Экс-защитник «Пари НН» Тихий отказал «Гоа»: «Удивило, что индийский клуб предложил условия выше, чем во второй восьмерке РПЛ. Но незнакомый чемпионат, экзотическая страна, маленький ребёнок – не рискнул» 

Дмитрий Тихий рассказал, почему отказался переходить в индийский «Гоа».

32-летний защитник находится в статусе свободного агента после ухода из «Пари НН ».

«Был удивлен, что индийский клуб предложил условия, которые повыше, чем в командах второй восьмерки РПЛ . Но незнакомый чемпионат, экзотическая страна, семья, маленький ребёнок – не рискнул. Есть, кстати, еще один зарубежный вариант.

Предложения в России? Врать не буду, с конкретикой никто не выходил», – сказал Тихий .