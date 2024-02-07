«Локомотив» возглавил таблицу Запада, опередив СКА. Команда Никитина обыграла «Сибирь», уйдя с 0:2, у Никулина – 1-й хет-трик в КХЛ

Теги Сибирь Локомотив СКА Игорь Никитин видео КХЛ Степан Никулин Хоккей

«Локомотив» одержал четвертую победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Игоря Никитина обыграла «Сибирь» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В ходе игры «Локомотив» уступал со счетом 0:2. Команда отыграла один гол во втором периоде, один – в третьем, а в овертайме забросила победную шайбу.

Все голы команды в этом матче забил нападающий Степан Никулин, сделавший первый хет-трик в КХЛ.

Добавим, что в прошлом матче «Локомотив» отыгрался с 0:3 в матче с «Динамо» и победил 4:3 по буллитам.

«Локомотив» набрал 84 очка в 60 матчах и возглавил таблицу Западной конференции, опередив СКА, у которого 83 балла в 60 играх.

6 комментариев
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лучше команды которая 9 пропускает за матч
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Локомотив отыграл 3 и 2 шайбы! Что творится! Не подменили ли нам команду! Никулин наконец-то образумился. Рад за него
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Даёшь битва-эпик Жабы с Гадюкой Ска-Цска в 1м раунде ПО!
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Степан Никулин творец двух крайних побед Локомотива - с Динамо две шайбы и победный буллит и сегодня три гола в ворота Сибири -красавец технарь !
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Локомотив не уступать дорогу к первому месту игрокам с Невы ! Хватит отыгрываться- выходите сами по счёту впереди соперников в матчах !
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