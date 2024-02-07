CAS о том, почему Валиеву дисквалифицировали как взрослую: «Спортсменка не смогла доказать, что она не совершала нарушение умышленно»

Теги сборная России допинг CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

CAS рассказал, почему Камилу Валиеву дисквалифицировали как взрослую спортсменку.

Ранее CAS объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой с 25 декабря 2021 года – дня, когда фигуристка сдала положительную пробу на триметазидин.

На момент сдачи положительной пробы Валиевой было 15 лет.

«Исходя из этого и согласно соответствующим правилам, статус «защищенного лица», которым спортсменка могла пользоваться в специальном отделе CAS во время Олимпийских игр 2022 года в силу ее юного возраста и на основании ограниченных доказательств, которые были доступны в самом начале дела, больше не применим в ее ситуации.

Действительно, комиссия CAS пришла к решению, что поскольку спортсменка не смогла доказать, что она не совершала нарушение умышленно, и поскольку критерий «Отсутствие значительной вины» или критерий «Отсутствие существенной вины или халатности» не был соблюден, следовательно, не было никаких оснований для того, чтобы относиться к спортсменке иначе, нежели как ко взрослому спортсмену», – отмечается в мотивировочной части решения CAS.

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51 комментарий
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врут как дышат, ямайская 15 летняя пловчиха 5 видов допинга в своих анализах даже не пыталась объяснять, просто сказала "ничего не знаю", и ей выписали предупреждение.
русофобы проклятые.
+53
-20
+33
Для чего тогда этот статус? Бред какой-то.
+44
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+32
То есть если она смогла доказать, что употребила допинг случайно (например, вместе с другим препаратом), то она имеет право считаться ребенком. А если не смогла, то нет. Бред какой-то.
+31
-7
+24
Спортсменку никто не защищал!
+27
-7
+20
Ответ Аленка_76
Спортсменку никто не защищал!
именно так - пустили в расход
+12
0
+12
Бред. Врут, как дышат.
Ямайка похлеще жрала допинг, всё сошло с рук.
+13
-3
+10
Читаю и все больше жалко Камилу. Никто не ответит в нашей стране за жестокое убийство карьеры талантливой девочки, отдавшей своё детство ради вот этого всего.
+18
-8
+10
60 препаратов ребёнку бы не назначили, там везде противопоказания.
+12
-3
+9
Остаётся только добавить, что не просто не смогла, но и никто не пытался ничего доказать 🧐
+9
-1
+8
Да хорошо защищали французы!!!Хотя что тут странного,всё на авось было рассчитано и на молодость Валиевой.Только кто ответит кроме неё у нас в России.
+9
-3
+6
Ответ Сергей Фетисов
Да хорошо защищали французы!!!Хотя что тут странного,всё на авось было рассчитано и на молодость Валиевой.Только кто ответит кроме неё у нас в России.
Похоже что никто, федерация даже выйти не удосужилась.
+6
0
+6
Ответ olvl
Для чего тогда этот статус? Бред какой-то.
Если совсем никого не наказать, приняв пирожное за правду, то начнут кормить допингом 15-летних, прикрываясь этим статусом.
+13
-7
+6
А кто уверял, что защищённое лицо может и не доказывать и не объяснять, откуда что взялось?
+7
-1
+6
Ответ smoky eyes
Читаю и все больше жалко Камилу. Никто не ответит в нашей стране за жестокое убийство карьеры талантливой девочки, отдавшей своё детство ради вот этого всего.
Ну так девочка сама рассказывала про деда-повара в суде, так что большая доля ответственности на ней самой
+5
-1
+4
Ответ Рябиновые бусы
врут как дышат, ямайская 15 летняя пловчиха 5 видов допинга в своих анализах даже не пыталась объяснять, просто сказала "ничего не знаю", и ей выписали предупреждение. русофобы проклятые.
Да, наши сами себя закопали. Меняли версии. Врали. Так что не надо про Запад, Вы посмотрите, как наши чиновники сами же Валиеву и слили. У себя нужны проблемы решать, а не на других кивать!
+5
-1
+4
Ответ Маргарита В Сафронова
Комментарий скрыт
Но тем не менее без Валиевой. И да , спросите действующих спортсменов , хотят ли они наслаждаться нашей публикой или они скачут только за хорошое лямы на счете.
+5
-1
+4
А чего она тогда на Олимпиаде делала, если не взрослая еще?
+7
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+4
Ответ Сальхов Тулупов
Обидно за командник, другие-то старались честно...
Федерации и олимпийскому камитету нашему спасибо скажите в командник они в первую очередь виноваты. Валиевой на пушечный выстрел к Пекину подпускать нельзя было
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Ответ Кирилл.С-Пб
Суд должен доказать вину, а не выслушать весомое оправдание. Вроде так, не? Что происходит???
Не так это, в спортивном все наоборот
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+2
Ответ smoky eyes
Читаю и все больше жалко Камилу. Никто не ответит в нашей стране за жестокое убийство карьеры талантливой девочки, отдавшей своё детство ради вот этого всего.
Сама пусть ответит с Мамай на пару, она на два надо десятки миллионов рублей заработала только лишения их ее хоть чему-то научит
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Ответ smoky eyes
Вы думаете ее не готовили к слушаниями и не писали текст?
Конечно готовили и писали, а понять, что там написана чушь, над которой даже дома потешаться будут - понимания не хватило?
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Ответ Prokuror Prokurorov
Дисквал Валиевой в целом заслуженный, но CAS гонит на нее совершенно зря. На момент соревнований ей было 16 лет. Очевидно, что она на тот момент доверяла своим тренерам и врачам абсолютно и делала/употребляла то, что скажут. Конечно, истории про колеса и пирожные деда максимально нелепы, но Валиева уж точно не заслужила быть козой отпущения. Подозреваю, что она сознавала, что жрет запрещенку, но раз врачи и тренеры сказали "НАДО", она покорно употребила. Жаль, что мы пока не знаем, а лишь догадываемся на счет фамилий этих тренеров и врачей.
вада или мок , кто-то там заикнулся о том, что надо бы расследование провести, но думаю, что ничего не будет. Валиеву забанили и все спустят на тормоза
+2
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Ответ Сергей Фетисов
Да хорошо защищали французы!!!Хотя что тут странного,всё на авось было рассчитано и на молодость Валиевой.Только кто ответит кроме неё у нас в России.
Да никто не ответит, там круговая порука, во всем виноват клятый Запад.
+4
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+2
Обидно за командник, другие-то старались честно...
+2
0
+2
Ответ Prokuror Prokurorov
Дисквал Валиевой в целом заслуженный, но CAS гонит на нее совершенно зря. На момент соревнований ей было 16 лет. Очевидно, что она на тот момент доверяла своим тренерам и врачам абсолютно и делала/употребляла то, что скажут. Конечно, истории про колеса и пирожные деда максимально нелепы, но Валиева уж точно не заслужила быть козой отпущения. Подозреваю, что она сознавала, что жрет запрещенку, но раз врачи и тренеры сказали "НАДО", она покорно употребила. Жаль, что мы пока не знаем, а лишь догадываемся на счет фамилий этих тренеров и врачей.
Этой бредовой историей не только выставили ее в идиотском свете, но и явно показали, что в этой истории замешаны другие, но их покрывают, а поскольку это суд, а не уголовный розыск, чтобы их искать, они все наказание дали ей
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Ответ olvl
Для чего тогда этот статус? Бред какой-то.
Этот статус для кого надо статус.
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Ответ Маргарита В Сафронова
Комментарий скрыт
Это они вас ушли со своих турниров)))
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Ответ Katerina Sunny
Если совсем никого не наказать, приняв пирожное за правду, то начнут кормить допингом 15-летних, прикрываясь этим статусом.
Мне трудно такое представить. Но наказания разве чем-то помогают. Кто кормит, так и будет кормить дальше(.
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Ответ smoky eyes
Читаю и все больше жалко Камилу. Никто не ответит в нашей стране за жестокое убийство карьеры талантливой девочки, отдавшей своё детство ради вот этого всего.
Не надо тут её защищать. Она даже команду не поддержала, зато сердечки на фото с нелепыми баннерами рисовала. И за платочек низко кланялась и плюшки радостно получала!
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Ответ smoky eyes
Вы думаете ее не готовили к слушаниями и не писали текст?
Она нагло врала на суде и это доказано
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