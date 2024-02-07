Алвес заплакал, говоря об обвиняющей его девушке: «Я не бил ее и не бросал на пол. Я не жестокий человек. Не упомянул минет в первый раз, думая, что жена не простит меня»

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия контент Футбол

Дани Алвес заявил, что не бил обвиняющую его девушку.

С января 2023 года Дани Алвес находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022-го. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требует для футболиста 9 лет лишения свободы.

Судебное разбирательство по этому делу проходит с 5 по 7 февраля.

«Я не бил ее и не бросал на пол. Я не жестокий человек.

Она не говорила мне, что не хочет заниматься сексом. Она ни разу не сказала мне, что не хочет этого», – заявил бразилец в суде, заплакав. 

«Я слишком много выпил. Я больше не видел заявительницу и ее подруг.

К тому моменту, когда мы уходили с дискотеки, я выпил слишком много. Моя жена спала в постели. Это то же самое, что я утверждал во втором случае. В первом случае я не упомянул минет, потому что думал, что моя жена не сможет меня простить», – добавил Алвес. 

Алвес в суде заявил, что секс с обвиняющей его девушкой был по обоюдному согласию: «Мне не нужно было настаивать. Она встала на колени и начала делать мне минет»

Судмедэксперты в деле Алвеса не выявили источник травм на коленях истицы. Повреждений влагалища не нашли: «Нельзя сказать по их наличию или отсутствию, был половой акт по согласию или нет»

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82 комментария
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«Я не плохой человек, мне просто не повезло»
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Раньше же реально такие статьи в СПИД-Инфо печатали. Кстати газету в 2021 закрыли, Sports эстафету подхватил
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Она не говорила мне, что не хочет заниматься сексом. Она ни разу не сказала мне, что не хочет этого», – заявил бразилец в суде, заплакав.
Как она могла говорить, если рот был занят
+35
-2
+33
А может не надо было искать в клубе молодую телочку, чтобы изменить жене? Да не, бред какой-то
+34
-8
+26
Ответ Николай Бойко
А может не надо было искать в клубе молодую телочку, чтобы изменить жене? Да не, бред какой-то
за измену жене все же не сажают в тюрьму.
+31
-6
+25
Ответ QWertY
«Я не плохой человек, мне просто не повезло»
зашел не в ту дверь
+25
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+24
Алвес в этот день с утра что то подозревал. Утром встал думал сегодня точно изнасилование будет. Пошел в клуб спрятаться в туалет мужской. Он поехал в клуб, для храбрости выпил бутылку виски, такое известие внутреннее. Он спрятался в кабинке что б вообще ни с кем не встречаться. И тут эта посетительница клуба целенаправленно в мужской туалет зашла. Видит Алвес прячется в кабинке. Она к нему, он говорит что ты от меня хочешь. Она на себе платье порвала, насильно усадила Алвеса на унитаз, пощечин себе надавала...
+18
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+14
Ответ Dexter Morgan
Секс только был. Ну и всё. По обоюдному согласию. Феминизм зло.
Алвес в начале сказал что и секса не было. Потом - что только минет. 🤷‍♂️
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+7
Ответ Николай Бойко
А может не надо было искать в клубе молодую телочку, чтобы изменить жене? Да не, бред какой-то
Измена жене, как бы это ни было плохо, совсем не то же самое, что изнасилование. Я не пытаюсь выгородить Алвеса. Но у меня есть сомнения в правдивости слов этой девушки. Однако это только мои сомнения. И я не суд... Я лишь надеюсь, что суд не ошибется и примет правильное решение. При этом, если честно, я НЕ ЗНАЮ, какое решение в этом конкретном случае правильное (слишком уж много противоречий). В отличие от многих комментаторов спортса, которые заранее всё для себя уже решили и абсолютно уверены в своей правоте.
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Клоака а не клуб. Солидные люди на полу в сортире совокупляются! Поучитесь у нас- комната отдыха, шампанское, джакузи и тд- все для отдыха обеспеченных людей. Все таки дно эта их Европа
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Вошёл не в ту дверь - сказал и заплакал.
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превосходного провокатора и симулянта спровоцировали и развели на срок, как он это делал на поле
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ну так жена и не простила. а теперь еще и нары светят. какой же он дурак!
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Алвес: «Я зашел не в ту дверь и не успел выйти»
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Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
У него жена дети, пусть не сует куда попало и не будет таких проблем
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Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
Дани, перелогинься, мы тебя узнали..)
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Ответ CM1
"Бывает. Я вот один раз надрался, проснулся в милиции, ничего не помню. Ну думаю...")))
Да погоди ты! Как в Москву приехали, помнишь?
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Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
А у жены такие физиологические потребности могут быть?
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Ответ TaR
Не переживайте - Алвес сказал что вообще ничего не было. Ему верим, женщине нет.
Сказал как минимум с шестой попытки... Да, ещё при задержании при даче показаний он существенно занизил сумму, получаемую по последнему месту работы - тоже боялся расстроить жену❓🤔
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По ходу придется и заплатить и сесть
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Ответ hannibal ante portas
Она не говорила мне, что не хочет заниматься сексом. Она ни разу не сказала мне, что не хочет этого», – заявил бразилец в суде, заплакав. Как она могла говорить, если рот был занят
:-)
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Ответ TaR
Спортс, раз уж постишь все новости об этом деле тут - напишите что там в Испании пишут на эту тему, какое мнение? А то мы все тут обспорились. Ну и ждем слова потерпевшей. Для полноты картины. Словам Алекса доверия нет, но не факт что и насилие было
Проблема в том что бразилец попросту заврался.
Постоянные изменения показаний,версии...
С такими деньгами и такой дурак.
Где работа защиты? Где профессиональная помощь "страдальцу"?
Влагалищу пострадавшей будет больше веры,нежели пенису бразильца.
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Ответ Птюч, Ёж.
Алвес в этот день с утра что то подозревал. Утром встал думал сегодня точно изнасилование будет. Пошел в клуб спрятаться в туалет мужской. Он поехал в клуб, для храбрости выпил бутылку виски, такое известие внутреннее. Он спрятался в кабинке что б вообще ни с кем не встречаться. И тут эта посетительница клуба целенаправленно в мужской туалет зашла. Видит Алвес прячется в кабинке. Она к нему, он говорит что ты от меня хочешь. Она на себе платье порвала, насильно усадила Алвеса на унитаз, пощечин себе надавала...
эта жительница целенаправленно через туалет шла
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Ответ TaR
Алвес в начале сказал что и секса не было. Потом - что только минет. 🤷‍♂️
Сразу перед глазами Дмитрий Соколов из «Уральских пельменей» с его крылатой фразой: "А чё, так можно было что ли!?"🤣🤣🤣
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Тут помню, тут не помню, так не бывает!
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Ответ tatatat
Комментарий удален модератором
на самом деле такие потребности - это физиологический факт.. но это не делает сам факт измены менее ужасным всё равно
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Ответ Zeitgeist Zeppelin
Да погоди ты! Как в Москву приехали, помнишь?
Помню. Поселились в каком-то курятнике, а потом выпили...
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Ответ Recreated
Тут помню, тут не помню, так не бывает!
"Бывает. Я вот один раз надрался, проснулся в милиции, ничего не помню. Ну думаю...")))
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Ответ Антимосковский
за измену жене все же не сажают в тюрьму.
За измену не сажают, а за изнасилование вполне, лучше бы в бардель сходил где всё чётко
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Ответ Николай Бойко
А может не надо было искать в клубе молодую телочку, чтобы изменить жене? Да не, бред какой-то
а он ее искал?
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