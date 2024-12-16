Мбаппе работает с личным остеопатом и физиотерапевтом. Форвард «Реала» хочет сыграть в финале Межконтинентального кубка

Килиан Мбаппе хочет сыграть в финале Межконтинентального кубка.

Нападающий «Реала » ранее пропустил матч Ла Лиги против «Райо Вальекано» (3:3) из-за повреждения бедра, полученного в игре Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:2).

По информации Relevo, французский футболист работает с личным остеопатом и физиотерапевтом, поскольку он намерен сыграть против «Пачуки» в финальном матче Межконтинентального кубка, который пройдет 18 декабря. Килиан отправится вместе с командой в Катар.

В этом сезоне Килиан Мбаппе забил 9 голов в 15 матчах Ла Лиги.