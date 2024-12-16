Фанаты «ПСЖ» скандировали «Лионцы – шлюхи» и «мы вас трахнем в жопу». Матч с «Лионом» прервали на несколько минут, парижанам пригрозили поражением
Вчера команда Луиса Энрике обыграла «Лион» (3:1) в 15-м туре Лиги 1.
В ходе первого тайма болельщики «ПСЖ» кричали: «Лионцы, лионцы, мы вас трахнем в жопу» в адрес «Лиона».
После этого диктор «Парк-де-Пренс» был вынужден сделать устное предупреждение болельщикам.
Однако в начале второго тайма они начали исполнять новую кричалку: «Лионцы – шлюхи». Тогда арбитр Бенуа Бастьен решил прервать матч и поговорил с капитанами Ашрафом Хакими и Корантеном Толиссо.
Капитан парижан направился к трибунам, чтобы попросить болельщиков прекратить скандирование. В ответ они повторили кричалку, матч возобновился лишь спустя несколько минут.
В качестве последнего предупреждения на экранах стадиона появилось сообщение: «Оскорбительные выкрики запрещены. Матч может быть остановлен или же клубу будет присуждено поражение».
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