Стокгольмская антидопинговая лаборатория обнаружила триметазидин в пробе Валиевой 11 января 2022 года

Теги сборная России допинг женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Лаборатория Стокгольма обнаружила триметазидин в пробе Валиевой 11 января 2022 года.

 Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой.

В период с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 лаборатория была закрыта. 

11 января запрещенное вещество было обнаружено в пробе фигуристки, но сотрудники лаборатории на следующий день продолжили проверку. 

17 января в Стокгольмской лаборатории отклонили результаты проверки, так как признали их «не соответствующими системе качества». По данным лаборатории, это произошло «из-за плохих хроматографических результатов». 

19 января лаборатория повторно отклонила подтвержденный результат. 

С 31 января по 3 февраля был подготовлен новый метод исследования – «сверхвысокоэффективная жидкостная хроматография – масса высокого разрешения» – и обработка пробы была продолжена. 

Проверка продолжалась до 7 февраля. 

Валиева узнала о положительной допинг-пробе 8 февраля 2022 года, после произвольной программы командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине. 

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219 комментариев
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А вот это уже выглядит как заказное дело. Уведомили кого надо и решили подождать и подать блюдо к десерту
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-29
+106
То есть почти за месяц до ОИ? И почему известно стало только на ОИ? Теперь, ну совсем трудно поверить, что это все не спланированное мероприятие.
+118
-16
+102
Да, действительно, придержали до нужного момента похоже.
Однако, тебя посадят, а ты не воруй. Не было бы допинга, нечего и придерживать было бы
+105
-33
+72
Т.е. версия о том, что их попросили придержать весточку до конца командника обретает плоть.

И рассказы о том, что мы якобы сами виноваты, не пометив приоритетности пробы- тоже мимо.
+73
-13
+60
Комментаторам, которые думают, что это супер просто - проверил, нашел вещество - отправил результаты -- это не просто) Анализ должен быть убедительным и удовлетворять каким-то критериям качества и все те дни Лаба делала это

On 20 January 2022, the Confirmation Procedure on 202107432A-9 was “also rejected for “unsatisfactory Quality Control results, specifically, an unsatisfactory Quality Control chromatographic profile”.

On 4 February 2022, a further aliquot was drawn from the A Sample, denoted as 202107432A-10.
И только после того, как анализ удовлетворяет криетярим, он заносится в Адамс и уведомляют органы

Но согл, что выглядит как придержали)
+62
-11
+51
Ну вот, задержали намеренно, тут никаких разночтений быть не может. И смотрите как все своим сходит с рук, любые дурацкие оправдания принимаются, как уважительная причина "ворон ворону глаз не выклюет"
+56
-10
+46
Ответ Alex1104
И что произошло между 17 января и 8 февраля???
они много раз ее тестировали снова, чтобы анализ удовлетворял критериям качества

On 4 February 2022, a further aliquot was drawn from the A Sample, denoted as 202107432A-10.
+43
-7
+36
Ответ Максим Трофимов
Комментаторам, которые думают, что это супер просто - проверил, нашел вещество - отправил результаты -- это не просто) Анализ должен быть убедительным и удовлетворять каким-то критериям качества и все те дни Лаба делала это On 20 January 2022, the Confirmation Procedure on 202107432A-9 was “also rejected for “unsatisfactory Quality Control results, specifically, an unsatisfactory Quality Control chromatographic profile”. On 4 February 2022, a further aliquot was drawn from the A Sample, denoted as 202107432A-10. И только после того, как анализ удовлетворяет криетярим, он заносится в Адамс и уведомляют органы Но согл, что выглядит как придержали)
Результат слили четко в день произвольной программы, чтобы наши не успели заменить Валиеву. Не многовато ли совпадений для одного дела?
+35
-2
+33
И что произошло между 17 января и 8 февраля???
+35
-3
+32
Проверяли до тех пор, пока не добились желаемого результата???
+36
-4
+32
Кто-то еще сомневается, что эта история - совсем не про борьбу за чистый спорт, а про то, что в войне против России хороши абсолютно все средства? Даже самые гнусные. Защищенную спортсменку с положительной пробой допустили к соревнованием, специально, чтобы потом демонстративно и с шумом дисквалифицировать. Если бы спортсменка была из другой страны, вообще всё могло пройти по-тихому.
Очень жаль Щербакову и Трусову, а также наших участников командных соревнований. Золотую медаль у них украли.
Если в мире осталось хоть чуть-чуть справедливости, это должно быть расследовано, а виновные наказаны и подвергнуты штрафам, включая моральный ущерб пострадавшим, и компенсацию выплаты за олимпийское золото.
+39
-10
+29
Фаны Камилы,намекающие на то что пробу Камилы исследовали тщательнее по заказу такие делулу ... на самом деле проба была просто мутной
+41
-15
+26
Ответ Alex1104
И что произошло между 17 января и 8 февраля???
Они тестировали три раза, и каждый раз отклоняли результаты проверки. Потом решили разработать новый аналитический метод, по которому и сделали окончательное заключение.
+27
-2
+25
Комментаторы утверждавшие, что анализ пробы затянулся из-за непроставленной срочности - ваш выход
+39
-14
+25
Если наши опять найдут юристов, которые не способны будут воспользоваться данными фактами для апелляции по команднику, то я не знаю..
+32
-8
+24
А куда пропал ковид из лаборатории, которым объясняли задержку? Теперь другая причина. Т.е. лабе врать можно, нельзя только Камиле?
+26
-2
+24
Ну, понятно, что воспользовались ситуацией, но только это никак не отменяет сам факт попадания допинга в организм девочки, запрещенку в пробе В и несуществующего деда с десертом, который можно есть без отравления и увеличения веса много дней перед ЧР.
+34
-11
+23
Вот это что такое я только что прочитала? "Отклонили результаты проверки, так как признали их «не соответствующими системе качества». Это и раньше все было шито белыми нитками, но теперь......
+26
-4
+22
Ответ Eva2426
А кто его подсыпал Камиле, вот в чем вопрос
Конечно-конечно подсыпали, ведь сознательно она допинг кушать не могла, что вы, это исключительно
+45
-25
+20
Ответ oldparakhod
То есть почти за месяц до ОИ? И почему известно стало только на ОИ? Теперь, ну совсем трудно поверить, что это все не спланированное мероприятие.
Кому-то видимо конкретно Камила поперёк горла была. Либо подсыпали ей ТМЗ и шепнули на ушко антидопинговцам где искать и когда найти, либо не подсыпали, а просто убедительно попросили как угодно, но найти, поэтому и проверяли долго, не убедившись первыми результатами.
+40
-21
+19
А можно здесь поподробнее!
11 янв. нашли, потом неделю перепроверяли, в итоге какие-то результаты отклонили. И что дальше было?
До 7 февраля оставалось еще 3 недели, что эти химики делали с пробой, кому чего сообщали?
Похоже тут нечисто играют))
Пора разворошить осиное гнездо))
+22
-4
+18
Ответ melnik24
"в Стокгольмской лаборатории отклонили результаты проверки" - них не понятно - а как тогда на основании этой проверки отстранили, если результаты отклонены? РУСАДА еще знала, найти деда не смогла - они же "наши" типа, но противоречат логике наших спортчинуш...
Там дальше в п.20 утверждается, что анализ проводился несколько раз и в конце концов, Стокгольмская лаборатория разработала новый метод для подтверждения. Чудеса да и только. Какими юристами надо быть чтобы проиграть такое дело в пух и прах?
+17
-2
+15
Они допинг умеют находить, а кто взорвал трубопровод не умеют. Катитесь.
+17
-2
+15
Ответ N-fox
Вот это что такое я только что прочитала? "Отклонили результаты проверки, так как признали их «не соответствующими системе качества». Это и раньше все было шито белыми нитками, но теперь......
Это подгонка шведской лабораторией результата допинг-пробы Валиевой, а также умышленная задержка оглашения результатов до окончания командника. Ещё и использовали неопробованный (и не сертифицированный) метод исследования.
В общем, то, что было понятно ещё два года назад. Налицо поддельная улика в Деле Валиевой.
+16
-2
+14
Ответ imaxim
Да, действительно, придержали до нужного момента похоже. Однако, тебя посадят, а ты не воруй. Не было бы допинга, нечего и придерживать было бы
А кто его подсыпал Камиле, вот в чем вопрос
+31
-17
+14
За это можно зацепиться, чтобы сохранить золото/бронзу, тк команда могла произвести замену
+15
-2
+13
Ответ Максим Трофимов
они много раз ее тестировали снова, чтобы анализ удовлетворял критериям качества On 4 February 2022, a further aliquot was drawn from the A Sample, denoted as 202107432A-10.
То есть, много раз тестировали, чтобы хоть какой-то микрон чего-нибудь да вылез?
+17
-4
+13
Ответ Максим Трофимов
Комментаторам, которые думают, что это супер просто - проверил, нашел вещество - отправил результаты -- это не просто) Анализ должен быть убедительным и удовлетворять каким-то критериям качества и все те дни Лаба делала это On 20 January 2022, the Confirmation Procedure on 202107432A-9 was “also rejected for “unsatisfactory Quality Control results, specifically, an unsatisfactory Quality Control chromatographic profile”. On 4 February 2022, a further aliquot was drawn from the A Sample, denoted as 202107432A-10. И только после того, как анализ удовлетворяет криетярим, он заносится в Адамс и уведомляют органы Но согл, что выглядит как придержали)
А они со всеми пробами всех спортсменов также работают?
+13
-1
+12
Обвинение мутное и защита такая же. Так вот все и сошлось
+14
-2
+12
Ответ AnnaZ
К клубничному декабрьскому десерту?
Да десерт и стакан - это возможные причины, потому что даже предположить не могли откуда мог тмз попасть. Есть дедушка, попросили подыграть, он согласился, а потом отказался. На фоне этого возможно и мама с "партнёром" отношения прекратила. Ну дедушка и канул в лету.
+15
-4
+11
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