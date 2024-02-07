Макрон и правительство Франции готовят заявление против Суперлиги. Власти Испании планируют организовать встречу министров спорта стран ЕС после приговора суда Мадрида в марте
Власти стран Евросоюза намерены выразить протест против Суперлиги.
Как передает Cadena SER со ссылкой на журналиста Ману Карреньо, правительство Франции и президент Эммануэль Макрон выступят с заявлением против Суперлиги, так как считают, что турнир не основывается на принципах меритократии. С аналогичными заявлениями могут выступить власти Италии и Германии.
Также сообщается, что правительство Испании во главе с Педро Санчесом планирует встречу с министрами спорта всех 27 стран Евросоюза. Ожидается, что она состоится после вынесения решения судом Мадрида, дата оглашения которого назначена на 14 марта.
Ага, Ага :)) Сами же втиратели жидко обгадились
Ты с какой планеты, друг?)
Добро пожаловать на Землю!
Теперь вот строчит заявления против Суперлиги..
Кто-то сомневается, что он на зарплате на зарплате у Аль-Хелаифи?
Ну и конч))