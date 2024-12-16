Угальде, Барко, Осипенко, Даку и Комличенко – претенденты на приз Winline лучшему игроку в ноябре и декабре в РПЛ

РПЛ назвала претендентов на награду лучшему футболисту в ноябре и декабре.

У претендентов указана статистика за туры с 14-го по 18-й.

Приз могут выиграть следующие футболисты:

Манфред Угальде , «Спартак» (5 матчей, 9 голов, 2 голевые передачи);

Максим Осипенко , «Ростов» (5 матчей, 4 гола, 1 голевая передача);

Мирлинд Даку , «Рубин » (5 матчей, 3 гола, 2 голевые передачи);

Эсекиэль Барко , «Спартак » (5 матчей, 3 гола, 1 голевая передача);

Николай Комличенко , «Ростов » (5 матчей, 2 гола, 3 голевые передачи).

В голосовании участвуют три стороны: эксперты РПЛ , эксперты «Матч Премьер» и болельщики.

От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян.

«Матч Премьер» представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.