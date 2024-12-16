Экс-защитник «Пари НН» Тихий отказал «Гоа»: «Удивило, что индийский клуб предложил условия выше, чем во второй восьмерке РПЛ. Но незнакомый чемпионат, экзотическая страна, маленький ребёнок – не рискнул»
Дмитрий Тихий рассказал, почему отказался переходить в индийский «Гоа».
32-летний защитник находится в статусе свободного агента после ухода из «Пари НН».
«Был удивлен, что индийский клуб предложил условия, которые повыше, чем в командах второй восьмерки РПЛ. Но незнакомый чемпионат, экзотическая страна, семья, маленький ребёнок – не рискнул. Есть, кстати, еще один зарубежный вариант.
Предложения в России? Врать не буду, с конкретикой никто не выходил», – сказал Тихий.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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