Сергачева унесли на носилках из-за травмы ноги в матче с «Рейнджерс». Ранее он пропустил 1,5 месяца

Теги травмы Рейнджерс Тампа-Бэй НХЛ Михаил Сергачев Хоккей

Михаила Сергачева унесли на носилках из-за травмы ноги в матче с «Рейнджерс» (1:3).

Во втором периоде защитник «Тампы» применил силовой прием против Алексиса Лафреньера и подвернул левый голеностоп.

Это была первая игра россиянина после восстановления от повреждения ноги, из-за которого он пропустил примерно 1,5 месяца.

В 34 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету Сергачева 19 (2+17) очков. 

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ужасная непруха. Михаилу скорейшего выздоровления и возвращения на лёд!
+34
0
+34
Казалось бы обычный игровой момент, а вон как вышло! Мишане здоровья и скорейшего возвращения на лёд!
+27
-1
+26
На кресты похоже. Сезон закончен.
+6
0
+6
что такое не везет...и как с этим бороться
+4
0
+4
Похоже выбыл до конца сезона...
+3
0
+3
Ответ ABarca
Как бы не завершил. Травма на пустом месте. Лафренье вообще не виноват. Не понятно, как он на пустом месте так подвернул ногу... Все-таки, профессионал. Очень жаль. Удар по карьере.
Да проф не проф иногда травмы бывают на ровном месте , помню Хенрик Ларсон игрок сборной Швеции по футболу просто бежал никто его не атаковал и на ровном месте ногу сломал упал
+3
0
+3
Ответ Ильгиз Шакиров
Комментарий скрыт
Точно. А я то думал, что случилось…
А кстати, у вас есть список, кому можно давать интервью, а кому нельзя? И по каким причинам плохо давать интервью Собчак?)
+3
0
+3
Ответ Olga Litvinchuk
Мениск.... Ужасно. Скорее всего до следующего сезона выбыл.
Как бы не завершил. Травма на пустом месте. Лафренье вообще не виноват. Не понятно, как он на пустом месте так подвернул ногу... Все-таки, профессионал. Очень жаль. Удар по карьере.
+3
-1
+2
Ответ artem 123
На кресты похоже. Сезон закончен.
Вроде нога сложилась,там и голеностоп и берцовая может быть..сезон точно все.
+1
0
+1
Выглядит ужасно
0
0
0
Ответ ABarca
Как бы не завершил. Травма на пустом месте. Лафренье вообще не виноват. Не понятно, как он на пустом месте так подвернул ногу... Все-таки, профессионал. Очень жаль. Удар по карьере.
"Как бы не завершил".. 🤦🏻‍♂️
0
0
0
Ответ Olga Litvinchuk
Мениск.... Ужасно. Скорее всего до следующего сезона выбыл.
Так если мениск то это мелочь, вот если кресты вот это плохо
0
0
0
Ответ Гекдениз Кардениз
Да проф не проф иногда травмы бывают на ровном месте , помню Хенрик Ларсон игрок сборной Швеции по футболу просто бежал никто его не атаковал и на ровном месте ногу сломал упал
Потом он уже толком не восстановился. Значит теряют контроль.
0
0
0
Смотреть больно. Здоровья.
0
0
0
А нет более точной информации, какую травму получил? по видео можно говорить,что сломал голеностоп или сильно вывихнул или мениск.
0
0
0
Походу в лтир до конца сезона. Беда бедовая.
0
0
0
Перелом лодыхи, на оперировать!
0
0
0
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий