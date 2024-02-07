Макрон и правительство Франции готовят заявление против Суперлиги. Власти Испании планируют организовать встречу министров спорта стран ЕС после приговора суда Мадрида в марте

Власти стран Евросоюза намерены выразить протест против Суперлиги.

Как передает Cadena SER со ссылкой на журналиста Ману Карреньо, правительство Франции и президент Эммануэль Макрон выступят с заявлением против , так как считают, что турнир не основывается на принципах меритократии. С аналогичными заявлениями могут выступить власти Италии и Германии.

Также сообщается, что правительство во главе с Педро Санчесом планирует встречу с министрами спорта всех 27 стран Евросоюза. Ожидается, что она состоится после вынесения решения судом , дата оглашения которого назначена на 14 марта.