Стокгольмская антидопинговая лаборатория обнаружила триметазидин в пробе Валиевой 11 января 2022 года
Лаборатория Стокгольма обнаружила триметазидин в пробе Валиевой 11 января 2022 года.
Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой.
В период с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 лаборатория была закрыта.
11 января запрещенное вещество было обнаружено в пробе фигуристки, но сотрудники лаборатории на следующий день продолжили проверку.
17 января в Стокгольмской лаборатории отклонили результаты проверки, так как признали их «не соответствующими системе качества». По данным лаборатории, это произошло «из-за плохих хроматографических результатов».
19 января лаборатория повторно отклонила подтвержденный результат.
С 31 января по 3 февраля был подготовлен новый метод исследования – «сверхвысокоэффективная жидкостная хроматография – масса высокого разрешения» – и обработка пробы была продолжена.
Проверка продолжалась до 7 февраля.
Валиева узнала о положительной допинг-пробе 8 февраля 2022 года, после произвольной программы командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Однако, тебя посадят, а ты не воруй. Не было бы допинга, нечего и придерживать было бы
И рассказы о том, что мы якобы сами виноваты, не пометив приоритетности пробы- тоже мимо.
On 20 January 2022, the Confirmation Procedure on 202107432A-9 was “also rejected for “unsatisfactory Quality Control results, specifically, an unsatisfactory Quality Control chromatographic profile”.
On 4 February 2022, a further aliquot was drawn from the A Sample, denoted as 202107432A-10.
И только после того, как анализ удовлетворяет криетярим, он заносится в Адамс и уведомляют органы
Но согл, что выглядит как придержали)
On 4 February 2022, a further aliquot was drawn from the A Sample, denoted as 202107432A-10.
Очень жаль Щербакову и Трусову, а также наших участников командных соревнований. Золотую медаль у них украли.
Если в мире осталось хоть чуть-чуть справедливости, это должно быть расследовано, а виновные наказаны и подвергнуты штрафам, включая моральный ущерб пострадавшим, и компенсацию выплаты за олимпийское золото.
11 янв. нашли, потом неделю перепроверяли, в итоге какие-то результаты отклонили. И что дальше было?
До 7 февраля оставалось еще 3 недели, что эти химики делали с пробой, кому чего сообщали?
Похоже тут нечисто играют))
Пора разворошить осиное гнездо))
В общем, то, что было понятно ещё два года назад. Налицо поддельная улика в Деле Валиевой.