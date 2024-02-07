CAS о том, почему Валиеву дисквалифицировали как взрослую: «Спортсменка не смогла доказать, что она не совершала нарушение умышленно»

CAS рассказал, почему Камилу Валиеву дисквалифицировали как взрослую спортсменку.

Ранее CAS объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой с 25 декабря 2021 года – дня, когда фигуристка сдала положительную пробу на триметазидин.

На момент сдачи положительной пробы Валиевой было 15 лет.

«Исходя из этого и согласно соответствующим правилам, статус «защищенного лица», которым спортсменка могла пользоваться в специальном отделе CAS во время Олимпийских игр 2022 года в силу ее юного возраста и на основании ограниченных доказательств, которые были доступны в самом начале дела, больше не применим в ее ситуации.

Действительно, комиссия CAS пришла к решению, что поскольку спортсменка не смогла доказать, что она не совершала нарушение умышленно, и поскольку критерий «Отсутствие значительной вины» или критерий «Отсутствие существенной вины или халатности» не был соблюден, следовательно, не было никаких оснований для того, чтобы относиться к спортсменке иначе, нежели как ко взрослому спортсмену», – отмечается в мотивировочной части решения CAS.