Угальде, Барко, Осипенко, Даку и Комличенко – претенденты на приз Winline лучшему игроку в ноябре и декабре в РПЛ
РПЛ назвала претендентов на награду лучшему футболисту в ноябре и декабре.
У претендентов указана статистика за туры с 14-го по 18-й.
Приз могут выиграть следующие футболисты:
Манфред Угальде, «Спартак» (5 матчей, 9 голов, 2 голевые передачи);
Максим Осипенко, «Ростов» (5 матчей, 4 гола, 1 голевая передача);
Мирлинд Даку, «Рубин» (5 матчей, 3 гола, 2 голевые передачи);
Эсекиэль Барко, «Спартак» (5 матчей, 3 гола, 1 голевая передача);
Николай Комличенко, «Ростов» (5 матчей, 2 гола, 3 голевые передачи).
В голосовании участвуют три стороны: эксперты РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и болельщики.
От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян.
«Матч Премьер» представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт РПЛ
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