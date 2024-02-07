Стокгольмская антидопинговая лаборатория обнаружила триметазидин в пробе Валиевой 11 января 2022 года

Лаборатория Стокгольма обнаружила триметазидин в пробе Валиевой 11 января 2022 года.

Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда по делу .

В период с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 лаборатория была закрыта.

11 января запрещенное вещество было обнаружено в пробе фигуристки, но сотрудники лаборатории на следующий день продолжили проверку.

17 января в Стокгольмской лаборатории отклонили результаты проверки, так как признали их «не соответствующими системе качества». По данным лаборатории, это произошло «из-за плохих хроматографических результатов».

19 января лаборатория повторно отклонила подтвержденный результат.

С 31 января по 3 февраля был подготовлен новый метод исследования – «сверхвысокоэффективная жидкостная хроматография – масса высокого разрешения» – и обработка пробы была продолжена.

Проверка продолжалась до 7 февраля.

Валиева узнала о положительной допинг-пробе 8 февраля 2022 года, после произвольной программы командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.