но быстро едут ;) Не сбавлять оборотов, Леха!
+5
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Мне очень понравился Миранчук в игре с Лацио. Насколько точными были у него навесы и как они хорошо сыгрались с де Кетеларе.
Вернутся Лукман и Копмейнерс, конкуренция за основу станет жёстче, но в нынешней форме Миранчук точно заслуживает игрового времени
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Месси за такую стату уже бы ЗМ дали вне очереди
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Как я рад за него. Главное стараться дальше.
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Лёхе таки воздалось. Пусть этот сезон будет таки нормальным, а не баночным.
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И сразу у меня хорошее настроение за Миранчука. 👍
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Ответ An Kr
по закону до 35 лет молодежный возраст))
блин Я старый
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Ответ Александр Лазарев
как по мне лучший был Де Кетеларе. хотя я и болельщик Локо и в частности Лёхи. но объективно Шарль тащит Аталанту
Они оба хороши, просто в футболе всегда кажется, что забивака делает для команды больше
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Ответ Александр Русанов
Они оба хороши, просто в футболе всегда кажется, что забивака делает для команды больше
в данной ситуации Шарль реально больше для команды сделал. Леха тоже выступает очень круто, но он не лучший. Просто сейчас он в старте. сейчас опять дед посадит на лавку. хоть и не заслужено
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Ответ Александр Лазарев
как по мне лучший был Де Кетеларе. хотя я и болельщик Локо и в частности Лёхи. но объективно Шарль тащит Аталанту
Просто бельгиец весь сезон является лучшим, не голосовать же каждый месяц за него)
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Молодчина Алексей, похвально.
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Реально красавец! Браво 👏
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молодец!
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Прорвало.
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Непризнаный гений итальянского футбола
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И какой смысл его было на лавке мариновать!?
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Let him cook
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Губит талант среди днищ вместо того, чтобы играть в сильнейшей лиге мира - РПЛ.
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Леха порвал Сериал, красава.
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То что казалось ещё несколько месяцев назад смешно, стало абсолютно правдой. Леха действительно стал сильнее, смотрел последний матч с Лацио, он очень понравился, хотя результативными действиями не отметился, но видно, что его уровень точно соответствует играм в серии А. Надеюсь, это не всплеск, он почувствовал уверенность и дальше будет добавлять.
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