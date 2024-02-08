Сергачева унесли на носилках из-за травмы ноги в матче с «Рейнджерс». Ранее он пропустил 1,5 месяца

Михаила Сергачева унесли на носилках из-за травмы ноги в матче с «Рейнджерс» (1:3).

Во втором периоде защитник « » применил силовой прием против Алексиса Лафреньера и подвернул левый голеностоп.

Это была первая игра россиянина после восстановления от повреждения ноги, из-за которого он пропустил примерно 1,5 месяца.

В 34 матчах текущего чемпионата на счету 19 (2+17) очков.