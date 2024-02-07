«Локомотив» возглавил таблицу Запада, опередив СКА. Команда Никитина обыграла «Сибирь», уйдя с 0:2, у Никулина – 1-й хет-трик в КХЛ
«Локомотив» одержал четвертую победу подряд в КХЛ.
Команда тренера Игоря Никитина обыграла «Сибирь» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В ходе игры «Локомотив» уступал со счетом 0:2. Команда отыграла один гол во втором периоде, один – в третьем, а в овертайме забросила победную шайбу.
Все голы команды в этом матче забил нападающий Степан Никулин, сделавший первый хет-трик в КХЛ.
Добавим, что в прошлом матче «Локомотив» отыгрался с 0:3 в матче с «Динамо» и победил 4:3 по буллитам.
«Локомотив» набрал 84 очка в 60 матчах и возглавил таблицу Западной конференции, опередив СКА, у которого 83 балла в 60 играх.