«Локомотив» возглавил таблицу Запада, опередив СКА. Команда Никитина обыграла «Сибирь», уйдя с 0:2, у Никулина – 1-й хет-трик в КХЛ

«Локомотив» одержал четвертую победу подряд в КХЛ.

Команда тренера обыграла « » (3:2) в матче Фонбет чемпионата .

В ходе игры « » уступал со счетом 0:2. Команда отыграла один гол во втором периоде, один – в третьем, а в овертайме забросила победную шайбу.

Все голы команды в этом матче забил нападающий , сделавший первый хет-трик в КХЛ.

Добавим, что в прошлом матче «Локомотив» отыгрался с 0:3 в матче с «Динамо» и победил 4:3 по буллитам.

«Локомотив» набрал 84 очка в 60 матчах и возглавил таблицу Западной конференции, опередив , у которого 83 балла в 60 играх.