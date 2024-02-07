Макрон и правительство Франции готовят заявление против Суперлиги. Власти Испании планируют организовать встречу министров спорта стран ЕС после приговора суда Мадрида в марте

Теги бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Европейский союз Политика Эммануэль Макрон Суперлига Европы Футбол

Власти стран Евросоюза намерены выразить протест против Суперлиги.

Как передает Cadena SER со ссылкой на журналиста Ману Карреньо, правительство Франции и президент Эммануэль Макрон выступят с заявлением против Суперлиги, так как считают, что турнир не основывается на принципах меритократии. С аналогичными заявлениями могут выступить власти Италии и Германии.

Также сообщается, что правительство Испании во главе с Педро Санчесом планирует встречу с министрами спорта всех 27 стран Евросоюза. Ожидается, что она состоится после вынесения решения судом Мадрида, дата оглашения которого назначена на 14 марта.

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37 комментариев
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лучше бы Макрон заявления для своих фермеров сделал, которые уже какую неделю бунтуют
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Так за вмешательство политики в спорт, обычно дисквалифицируют федерацию:)) Или это только в Африке работает?:)
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эм, президенту Франции больше заняться нечем?
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Ответ rigobersong
Так за вмешательство политики в спорт, обычно дисквалифицируют федерацию:)) Или это только в Африке работает?:)
У него же самоходный дед в корешах. С ним это не сработает.
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Во Франции все отлично же, можно и Суперлигами позаниматься...
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А в конце попросят Мбаппе остаться в ПСЖ
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"Спорт вне политики" - втирали нам последние 20 лет

Ага, Ага :)) Сами же втиратели жидко обгадились
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Добьют они эту Суперлигу
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Макарону заняться больше нечем. Пусть фермерами своими занимается.
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Пора подключать ООН.
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Неудивительно. Евросоюз - тюрьма народов, поэтому там могут быть только санкционированные режимом турниры.
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directed by robert b weide
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Руки у них коротки, тут огромные деньги на кону.
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Ответ Kubinec_
я не особо шарю, но разве уефа не запрещает властям вмешиваться в футбол? )))
Суперлига частная организация. Это всё равно, что запретить государству регулировать бизнес
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Ответ Kubinec_
я не особо шарю, но разве уефа не запрещает властям вмешиваться в футбол? )))
Так власти и не собираются вмешиваться в футбол под эгидой УЕФА.
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Ответ Kubinec_
я не особо шарю, но разве уефа не запрещает властям вмешиваться в футбол? )))
Ты имеешь ввиду "спорт вне политики"?))
Ты с какой планеты, друг?)
Добро пожаловать на Землю!
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Ответ rigobersong
Так за вмешательство политики в спорт, обычно дисквалифицируют федерацию:)) Или это только в Африке работает?:)
В данном случае у политиков нет преград для невмешательства.
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Ответ rigobersong
Так за вмешательство политики в спорт, обычно дисквалифицируют федерацию:)) Или это только в Африке работает?:)
За вмешательство в дела федерации. Суперлига же частная организация(бизнес), а значит правительство может высказывать своё мнение
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Ответ Около нуля
Ну им хотя бы бунтовать можно
если б это им помогало. вместо помощи своим фермерам идиоты хотят 50 млрд отдать Украине.
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Интересно.ФИФА,УЕФА позиционируют себя как организации не допускающие вмешательства в свои дела со стороны государств и политиков.Почему в данном случае это возможно?Спорт же вне политики?Это чисто коммерческое предприятие.) Неужели эмир ПСЖ имеет такое влияние на Макрона?
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хорошая идея. и в обязательном порядке национальные федерации должны исключать саботажников из национальных чемпионатов.
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Макрон уговаривал остаться Мбаппе в Париже..
Теперь вот строчит заявления против Суперлиги..

Кто-то сомневается, что он на зарплате на зарплате у Аль-Хелаифи?
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вмешательство политиков в спорт..
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Гляжу у Макрона совсем дел в стране нету раз ахинеей занимается
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Это он за Мбапе так хочет отомстить ? А как же спорт вне политики ?
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Там теперь несколько дивизионов и лифты, у Макрона методичка устарела.
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я не особо шарю, но разве уефа не запрещает властям вмешиваться в футбол? )))
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На сколько все продано в УЕФА(( они забыли как приучили Платини и компанию. Но сейчас там одни чиновники и уж тормозить ни кто не будет. Это будет не просто процесс,а это будет бомба. И про выйгрыши проведения ЧМ там всплывёт ,много чего интересного будет.
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У тебя фермеры Париж дерьмом заливают, а ты думаешь как бы Суперлигу запретить?
Ну и конч))
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