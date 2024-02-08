Сергачева унесли на носилках из-за травмы ноги в матче с «Рейнджерс». Ранее он пропустил 1,5 месяца
Михаила Сергачева унесли на носилках из-за травмы ноги в матче с «Рейнджерс» (1:3).
Во втором периоде защитник «Тампы» применил силовой прием против Алексиса Лафреньера и подвернул левый голеностоп.
Это была первая игра россиянина после восстановления от повреждения ноги, из-за которого он пропустил примерно 1,5 месяца.
В 34 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету Сергачева 19 (2+17) очков.
А кстати, у вас есть список, кому можно давать интервью, а кому нельзя? И по каким причинам плохо давать интервью Собчак?)