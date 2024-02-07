Алвес заплакал, говоря об обвиняющей его девушке: «Я не бил ее и не бросал на пол. Я не жестокий человек. Не упомянул минет в первый раз, думая, что жена не простит меня»

Дани Алвес заявил, что не бил обвиняющую его девушку.

С января 2023 года находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022-го. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требует для футболиста 9 лет лишения свободы.

Судебное разбирательство по этому делу проходит с 5 по 7 февраля.

«Я не бил ее и не бросал на пол. Я не жестокий человек.

Она не говорила мне, что не хочет заниматься сексом. Она ни разу не сказала мне, что не хочет этого», – заявил бразилец в суде, заплакав.

«Я слишком много выпил. Я больше не видел заявительницу и ее подруг.

К тому моменту, когда мы уходили с дискотеки, я выпил слишком много. Моя жена спала в постели. Это то же самое, что я утверждал во втором случае. В первом случае я не упомянул минет, потому что думал, что моя жена не сможет меня простить», – добавил Алвес.

Алвес в суде заявил, что секс с обвиняющей его девушкой был по обоюдному согласию: «Мне не нужно было настаивать. Она встала на колени и начала делать мне минет»

Судмедэксперты в деле Алвеса не выявили источник травм на коленях истицы. Повреждений влагалища не нашли: «Нельзя сказать по их наличию или отсутствию, был половой акт по согласию или нет»